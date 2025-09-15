機場離境稅｜豁免範圍下月擴大 機管局推電子平台28日內申退稅

機場離境稅10月1日起調整。(羅庸軒攝)

飛機乘客離境稅下月1日起由120元增加至200元，同日起豁免納稅的旅客範圍會擴展至經陸路和海路抵港，並在兩日內經香港國際機場乘搭飛機離港的旅客。機管局表示，合資格旅客屆時可透過電子平台，在離港後28日內申辦退款。

合資格旅客要交3文件

機管局日後將增設一個電子申請平台，處理旅客退款申請，他們需要提交3項文件，包括繳稅憑證、入境香港使用的旅遊證件，以及離境航班的登機證，然後選擇經信用卡、電子錢包退稅，或選擇到機場部分找換店申請退還現金。

機管局機場運行執行總監姚兆聰形容，整個退稅過程基本上是全電子，又稱擴大豁免是希望吸引更多旅客經香港機場中轉，或過境期間到訪香港各區旅遊，促進本港旅遊和零售相關行業發展。

