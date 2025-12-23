香港航空逢週二推出來回及單程優惠機票，今期優惠機票旅遊日期由 2025 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 24 日，飛長航線航點旅遊日期更覆蓋下年上半年！精選航線包括三亞來回票價港幣 $172起、布吉單程票價港幣 $238起、河內來回票價港幣 $375 起，仲有北京、南京，杭州，上海、成都天府、海口及溫哥華航線嘅優惠機票！

【香港航空】曼谷來回低至 $124、悉尼/墨爾來回低至 $1,109（23/12起）

*淨票價已包括1件 23kg 寄艙行李額但並未包含稅項及附加費。

日期：2025/12/23起

地點：香港航空官方網站

