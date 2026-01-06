326.png

機場警區昨日(5日)接獲3宗報案，指機場保安人員為出境旅客進行安全檢查期間，發現有一件寄艙行李及兩件手提行李內藏有違禁物品。該件涉案的寄艙行李屬於一名打算前往加拿大的15歲本地女童，而該兩件涉案的手提行李則分別屬於一名16歲本地女童及一名21歲的本地女子，二人均打算前往美國。

機場警區人員接報到場，經初步調查後，拘捕該3名女子，分別涉嫌違反《航空保安條例》和《火器及彈藥條例》。調查顯示，持有寄艙行李的女子涉嫌於其行李內藏有一件鐵蓮花的違禁武器，而另外兩名女子則各涉嫌於其手提行李內藏有一枝胡椒噴霧，她們現已獲准保釋候查。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/機場一日三宗藏違禁品-3女行李藏鐵蓮花胡椒噴霧被捕/633726?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral