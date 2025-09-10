iPhone Air，iPhone 17 系列懶人包一次整理
《機智醫》具道圓來台了！鄭準元羞告白粉絲
[NOWnews今日新聞] 韓國男星鄭準元本月7日在台北三創CLAPPER STUDIO舉辦首場海外見面會，他在《機智住院醫生生活》飾演角色具道圓，因為工作問題沒能到台灣旅遊，本次終於來到台灣，讓他開心說這次的見面會「意義非凡」，開心表示台北一直是自己想造訪的城市。見面會中他也重現《機智住院醫生生活》劇中告白片段，讓他害羞地說：「自己都看不下去了。」
鄭準元見面會超用心 重溫戲劇名場面好害羞
鄭準元特別準備了六個單元，除了有「私人相簿」分享成長照、家人合影以及來台初體驗，談到必吃的小籠包與啤酒時笑稱「在當地喝才有Original的感覺」。他也與粉絲互動熱烈，聊到平時旅遊習慣以美食為核心，還大讚台北街景裡新舊建築並存的氛圍。
見面會最吸睛的橋段莫過於重溫代表作《機智住院醫生生活》名場面，鄭準元一邊看劇中告白與親密戲份一邊害羞轉身，坦言「自己在家也看不下去」。他形容這部戲對自己意義重大，「因為有了這部作品，才能和大家在這裡相見」。此外，主辦甚至將簽名卡用「問診單」的形式讓「具醫生」替各位粉絲「看診」，現場尖叫聲不斷；演出的橋段中，主辦也特別安插讓粉絲投遞「台灣感性」系列、與粉絲們共享最接地氣的「#台灣感性」。
鄭準元穿上醫師袍 為粉絲解惑生活困擾
「機智心理相談所」單元中，粉絲以文字投稿請教生活困惑，鄭準元穿上白袍化身「準元醫師」，透過擁抱與幽默回答治癒大家，氣氛溫馨。之後進行小遊戲「元Quiz」展現反差萌，最後更送出為台灣粉絲準備的私人貼身禮物、墨鏡、隨身錢包等，甚至還有《機智住院醫生生活》第一季原汁原味的劇本，誠意滿滿，讓台灣粉絲感動不已。
鄭準元在感性表示在劇中錯過了台灣的旅行，「我真的沒想到下了戲我還可以真的來到台灣來，甚至是舉行了見面會，真的非常高興也非常榮幸，和大家一起度過了愉快的時光，非常感謝大家。」，並透露接下來將投入新綜藝與戲劇拍攝，期待明年能以新作品與大家再相會，最後以金東律的〈記憶的習作〉一曲為他的個人首場見面會畫下完美句點。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
快訊／坂口健太郎劈腿永野芽郁！她才被爆情纏已婚40歲田中圭
又是永野芽郁！雙劈田中圭、坂口健太郎時間軸曝 正宮嗆聲也不怕
坂口健太郎唯一承認女友是她！高畑充希早看破永野芽郁絕不同台
其他人也在看
翁靜晶劉家良長女劉萬儀出嫁 羅馬電影場地行禮 情深對望熱吻：與靈魂伴侶結婚
已故洪拳宗師著名功夫片巨星、武術指導兼導演劉家良，於2013年因血癌逝世，終年76歲。劉家良生前與年輕30載的太太翁靜晶育有2名女兒Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性
今個月鄭裕玲（Do姐）迎來68歲生日，幽默、緊貼潮流又充滿智慧，這樣過著單身貴族的生活，讓很多單身女子覺得，就算一個人生活，也可以優雅老去。經歷了數段感情，在好好學習後，自然會得出一份有營養的愛情觀。無論是單身、戀愛中或是已婚的女性，都值得參考。Yahoo Style HK ・ 1 天前
向太陳嵐談張國榮隱情 稱最後電話要澄清無患抑鬱症 疑涉靈異斥唐鶴德阻驅邪
一代巨星張國榮（哥哥）於2003年4月1日愚人節傍晚在中環文華酒店墮樓身亡，終年46歲。哥哥離世逾22年，至今仍令人念念不忘。而向華強太陳嵐昨日（9月7日）在社交平台發布影片，以題為《哥哥張國榮離世的隱情，讓我內疚了整整22年》，講述張國榮跳樓前的最後一通電話是打給她，內容涉要開記招去澄清自己沒有患抑鬱症。向太更認為哥哥墮樓的悲劇可能涉及靈異因素，她曾想安排驅邪，卻斥責唐鶴德（唐唐）因信教而拒絕。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭藹明劉青雲貼地食茶餐廳被集郵 影帝夫婦素顏狀態佳被讚親民沒架子
1991年港姐冠軍郭藹明與影帝丈夫劉青雲向來都是娛樂圈中的模範夫婦，他們最近在茶餐廳用餐時被網民野生捕獲，二人獲讚貼地沒架子且保養得很好。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
遭爆已分手9個月！鹿晗疑與關曉彤8年情斷
[NOWnews今日新聞]中國男星鹿晗於2017年高調認愛關曉彤，但不料近期兩人屢傳分手，雖然雙方都未做出回應，但依然猜測不斷。而近日，中國娛樂記者劉大錘突然在直播中爆料，鹿晗與關曉彤已在去年12月分...今日新聞 娛樂 ・ 19 小時前
恭碩良近況曝光 紮孖辮造型惹網民熱議 曾與林憶蓮愛得火熱
恭碩良鍾情音樂，為多功能音樂人，曾以歌手身份喺香港發行專輯，亦因打鼓造詣深厚，成為陳奕迅、張學友、林憶蓮等演唱會御用鼓手。不過，令人印象深刻嘅係佢與樂壇天后林憶蓮嘅一段姊弟戀。恭碩良近年甚少出現於幕前，今年6月決心北上發展，因而開設小紅書，不過未知是否音樂風格較小眾，開設3個月後其粉絲人數仍是得1千7百左右（截至9月8日晚上11時30分）；然而，有網民發現恭碩良原定9月底舉行嘅佛山演唱會突遭下架，亦有網民將偶遇恭碩良嘅照片放到小紅書，恭碩良面容滄桑，而且其孖辮造型令人感奇特。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜娛實說 鍾嘉欣專訪（下）愛老公有型夠Man 無悔放下一切出嫁：好愛呀，愛到成個世界只有我哋兩個
上回講到，鍾嘉欣與林峯這對銀幕情侶，從前竟關係疏離，直到最近才真正熟絡。而她生命中的真命天子，是丈夫JeremyYahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
辛芷蕾員工人工比市場高3倍 全因亡父1個要求抱憾一生
【on.cc東網專訊】出爐威尼斯影后辛芷蕾凱旋返內地後，連日來成為風頭躉，關注度登上沸點，而最新更有指她對自己工作室的工作人員出手相當闊綽，每月薪酬起點達3萬人民幣（約32,800港元），其他福利另計，比起一般藝人工作室的人工至少翻出3倍，難怪辛芷蕾「深得民心」東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
東張西望︳婦人被「駐港部隊」型男呃140萬 仍死撐「唔係俾佢個人吸引」 黃耀英豐富表情聽故仔成一大亮點
近年《東張西望》不時報導電騙個案，早前有婦人被假冒靚仔嘅騙徒send「露鳥圖」色誘下騙去五十幾萬成為城中熱話後，前日《東張》又報導另一位阿太中招，損失140萬元。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
龍亭Omakase極品蟹粉帝王蟹盛宴買一送一！人均$499起歎阿拉斯加帝王蟹/花膠燉湯+生日送魚子醬一罐
日本師傅坐鎮的龍亭鐵板燒（佐敦、中環、尖沙咀、大埔）聯乘KKday推出一系列的優惠，買一送一後人均$499起食大啖阿拉斯加帝王蟹配蟹粉、花膠燉湯、白松露海膽溫泉蛋等「極品蟹粉帝王蟹盛宴」8道菜，生日更可享用魚子醬一罐！另外為慶賀新店開業，海膽和牛龍蝦鐵板燒買一送一還可另加$1任飲清酒2小時，人均只需$682，連假日都同價，絕對不能錯過！Yahoo Food ・ 1 天前
買袋的盡頭就是Longchamp！Longchamp限時低至37折 人氣迷你Le Pliage袋只是$840、經典實用Tote Bag都有平
Threads不少人分享「買袋的盡頭就是Longchamp」，皆因Longchamp手袋好睇又實用，而Le Pliage手袋為例，手袋採用防水耐用皮革，又有拉鍊設計，用來歐遊做防盜袋都得，重點價錢不貴，CP值非常高！Yahoo購物專員留意到Zalora有Longchamp手袋優惠，人氣迷你Le Pliage袋只是$840，學生、OL都愛的經典Tote Bag都有平，即睇精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 1 小時前
BLACKPINK Jennie「願望咒語」白背心大熱！$500就買到，原來跟Lisa「瞎忙褲」同一潮牌Praying出品
BLACKPINK 成員 Jennie 的私服穿搭經常成為討論目標，她近期身上那件印有獨特標語的吊帶白背心，簡約卻充滿個性，立刻成為全網熱搜。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Swatch限量錶再掀炒風 銀髮族通宵瞓紙皮搶購 網上炒貴兩倍近萬蚊｜有片
香港再現搶購Swatch限量手錶熱潮！昨日(8日)傍晚，中環及尖沙咀多區出現大批長者通宵排隊，為的是搶購Swatch與Omega聯乘推出的最新限量錶款「Mission to Earthphase - Moonshine Gold」。據網上影片所見，數十名長者自備摺凳、紙皮及被子在商場外露宿輪候，場面引人注目，相關照片及am730 ・ 23 小時前
Love, Bonito返工衫低至3折+新品獨家85折！韓星同款垂褶背心$105/最平$65入手合身T恤
返工衫不想穿得太休閒，想要舒適與設計感兼備，新加坡品牌Love, Bonito是不錯的選擇！今期品牌減價低至三折，上衣大部分$300內埋單，最便宜$65就可以入手一件完美版型的T恤；許多吊帶背心非常美，還有韓星相似款的垂褶背心，減價後也只是大概$100至$200就可以入手，回到辦公室覺得冷還可以疊穿西裝外套、針織外套，而且新款正價秋冬裝輸入優惠碼有Yahoo獨家85折優惠！如此多優惠，大家一定迫不及待想入手吧！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
高德：啟動逾10億人幣「煙火好店支持計劃」 「高德掃街榜」永不商業化
阿里-W(9988.HK)旗下高德地圖宣布推出全球首個基於用戶行為產生的榜單「高德掃街榜」，建立全新線下服務信用體系，兼且永不商業化。AASTOCKS ・ 7 小時前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 2 天前
50歲佘詩曼「笑眼」少女甜美魅力爆發！美魔女全靠「3個習慣」抗氧化，以低成本養顏保持年輕
要成為李英愛、佘詩曼一樣的「美魔女」，必須從飲食、護膚和生活習慣入手！自從Threads興起之後，不少有些年紀的女士在Threads上公開自己的容貌，並自豪地分享別人讚她不像真實年齡，反而像初出茅廬的大學生。到底是「女人你太年輕了」，還是「心中富有」自設濾鏡以為自己年年18？抗氧化是保持年輕的關鍵，能有效對抗自由基，延緩衰老。以下3個低成本抗養化方法，看看哪一個能幫大家Keep young，stay young！Yahoo Style HK ・ 1 天前
結業潮2025｜四季常餐宣布灣仔店月底結業 僅餘中環店
近年本港餐飲業受營商環境影響，不少街坊小店及茶餐廳難敵壓力被迫結業。深受灣仔打工仔喜愛的「四季常餐」亦一樣，近日透過社交平台宣布灣仔店將於9月底結業，消息傳出隨即引起街坊熱議及紛紛留言不捨。Yahoo Food ・ 11 小時前