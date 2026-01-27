【香港航空】悉尼/墨爾本單程低至 $514、札幌來回低至 $2,034（27/01起）

香港航空逢週二推出來回及單程優惠機票，今期香港出發精選航線包括曼谷單程 $124起、成都單程 $208起、重慶單程 $213起、麗江單程 $438起、重慶來回 $323起、悉尼 / 墨爾本來回 $1,071起，仲有馬爾代夫、峇里及其他航線嘅優惠機票！

日期：2026/01/27起

地點：香港航空官方網站

