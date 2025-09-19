機械人怎能不「有一手」？舞肌科技展示 20 自由度「靈巧手」Wuji Hand

身體靈活的機械人相信大家這兩年已經見過不少，但手上功夫厲害的？應該沒有哪個能比得過舞肌科技剛剛公開的「靈巧手」Wuji Hand。從官方介紹片中，你可以看到它轉筆、點打火機、用剪刀、按遙控器、抓穩重物等樣樣精通。官方說的「宛若人手」顯然是有點誇張，但這精密的程度已經足以讓我們 擔心 憧憬未來了。

Wuji Hand 全手可達到 20 主動自由度，每根手指都支援獨立控制。其掌指關節和指間關節的扭矩分別達到 0.3Nm 和 1.0Nm，位置反饋精度為 30'，且擁有 15N 指尖力度和整手 10kg 靜態抓握負載。官方宣稱其空載抓握壽命不低於 30 萬次，整機的參考尺寸是 201x75x50mm，重量低於 600g，「完全匹配」人手操作空間。除此之外，它的數據反饋頻率最高可達 1,000Hz。而在實際應用中，通常 60Hz 便已能滿足大部分需求。

目前舞肌還沒透露 Wuji Hand 的量產資訊，但估計各位和我們一樣，都迫不及待想要看看它被裝到人形機械人上會是什麼樣吧？

