「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
機場餐廳推介｜10間機場必食必買餐廳商店 東京米芝蓮拉麵/香港手信/咖啡菠蘿油
香港機場是世界首屈一指的國際機場，除了安全快捷，機場更不時引入不同的高質餐廳跟手信店，讓每個旅客出行還是歸來時，都有愉快的體驗！即睇Yahoo Food內文：
一趟旅行的開始，未必一定要到達當地才是開始！其實想延伸旅程的愉快感，不妨將機場作為開始旅程的起點跟結束旅程的終點！香港機場除了出名高質，就連餐飲都是五星級水平，更有不少特色手信店，非常方便大家可以買手信給國外親友！現在機場更不時進駐人氣食店，無論是去程還是回程都能令旅客心滿意足。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
機場餐廳必食
作為國際機場，香港機場的餐廳自然相當國際化，除了中菜西餐，還有米芝蓮級的美食！
機場餐廳推介1.阿鴻小吃：米芝蓮推介粵菜館 機場限定叉燒皇
在離境前，想跟朋友家人食大餐？屢獲米芝蓮推介的精緻新派潮粵菜館「阿鴻小吃」在今年都進駐機場，必試菜品包括滷水鵝片、千層素鵝、機場限定的叉燒皇及鑊氣小炒，保證美味又飽肚。
阿鴻小吃
地址：赤鱲角暢達路1號香港國際機場機場一號客運大樓(非禁區)抵港層5樓5T151號舖
電話：3197 9332
機場餐廳推介2.牧羊少年咖啡館：以旅遊為主題咖啡店
牧羊少年咖啡館可以說是首代的文青咖啡店，從一開始就以旅遊為主題的他們，在開業12年之際終於成功打進機場，繼續供應高質西餐跟咖啡等餐飲，價錢亦跟市區的分別不大！品牌今次換上了一個全新以英文為主的 logo，象徵着他們準備踏上走出香港的旅程，也代表品牌未來幾年的方向 —— 希望把牧羊少年帶到柬埔寨與東南亞，除了經營品牌，也在當地投入更多義工與教育支援的工作。
牧羊少年咖啡館
地址：赤鱲角暢達路1號香港國際機場機場一號客運大樓(非禁區)抵港層5樓5T150號舖
電話：2323 4178
機場餐廳推介3.金色不如帰：連續5年獲得東京米芝蓮一星拉麵店殊榮
如果想快手食飯又想食餐好，連續5年獲得東京米芝蓮一星拉麵店殊榮的「金色不如帰」就是不錯的選擇！品牌主打混合大蜆、豚骨、魚介等矜貴食材熬製而成的「黃金湯頭」，帶著強烈的鮮味，絕對是快靚正之選！
金色不如帰
地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大樓5樓入境大堂(非禁區)5T060號舖
電話：從缺
咖啡推介
無論是接機、送機還是早機，想醒神一下？機場近期進駐了多間高質咖啡店，保證大家有個Good Morning！
機場咖啡推介1.Urban Coffee Roaster：首推世界賽咖啡調酒作品「蛋撻咖啡特調」及全港獨家咖啡菠蘿油
Urban Coffee Roaster分店多，擁有不少Fans推祟，品牌在8月亦正式進駐機場，更獨家推出多款限定餐飲，當中包括創辦人之一 Gary Au 於2025年世界咖啡調酒大賽 (World Coffee in Good Spirits Championship)，以本地特色美食「蛋撻」所創作的作品，這款特調靈感源自香港經典甜點蛋撻，口感綿密，層次豐富，將咖啡與傳統風味完美融合！ 食物方面，首推機場獨家限定特色美食—咖啡菠蘿油，這款美食將香港地道經典小食菠蘿油昇華，配上UCR自家研製的香濃咖啡牛油，保證大家有個Good Morning！
Urban Coffee Roaster機場分店
地址：赤鱲角香港國際機場1號客運大樓西區出境大堂6樓6W570A號（近40號登機口）
電話：2555 0318
機場咖啡推介2.Fineprint：高質澳洲風咖啡店 同市區同價！
無論在世界各地哪個機場都好，在機場用餐的價錢比起市區貴已經不是秘密，Fineprint價錢一向親民，但想不到去到機場，價錢竟然都跟市區同價，一杯黑咖啡只需$30！另外繼續有牛油果多士、早餐碗、沙律等供應，座位夠闊落，絕對是咖啡迷的喜訊！
Fineprint
地址：赤鱲角暢達路1號香港國際機場機場一號客運大樓(非禁區)抵港層接機大堂5樓
電話：9177 0339
機場咖啡推介3.Bacha Coffee：機場最華麗咖啡店
說到機場最華麗打卡的咖啡店，必數金光閃閃的Bacha Coffee，店內以雕刻和彩繪雪松木天花板、黑白格紋大理石地板、藏紅花色門廊，亦採用來自摩洛哥的色彩豐富、用料上乘的zellige瓷磚，打造精緻華麗的店舖設計。牆上排列著一排排赭色錫罐，每個罐子都裝滿了來自全球 35個咖啡產地的單一產地、精緻風味、精緻調配以及天然二氧化碳高壓處理的脫因咖啡。店內有超過200款咖啡以傳統手法沖調，飲品均可配以法式香緹鮮奶油及糖棒。冷飲更以環保的玻璃飲管為伴，搭配多款鹹甜餡料的牛角包和其他烘焙美食，讓登機前的大家有最奢華的享受。
Bacha Coffee
地址：赤鱲角暢達路1號香港國際機場機場一號客運大樓(禁區) 離港層6樓6E122號舖
電話：3622 1910
機場咖啡推介4.nodi：中場客運廊離港層限定 全新裝修
香港機場做得最好的一點，就是即使地方闊落，每個位都依然有驚喜！好像在較遠的中場客運廊離港層，就有本地咖啡店nodi。品牌之前就在中場客運廊離港層（L6）近214號登機閘口，以巨型書報攤的造型開店，近日經過全新裝修，新增不少座位，整個風格佈置亦有所改變，非常值得前往品嚐一杯靚啡！
nodi
地址：赤鱲角暢達路1號香港國際機場機場一號客運大樓(禁區) 離港層6樓6E122號舖
電話：6022 6811
手信必買
想買手信給國外的友人？機場就有各式各樣的好選擇！
機場手信推介1.望月：手信界新貴 推出全新機場限定手信禮盒
望月作為近年手信界新貴，最近亦進駐了機場，更推出機場限定手信禮盒，包括：「招牌蝴蝶酥」及「招牌曲奇」等禮盒，而當中更有首次登場的「焦糖果仁撻」，以及全新口味「咖啡曲奇」及「黑白芝麻蝴蝶酥」！每款限定手信禮盒包裝均由本地設計師精心設計，靈感取材自香港的文化典故，如舞火龍、醒獅、霓虹燈及麻雀等，細膩描繪出香港的地道風貌及文化印記，無論是送給外國友人或是移民了的朋友都同樣有心思。
望月 （機場實體店）
地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大樓離港層7E126E 號舖
電話：2592 5704
機場手信推介2.半島精品店：機場5星酒店級精品店
想買酒店級手信給朋友？其實在機場7樓的離港層就有半島精品店！提供集團最精緻的特色美點，包括半島手工朱古力、曲奇、精選半島名茶，以及各式精美禮品！在中秋期間還有月餅可以送給異地的好友知己！
半島精品店
地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E144號鋪
電話：2812 0421
機場手信推介3.么鳳士多：半世紀涼果名店 與酒店合作推出限定饗宴
想買些中式手信的話，在香港擁有超過半個世紀歷史的么鳳士多絕對是最好的選擇。品牌經營各類涼果和特色手信，其中話梅、冬薑 、陳皮為么鳳三寶。近日品牌更與機場附近的東涌世茂喜來登酒店的中菜廳采悅軒聯手呈現「流光百味」限定饗宴，將傳統港式涼果與現代粵菜巧妙結合，大家在離港前亦不妨一試。
么鳳士多
地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層東翼大堂7T200號舖
電話：從缺
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多優惠資訊推介
自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲
日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題
點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心
長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔
香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲
燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛
火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食
酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品
下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品
放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一
更多美食推介
火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛
片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨
散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價
拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮
沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲
中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠
台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介
牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼
越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理
打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水
韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
無印良品在中國商標訴訟終極敗訴 不能用「無印良品」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在中國的業務，由於「無印良品」商標被中國當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。Yahoo財經 ・ 15 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 13 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 20 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 1 天前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 1 天前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 1 天前
外賣平台價格大戰之下 美團營收不及預期 淨利潤大跌近九成
【彭博】— 在與競爭對手阿里巴巴集團控股和京東集團展開全國範圍的餐飲外賣價格戰後，美團公佈了12%的季度營收增幅，低於預期。Bloomberg ・ 13 小時前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）
市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普曾4次致電 印度總理莫迪就是不接
據德媒《法蘭克福匯報》周三（27 日）報導，美國決定對印度徵收額外關稅後，美國總統特朗普最近幾周 4 次試圖撥通印度總理莫迪的電話，但莫迪均拒絕接聽。鉅亨網 ・ 19 小時前
新盤開價｜柴灣海德園首批120伙折實均價17565元 創港島東新盤呎價11年新低
柴灣近20年來首個新盤開價，就是由太古地產（1972）發展的海德園。項目今日（8月26日）公布首張價單涉及12...BossMind ・ 1 天前
「港版羅拉」朱芊佩開工被網媒記者捕獲即場訪問 網民鬧爆主持「真係好冇禮貌」
從事運輸搬運工作嘅朱芊佩（小朱）外貌標緻卻擁有健碩身型，2017年被拍攝到爆肌搬運貨物，惹起全城熱話，被封為「最美搬運工」及「港版羅拉」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限27/08）
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian自家品牌皇牌洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 21 小時前