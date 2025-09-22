機場颱風期間維持運作 航空公司大量航班取消

香港國際機場昨如常運作，旅客輪候辦理登機手續。(周令知攝)

超強颱風樺加沙逼近影響海、陸、空交通，機管局指明日全日的航班會大受影響，而今晚6時後只會有小量航班升降，強調香港國際機場在風暴期間不會關閉，亦會在客運大樓提供充電、餅乾、飲用水等物資，呼籲旅客要提前確認航班有否調整或取消。多間巴士公司和港鐵已提前宣布八號信號後的服務安排，大部分巴士線會維持約兩小時，港鐵所有車站在風暴期間的服務時間內亦會盡量開放。

《彭博》昨引述消息人士報道指，香港國際機場今晚6時起暫停航班升降，直至後日早上6時，澳洲航空更一度稱機場會在該段時間關閉(will be closed)。機管局機場服務總監楊達榮表示，樺加沙吹襲期間不會關閉香港國際機場，但預計今日晚上6時後只餘小量航班升降，明日則全日航班都大受影響。他又稱，部分飛機已飛往外地，待天氣改善後再飛回來，相信航空公司會有個別安全考慮和計劃。

楊達榮

籲旅客提前確認航班狀況

多間航空公司已宣布將取消大量航班，並豁免乘客更改航班手續費等。國泰航空香港國際機場總監呂珈蔚預計，國泰合共會取消500班航班，當中往返香港的航班今日下午5時起停止運作，服務料後日日間恢復。香港快運航空機場服務高級經理(香港)蔡啟進表示，一連3日有百多班航班取消，今日亦有4班機會提早出發，呼籲旅客應提前最少3小時到機場辦理登機手續。香港航空和大灣區航空一連3日亦分別有百多班航班和22班機要取消，長榮航空今明兩日會取消38班往返台灣的航班。

楊達榮鼓勵市民和旅客應提前確認航班是否有調整或取消，機管局在風暴期間會在客運大樓提供充電等設施，客運大樓的商店亦會繼續營業，同時會派出機場關懷隊向旅客派餅乾、飲用水和毛氈等物資。他說，機管局、民航處和各政府部門預計會有逾千名員工在風暴期間留守機場，當局會安排員工接駁巴士和開放員工休息區。

本港今早仍然是三號強風信號，不少打工仔都要出門上班。城巴、九巴和龍運巴士表示，大部分路線會在香港天文台發出八號烈風或暴風信號後兩小時後停止服務，而多條學校路線和「觀光城巴」路線今明兩日將暫停服務。港鐵表示，八號信號下港鐵服務會大致維持正常，港鐵巴士則會在八號信號生效3小時後暫停，當九號或十號信號生效重鐵露天段和輕鐵均會停駛，包括機場快綫全綫、東鐵綫及屯馬綫部分路段等，又說颱風期間所有車站於服務時間內會盡量維持開放。

其他交通方面，噴射飛航往返香港及珠海的航線昨起暫停服務直至另行通知，受颱風影響旅客可免費更改航班時間，或在復航一個月內申請退款或更改時間。超強颱風樺加沙逼近本港。港鐵指，下午6時後至明日所有來往香港西九龍站及內地站點高鐵均會取消，而今日下午6時前亦有部分班次會取消，在高鐵網頁或應用程式購票的乘客會獲自動退款。運輸署宣布，港珠澳大橋香港連接路今午3時起封閉及禁止車輛使用。



不少市民昨趕往超市「入貨」。(林俊源攝)

醫管局非緊急服務明全取消

另外，醫管局在八號信號發出後會暫停所有非緊急服務，並取消明日所有非緊急服務。由於預計八號信號取消後會有大量積壓個案要處理，加上天氣情況可能持續惡劣，醫管局會適時公布後日服務安排。海洋公園今日中午12時起暫停開放，水上樂園則會全日暫停開放，直至另行通告。

