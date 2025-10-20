香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
機場貨機衝落海｜阿聯酋航空：由ACT Airlines濕租 機上無貨物
香港國際機場發生致命航空事故。今日（20日）凌晨3時53分，一架從杜拜阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場出發抵港的貨機（航班編號UAE9788／EK9788）於機場北跑道降落時疑衝出跑道，與一輛在跑道巡邏中的地勤車相撞，貨機滑出跑道墮海，機頭擱在岸邊，一半機身擱在海面上，機尾不知所蹤，地勤車亦連人帶車被撞落海，車上兩名機場保安公司員工離世。
機上無運載貨物
阿聯酋航空回覆《am730》表示，EK9788航班於2025年10月20日在香港降落期間受損，該貨機由ACT Airlines濕租並負責營運，飛機型號為波音747-400，註冊編號為TC-ACF。所有機組人員安全，機上亦無運載貨物。阿聯酋航空又表示，對兩名機場地面工作人員離世深感難過，並對其親屬及同事致以深切慰問。
翻查資料，ACT Airlines為一間土耳其航空公司，提供外包飛機營運解決方案，包括提供機組人員、維修和保險。「濕租（wet-lease）」，是指一種連同機組、維護全包之租賃模式。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/機場貨機衝落海-阿聯酋航空-由act-airlines濕租-機上無貨物/610259?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
中國國航(00753.HK)一班飛南韓首爾客機,因行李架上的手提行李內有鋰電池起火,急降上海。
機場貨機衝落海｜1999年華航「反肚」3死208傷 成新機場最嚴重空難(有片)
機管局上午10時就阿聯酋貨機疑衝出跑道導致兩死事故見傳媒
阿聯酋迪拜來港貨機懷疑衝出跑道,並與地勤車相撞的事故,導致2人死亡。死者分別是地勤車司機及乘客。機管局將於今早10時會見傳媒交代最新情況。 (BC)infocast ・ 14 小時前
