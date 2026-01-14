【香港航空】早鳥票價8折 包括日韓泰、內地、溫哥華、悉尼、墨爾本

即日起至2月3日，預訂香港航空3月2日至6月30日期間由香港出發的機票，即享票價早鳥8折優惠！航點覆蓋由三亞、重慶、麗江、東京、大阪、首爾、曼谷，以至長途的溫哥華、悉尼、墨爾本，而經濟艙同商務艙都有優惠！

從香港出發適用航點及艙等：

北京、上海、杭州、南京、成都天府、重慶、麗江、西安、海口、三亞

艙位： 經濟艙

航程： 單程 / 來回

台北、東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、首爾、曼谷、布吉、峴港、河內、峇里島、溫哥華、悉尼、墨爾本

艙位： 經濟艙

航程： 來回

目的地：曼谷、峇里島、東京、大阪、福岡、札幌、溫哥華、悉尼、墨爾本

艙位：商務艙

航程：來回

日期：2026/01/14 - 2026/02/03

地點：香港航空官方網站

