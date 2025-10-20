三號風球至少維持至周二下午 6 時
機場貨機衝落海｜貨機降落衝出跑道 巡邏車被撞落海司機乘客不治 4機組人送院（有片／持續更新）
香港國際機場發生致命航空事故。今日（20日）凌晨3時53分，一班從杜拜來港阿聯酋航空貨機，於機場北跑道降落時疑衝出跑道，與一輛在跑道巡邏車相撞，貨機滑出跑道墮海，機頭擱在岸邊，一半機身擱在海面上，機尾不知所蹤，巡邏車亦連人帶車被撞落海，車上兩人一度失蹤。警方和救援人員接報後趕至現場，飛行服務隊直升機奉召到場，於跑道上空盤旋、多架消防船亦在海面搜救。事發後，北跑道全面封閉。
消防潛水員先後救起兩名男子
至清晨5時55分，消防潛水員從海面先後救起兩名男子，30歲姓陳男乘客當場被證實死亡；41歲姓何男司機由救護車送往北大嶼山醫院搶救，可惜延醫至早上6時26分證實不治；貨機上4名機組人員由大型救護車送抵北大嶼山醫院，胸口掛有分流牌。其後，巡邏車上兩名死者的家屬亦到達醫院認屍，傷心痛哭。警方新界南重案組警員接手，於北大嶼山醫院帶走其中兩名機組人員協助調查。機管局人員和工業傷亡權益會人員亦在醫院協助了解事故。
網上影片顯示，涉事貨機機頭擱在岸邊，機尾折斷，部分落入海中，有機件雜物在海面漂浮；貨機緊急救生梯已彈出，相信是機上4名機組人員逃生出口。
▼貨機意外後水中浮沉片段▼
民航處高度關注事件 全力配合調查
民航處表示，香港國際機場今日凌晨約3時50分發生一宗事故。一架由阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場抵港的B744貨機（航班編號UAE9788／EK9788），在北跑道降落後出現偏離情況滑出海面。空管人員已即時按既定機制通知機場管理局及其他救援單位。北跑道因事件關閉，南跑道及中跑道將繼續維持運作。民航處高度關注是次事件，正與有關機場單位包括相關航空公司跟進，並已根據既定程序將有關情況通報民航意外調查機構，全力配合調查事故成因。
緊隨國泰航機復飛 改由南跑道安全降落
涉事貨機航班編號UAE9788／EK9788，為波音747-481（BDSF）機型，註冊編號為TC-ACF，由土耳其為總部的AIR ACT代為執飛。根據航班追蹤網站Flightradar24.com資料，涉事貨機由杜拜阿勒馬克圖姆國際機場（DWC）出發，於本港時間今日凌晨3時53分抵達香港國際機場。貨機在北跑道降落期間，突然左轉後停下。據指，事發後緊隨EK9788降落的一架國泰CX851航機，須立即進行復飛，改於南跑道安全降落。
至早上10時，機管局會見傳媒，機管局機場運行執行總監姚兆聰交代事故時表示，兩名死者為機場保安公司員工，分別服務7年及12年，局方對事件深表遺憾，將會向死者家屬提供協助，度過難關。局方又指，根據調查事發時的天氣和跑道情況均適合運作，會全力配合調查。
民航處：今日航班運作不受影響
民航處表示，今日超過1,000航班將會使用南跑道和中跑道正常運作，今日機場運作不會受影響。目前正在聯絡航空公司移走飛機後，再決定北跑道何時重新開放。
消防處表示，接報後兩分鐘趕達現場，發現機身斷開兩截，有4名機組人員站在打開的機艙門旁邊待救，消防使用救生梯協助4人離開飛機。同時展開水上及水下搜救，40分鐘後確定墮海車輛位置，於離岸約5米外、7米深海中尋獲車輛，並於車廂內尋獲兩名死者。亦派出蛙人及水底機械人搜索以確保沒有其他被困人士。救護員指4名機組人員沒有受傷，全部人送院入院檢查；而巡邏車司機被救出時沒有呼吸和脈搏，頭部受傷；乘客則於救出後當場證實死亡。
巡邏車於正確的工作範圍
事發時巡邏車沒有衝出跑道，並停泊於正確的工作範圍內。巡邏車日常會巡邏超過4公里的北海岸線，非巡邏時間會停泊於兩邊跑道的中間位置，兩邊發生意外時巡邏車可以第一時間趕到現場。
飛機降落前無發出任何求救信號
而飛機降落前沒有發出任何求救或需要協助的信號，降落位置亦正確並已於跑道滑行一半，惟飛機突然轉左衝出海面，控制塔曾透過對講機呼叫，但機師沒有回答。而事發時的天氣，甚至整個晚上的天氣良好，適合飛機升降。民航意外調查機構表示，目前正在打撈俗稱黑盒的飛行數據紀錄儀，會循飛機系統、維修、跑道情况、天氣等方面作調查，以決定意外成因。警方指，會向民航意外調查機構了解情况，不排除日後有機會進行刑事調查。
