【香港航空】峇里島單程低至 $665、悉尼/墨爾本來回低至 $920（10/02起）

香港航空逢週二推出來回及單程優惠機票，今期香港出發精選航線包括三亞單程 $99起、峴港單程 $143起、峇里島單程 $665起、悉尼 / 墨爾本來回 $920起、札幌來回票價 $2,178起，仲有布吉、溫哥華及其他航線嘅優惠機票！

起按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：2026/02/10起

地點：香港航空官方網站

＝＝＝＝＝＝＝

廣告 廣告

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso