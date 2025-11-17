機械人打功夫意外滑倒 租賃商稱表演400場以來首次

【on.cc東網專訊】內地近日瘋傳宇樹科技機械人表演打功夫時意外跌倒的「翻車」影片，據發布者稱，這是該款機械人接近9個月表演以來，首次「失手」。分析認為，事件反映服務機械人商業化進展。

影片中，身穿白色長衫的機械人正在表演衝拳、踢腿、格擋等動作，但轉身後沒站穩，接連倒退後滑倒，在場演員都忍俊不禁。發片者王先生從事機械人租賃服務，事發於上周二（11日），他與當地劇團合作表演，機械人綵排時，因為衣服太長致發生意外。他強調，機械人平日穿短裝表演從沒出現問題。

王先生指出，從今年2月至今，差不多都有400場這種活動。而機械人租賃價錢也從最初每天2萬至4萬元（人民幣，下同，約2.2萬至4.4萬港元），降至現在的7,000至8,000元（約7,700至8,800港元）。至於降價原因，主要是機械人表演技術趨於成熟，以及市場供給增加。據了解，機械人的服務場景已從商業演出延伸至展會互動、品牌活動等領域。有行業內類似案例顯示，具備特色表演功能的服務機械人，已成為線下活動提升吸引力的重要工具，市場需求年均增速超50%。

