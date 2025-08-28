「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
機場2號客運大樓明年啟用廉航登機位！哪15間航空公司要遷往？T2航廈有甚麼餐廳？
為應對三跑道系統全面啟用後的客流增長，香港國際機場二號客運大樓（T2）將於2026年春季重新投入服務。機場管理局確認，首批約15間航空公司，包括HK Express、香港航空及多間東南亞區域航企，將分階段進駐新航廈，料2026年3-4月辦理登機櫃位投入服務。機管局8月25日邀請旅遊業界參觀，據報導，T2航廈至少有3間食肆進駐，包括「君蘭冰室」、「唐記包點」、「好飯好餸」，令人感到意外的是兩餸飯版圖擴展到機場，未知價錢會比市區定價高多少呢？
廉航、東南亞航線分階段搬入新2號客運大樓
據報導，機管局署理機場服務總監楊達榮接受訪問時提到，香港機場1號、2號客運大樓針對2個不同類型的旅客，T1航廈以服務商務客及長途客為主，而T2航廈則是服年輕旅客、自由行、backpacker與短線航班乘客，所以航空公司登機櫃位安排上都有不同。遷移登機櫃位到T2航廈的航空公司約有15間航空公司，包括HK Express、香港航空及多間東南亞區域航企，預計由2026年3至4月分階段進駐。這類航空公司多以短途、區域航線為主，與本地長途航線航企的航班時段可互補，尤其是在7am-8am的高峰期，可有效利用T1所釋出的停機位，提升資源配置效率。
3間食肆進駐T2航廈 集中在T1室內通道附近
新航廈啟用的話，大家都會關心餐飲及購物選擇。據報導，T2店舖平面圖顯示，暫時會有3間食肆及3間零售店，分別是「君蘭冰室」、「唐記包點」、「好飯好餸」、「零食物語」、「恒香餅家」及7-Eleven便利店。以上6間店舖位置跟舊T2航廈一樣，集中在2號客運大樓通往1號客運大樓的室內通道附近，方便易搵。不過，這3間餐廳都是較為平民，未必是旅客首選，如要有更多餐廳選擇，T1航廈會比較適合
新航廈連接11 SKIES商場、港珠澳Airport City Link
交通方面亦有升級安排，2號客運大樓啟用後旅客乘搭機場快綫抵達機場站後，列車將左右同時開門，左邊通往T1，右邊直接進入T2，實現「左右分流」的新模式。T2亦會透過多條無人駕駛列車系統與其他設施連接，包括通往北跑道的衛星客運廊，車程約2.5分鐘。現有從T1出發的列車亦會延長至T2，形成雙向服務。此外，T2將設有行人天橋直通11 SKIES商場，也會連接通往港珠澳大橋人工島的Airport City Link，全程只需5分鐘車程，提升整體出入境效率。
另外，T2航廈設有旅遊車候車大堂，旅遊巴、來往愉景灣或馬灣巴士、機管局員工巴士都可以在新大堂上落客。候車大堂不但是室內空間、不用日曬雨淋，還有冷氣供應，比T1航廈的巴士總站更貼心。
