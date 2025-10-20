不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
機場貨機衝落海｜1999年華航「反肚」3死208傷 成新機場最嚴重空難(有片)
香港國際機場今日（20日）凌晨發生事故，一架由阿聯酋阿勒馬克圖姆國際機場抵港的B744貨機（航班編號UAE9788），在北跑道降落後偏離撞到一輛巡邏車，繼而滑出海面，巡邏車上1名司機及1名乘客亡。香港國際機場自1998年7月啟用以來發生過多宗航空事故，其中最嚴重是1999年正值颱風襲港期間，中華航空一艘客機於機場降落時失事，全機翻轉起火，造成3死208人受傷，亦是赤鱲角新機場首宗空難。
50人傷勢較嚴重
1999年8月22日當日颱風森姆襲港，天文台發出8號波。中華航空642號班機由曼谷起飛，經香港往桃園機場。當航班抵達香港時，颱風中心距離機場約50公里，機長晚上6時44分嘗試降落，因強烈側風導致重著陸。右側起落架因撞擊力過大斷裂，右機翼燃料槽隨後起火，飛機失控翻覆在跑道旁草地，由於當時大雨，也抑制了火災；機上載有315人，包括15名機組人員及300名乘客。事故導致3名乘客喪生，其中2人在機艙中被救出後不治，1人在醫院搶救無效。212名乘客及機組人員分別被送往醫院處理，其中50人傷勢較為嚴重。調查顯示，事發時飛機降落速度過快，且降落過程中突遇風速變化，飛機失去升力且自動油門未作調整，導致重著陸。
此外約兩個月前，香港國際機場亦發生一宗客機偏離事故。今年9月8日上午10時46分，一架由北京大興國際機場抵港的香港快運航班（編號UO235），在北跑道降落後滑行，撞到跑道旁的指示牌。事件中無人受傷，機場安排巴士接載乘客離開；其間北跑道一度關閉兩小時。
2010年4月13日，一架載有322人的國泰航空空中巴士A330-300客機，由印尼泗水飛抵本港途中，左邊引擎在半空故障，機師向控制塔要求緊急降落，著陸前一刻另一引擎亦疑失靈，飛機一度短暫滑翔降落，左右兩邊起落架撼地，導致8個輪胎爆了6個，輪胎更一度起火，機上乘客及人員要緊急疏散，事件中有8名乘客受傷。
2021年7月20日，UPS航空一架波音747-8貨機預備由香港飛往杜拜的5X3航班，起飛時1號引擎著火，機組折返降落，消防在跑道上施放化學泡沫。
