機場離境稅加價67%！十一國慶起生效 這幾種人可豁免收費

今年5月，立法會三讀通過增加飛機乘客離境稅的修例，由10月1日起，每名乘客的相關稅項由$120增至$200，加幅高達67%。如果一年只飛一次，加價感覺不太大，但以港人喜愛旅遊的程度，一年都至少飛兩三次，累積下來的額外支出可達數百元。要鎖定現有稅率$120其實十分簡單，如有計劃外遊，Mark實日期在9月30日之前購買機票，就可以即使節省$80。不過有部分人可以豁免收費，即睇詳情。

2025年飛機乘客離境稅最新安排

2025年10月1日起，香港飛機乘客離境稅加幅高達67%、至每人$200。機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，10月1日起將實施離境稅退稅新安排，經飛機、陸路及海路口岸等方式抵港的旅客，只要在兩個曆日內於香港乘飛機離境，期間沒有經機場離境紀錄，就可獲退稅。當局將啟用全新電子申請平台，提供一站式退稅服務。旅客可於離境日起28日內遞交申請，並選擇以信用卡或電子錢包方式收取退款；亦可於機場內的相關找換店申請現金退稅。

要鎖定現有稅率$120其實十分簡單，如有計劃外遊，Mark實日期在9月30日之購買機票，就可以即使節省$80。（Getty Images）

新飛機乘客離境稅

新稅實施日期 ：2025年10月1日起生效

稅額 ：由$120加至$200

適用對象：凡於10月1日或之後購買機票的旅客

豁免人士包括：

12歲以下兒童 過境旅客（以海、陸或空方式抵港，48小時內轉機離境，且無本地出境紀錄） 當日往返香港的乘客（不可有出境紀錄） 經港珠澳大橋或海路抵達機場，並於限制區內候機離境的旅客

旅客退稅所需文件：

繳稅憑證（例如顯示已繳付飛機乘客離境稅的電子機票） 入境香港使用的旅行證件 離境航班的登機證

