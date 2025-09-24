中大醫院兩主管涉詐騙 院方：收入與工作量不相稱
機場離境稅加價67%！十一國慶起生效 這幾種人可豁免收費
今年5月，立法會三讀通過增加飛機乘客離境稅的修例，由10月1日起，每名乘客的相關稅項由$120增至$200，加幅高達67%。如果一年只飛一次，加價感覺不太大，但以港人喜愛旅遊的程度，一年都至少飛兩三次，累積下來的額外支出可達數百元。要鎖定現有稅率$120其實十分簡單，如有計劃外遊，Mark實日期在9月30日之前購買機票，就可以即使節省$80。不過有部分人可以豁免收費，即睇詳情。
2025年飛機乘客離境稅最新安排
2025年10月1日起，香港飛機乘客離境稅加幅高達67%、至每人$200。機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，10月1日起將實施離境稅退稅新安排，經飛機、陸路及海路口岸等方式抵港的旅客，只要在兩個曆日內於香港乘飛機離境，期間沒有經機場離境紀錄，就可獲退稅。當局將啟用全新電子申請平台，提供一站式退稅服務。旅客可於離境日起28日內遞交申請，並選擇以信用卡或電子錢包方式收取退款；亦可於機場內的相關找換店申請現金退稅。
新飛機乘客離境稅
新稅實施日期：2025年10月1日起生效
稅額：由$120加至$200
適用對象：凡於10月1日或之後購買機票的旅客
豁免人士包括：
12歲以下兒童
過境旅客（以海、陸或空方式抵港，48小時內轉機離境，且無本地出境紀錄）
當日往返香港的乘客（不可有出境紀錄）
經港珠澳大橋或海路抵達機場，並於限制區內候機離境的旅客
旅客退稅所需文件：
繳稅憑證（例如顯示已繳付飛機乘客離境稅的電子機票）
入境香港使用的旅行證件
離境航班的登機證
