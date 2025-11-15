機場一號客運大樓外一輛城巴撞向路壆(是日快快-巴士即日相FB圖片)

機場暢航路一輛城巴撞向路壆，車長及乘客約18人受輕傷，城巴已按既定機制暫停車長駕駛職務。

警方正調查車禍原因

事發在今午約3時，一輛A12號城巴駛至機場一號客運大樓時，懷疑失控剷上路邊花槽，前轆在花槽上，車頭玻璃碎裂。機場職員報警求助，警方正調查車禍原因。

城巴向受事故影響的乘客致以慰問，指已即時派員於事故現場及醫院跟進事件，會全力配合警方調查事故成因。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/機場一號客運大樓城巴撞路壆18人受傷-車長被停職/618773?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral