《機智醫》具道圓來台了！鄭準元羞告白粉絲

▲男星鄭準元來台灣舉辦首次海外見面會，透過《機智住院醫生生活》具道圓一角獲得許多人氣的他，重現劇中名場面對粉絲害羞告白。（圖／華貴娛樂）

[NOWnews今日新聞] 韓國男星鄭準元本月7日在台北三創CLAPPER STUDIO舉辦首場海外見面會，他在《機智住院醫生生活》飾演角色具道圓，因為工作問題沒能到台灣旅遊，本次終於來到台灣，讓他開心說這次的見面會「意義非凡」，開心表示台北一直是自己想造訪的城市。見面會中他也重現《機智住院醫生生活》劇中告白片段，讓他害羞地說：「自己都看不下去了。」

鄭準元見面會超用心 重溫戲劇名場面好害羞

鄭準元特別準備了六個單元，除了有「私人相簿」分享成長照、家人合影以及來台初體驗，談到必吃的小籠包與啤酒時笑稱「在當地喝才有Original的感覺」。他也與粉絲互動熱烈，聊到平時旅遊習慣以美食為核心，還大讚台北街景裡新舊建築並存的氛圍。

見面會最吸睛的橋段莫過於重溫代表作《機智住院醫生生活》名場面，鄭準元一邊看劇中告白與親密戲份一邊害羞轉身，坦言「自己在家也看不下去」。他形容這部戲對自己意義重大，「因為有了這部作品，才能和大家在這裡相見」。此外，主辦甚至將簽名卡用「問診單」的形式讓「具醫生」替各位粉絲「看診」，現場尖叫聲不斷；演出的橋段中，主辦也特別安插讓粉絲投遞「台灣感性」系列、與粉絲們共享最接地氣的「#台灣感性」。

▲鄭準元為了首次的台灣見面會安排許多環節。（圖／華貴娛樂）

鄭準元穿上醫師袍 為粉絲解惑生活困擾

「機智心理相談所」單元中，粉絲以文字投稿請教生活困惑，鄭準元穿上白袍化身「準元醫師」，透過擁抱與幽默回答治癒大家，氣氛溫馨。之後進行小遊戲「元Quiz」展現反差萌，最後更送出為台灣粉絲準備的私人貼身禮物、墨鏡、隨身錢包等，甚至還有《機智住院醫生生活》第一季原汁原味的劇本，誠意滿滿，讓台灣粉絲感動不已。

鄭準元在感性表示在劇中錯過了台灣的旅行，「我真的沒想到下了戲我還可以真的來到台灣來，甚至是舉行了見面會，真的非常高興也非常榮幸，和大家一起度過了愉快的時光，非常感謝大家。」，並透露接下來將投入新綜藝與戲劇拍攝，期待明年能以新作品與大家再相會，最後以金東律的〈記憶的習作〉一曲為他的個人首場見面會畫下完美句點。

