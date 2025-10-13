不斷更新｜累計 9 名議員宣布棄選立法會
機票優惠｜馬尼拉來回機票連稅只需$588！旅遊期橫跨聖誕、除夕假期
Trip.com 8週年狂歡優惠一連5日開始啦！當中一口價機票優惠最炙手可熱，若你愛探索新舊交錯、東西文化交融的城市，推介大家去菲律賓首都馬尼拉。Trip.com將於10月15日9pm起推出菲律賓航空香港飛馬尼拉來回機票一口價$588優惠，票價已包含所有稅項及附加費，並可於26年1月31日前出發。想趁聖誕、除夕假期來個快閃之旅，記得mark實時間開搶！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
馬尼拉來回連稅機票$588！橫跨聖誕、除夕假期
平機票可遇不可求！Trip.com 將於10月15日9pm推出菲律賓航空香港來回馬尼拉經濟艙機票優惠，一口價只需$588。大家只需到 Trip.com app頁面並點選附有「一口價」優惠標籤之價格，即有機會搶到優惠。機票出發日期由10月15日起至2026年1月31日，橫跨聖誕、除夕假期，可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準，旅行期以航班起飛當日計算最短為2天，最長為7天，想快閃旅行又得，想深度旅遊亦得！
馬尼拉來回機票連稅$588起（航空公司：菲律賓航空）
優惠推出日期：2025年10月15日9pm
旅遊日期：2025年10月15日至2026年1月31日
每張訂單只可使用一次特價機票優惠且每張訂單最多只能有一位乘客
在推廣活動期間，合資格的參與者通過APP頁面可以連稅（含燃油費等稅費）價格預訂附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）。
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準，其他資訊請查看活動頁面。
以10-12月平均票價作對比，菲律賓航空香港來回馬尼拉經濟艙機票最平1,168起，12月底機票飆升至$3,121起，如今$588即可搶到機票，可以說是大劈價。而且由香港飛往馬尼拉最快只需2小時5分鐘機程，即可遊覽馬尼拉熱門景點如聖地牙哥堡、王城區及聖奧古斯丁教堂等名勝古跡，值得大家去挖秘！
更多相關文章：
台北機票優惠｜長榮航空飛台北只要$388！一口價連稅包23KG行李
香港航空東京機票連稅只需$588起！優惠旅行日期至2026年1月、包含紅葉/聖誕檔期
大阪酒店優惠｜梅田Intergate酒店人均低至$349.5！鄰近大型購物中心/免費歎咖啡、下午茶、宵夜
札幌酒店優惠｜札幌京阪酒店每晚低至$99！還可免費歎溫泉 鄰近JR札幌站、交通購物超方便
機票優惠｜北京、重慶來回機票連稅$588起！連稅包23KG行李、2026年1月31日前出發
白川鄉點燈2026｜名古屋直航機票最平$1,792起！即睇買平價機票攻略
日本退稅新制「先付後退」明年11月上路！退稅步驟、重點變動一次睇清
超前部署！泰國政府計劃送內陸機票 精選5大人氣泰國目的地、哪個地方機票最高性價比？
日本酒店優惠｜京都酒店每晚低至$499！鄰近京都站、最新teamLab 免轉車到嵐山賞楓睇燈
亞洲街頭小食10大城市排名出爐！台灣、曼谷竟跌出5大，這個地方力壓群雄奪冠
泰國豪華列車｜「藍茉莉號」9天8夜深度遊11月首航！移動精品旅館、探訪古都秘境
清邁天燈節2025｜清邁5日4夜行程推介！清萊白廟藍廟/尼曼路文青景點/穿泰服遊古城區
其他人也在看
台北機票優惠｜長榮航空飛台北只要$388！一口價連稅包23KG行李
旅遊不需要大費周章計劃，只要一個周末就可以起行！多年來都是港人快閃首選地的台北，將於在10月13日有激抵價來回機票優惠，只要$388起就搭到長榮航空到桃園機場，價錢已連稅、包23KG寄艙行李，十分抵玩～即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 26 分鐘前
深圳交通優惠｜深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟直通巴單程只需$70！市區多個上落點、1小時直達
前海華發冰雪熱雪奇蹟成深圳近期最熱門景點，現時想特登安排北上去玩雪，已經有得選擇由香港點對點直達的交通方式——直通巴士！港九新界多區都有上車點，約1小時就去到華發冰雪世界，部分車站每日更有超過20個班次，輕鬆隨時出發，單程車票只需$70，即睇內文上車地點！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
札幌酒店優惠｜札幌京阪酒店每晚低至$99！還可免費歎溫泉 鄰近JR札幌站、交通購物超方便
想去北海道賞雪、泡湯、Shopping，但又怕住宿太貴？Trip.com 為慶祝8周年，推出限時一口價優惠，札幌京阪酒店每晚只需$99，10月16日9pm準時開搶，原價隨時需要約二千港元，現在超筍價，數量有限，手快有手慢冇！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
機票優惠｜北京、重慶來回機票連稅$588起！連稅包23KG行李、2026年1月31日前出發
Trip.com又推出超抵機票優惠！適逢Trip.com 8周年，推出一連串機票優惠，經常北上的你，不妨去遠啲，可以考慮探索一下歷史文化之都北京，以及現代建築與老城交融之地重慶。 Trip.com將於10月14日9pm起推出一口價低至$588機票優惠，票價已連稅及23KG行李，可於2026年1月31日前出發！想知更多詳情，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題
在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。Bloomberg ・ 5 小時前
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
陳奕迅同媽咪哥哥睇林子祥葉蒨文演唱會 獲邀上台合唱《數字人生》佩服前輩「你地係點做到」｜有片
一連五場的林子祥x 葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會– 香港站》今晚舉行尾場，而喺尋晚嘅一場，陳奕迅帶同媽咪以及哥哥陳澤迅一齊捧場。Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
日本世博爆紅「未來洗澡機」宣布量產 能否打破林超英慳水哲學引起熱潮？
日本大阪世博將於明天閉幕，官方宣布營運利潤料達230億至280億日元（最多14.3億港元），成功由虧轉盈，門票收入以外的週邊商品銷售金額突破800億日圓（約41億港元）。除了官方吉祥物「脈脈」高人氣，原來還有一樣試驗產品爆紅，就是世博展出的「未來人類洗澡機」，日前研發商已宣布量產，會否為浴室設備領域帶來類似OSIM天王椅那般的市場潮流Yahoo財經 ・ 1 天前
凱特王妃與Lisa撞衫？同愛Alessandra Rich連身裙，「學院風連身裙」有望回歸主流
相隔四年，橫跨王室與 K-Pop 兩大時尚陣營，這件出自英國品牌 Alessandra Rich 的格仔裙，究竟有何魅力讓兩位 Icon 級人物同時愛上？這場巧合的「隔空對決」，似乎好像在預示今年秋冬連身裙將成為流行單品。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
中美關係緊張累港股 恒指半日挫逾900點跌穿26000關
美國總統特朗普要脅對中國貨品加徵100%關稅引發美股動盪，納斯達克中國金龍指數上周五（10日）跌6.1%。中國商務部指稀土出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。特朗普其後貼文安撫市場情緒，美股期貨反彈。港股早市低開，恒生指數 (^HSI) 低開656點或2.5%報25634點，中午收市跌916點報25373點，國企指數 中午收跌326點報9032點，恒生科技指數 (HSTECH.HK) 跌284點報5975點。Yahoo財經 ・ 2 小時前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」
音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲Yahoo 娛樂圈 ・ 36 分鐘前
【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟
中美經貿關係再度惡化，那邊廂美國在船舶、半導體出口領域加強打擊中國，這邊廂中國祭出「稀土轉口管制」作反擊，美國總統特朗普隨即宣布對中國加徵100%關稅，似乎象徵着關稅戰重燃戰火。但實際上，中美經貿戰打到現今回合，最大關鍵已不在於關稅率高低，卻更關乎雙方「互掐脖子」，例如各自在晶片和稀土範疇掐緊供應，看哪一方會先「斷氣」求饒；在這過程中，環球經濟體系恐怕難免被「攬炒」遭殃。信報財經新聞 ・ 9 小時前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛
鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
張繼聰愛犬為保護家人被咬數個血洞 剃毛變可憐樣
【on.cc東網專訊】藝人張繼聰一家對毛孩情有獨鍾，收養了多隻「小可愛」，令家中洋溢溫情。而月前才領回家的Sparky日前發生意外，傭人姐姐拖牠外出散步期間，突有惡犬衝出來襲擊，懂性的Sparky為了保護姐姐奮力抵抗，最終被咬到身上出現數個血洞，阿聰見狀自然心痛東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈
【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。Bloomberg ・ 1 天前
內地海關傳嚴查英偉達AI晶片進口
中國正加大對晶片進口限制的執行力度，英國《金融時報》引述消息報道，最近數星期內地海關部門加強檢查進口晶片，以確保內地企業遵循中國監管機構的指導方針，停止採購英偉達（Nvidia）專為中國市場提供的晶片。信報財經新聞 ・ 1 天前
周奕瑋衝出香港登越南新聞 翻譯內容後爆笑 網民：贏咗99%越南人
日本旅遊達人周奕瑋（Jarvis）以「日本通」身份主持日本旅遊節目《周遊》系列，為觀眾介紹抵食好玩攻略而大受歡迎；日前，周奕瑋於個人YouTube頻道「周奕瑋JARvelogue」上載【JM Go@Vietnam】預告篇，與麥美恩及「飛行嘉賓」駱胤鳴遊覽越南胡志明市和富國島，又喺Threads轉發一段越南新聞，留言指發現自己登上越南媒體，不過其報道內容就令一班圈中好友及網民爆笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
佐敦恆豐酒店自助餐限時51折起！人均$268起豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕
恆豐酒店的紅煙窗餐廳突發推出快閃優惠，海鮮狂熱盛宴自助午餐、夏日榴槤祭「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐，最平只是44折，人均才$268起，絕對不能錯過！美食主打泰式和牛木爪沙律、阿拉斯加蟹肉拌番石榴沙律、鐵板即燒M7和牛西冷、板燒日式鰻魚；自助晚餐更有各種榴槤美食，每人送蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾！不少網友大讚紅煙窗餐廳自助餐高質素，你也心動想嚐嚐嗎？立即上KKday入手優惠！Yahoo Food ・ 1 天前
田蕊妮爆堂家姐誤信假新聞指「杜汶澤四肢癱瘓兼偷食」：反白眼反到去後腦
田蕊妮去年底自揭患肺腺癌，表示自己喺身體檢查嗰陣被驗出肺部有陰影，屬非常初期嘅肺腺癌，只須做手術切除即可。田蕊妮老公杜汶澤亦於社交平台發文感謝醫護人員，指田蕊妮現時肺部已100%冇癌細胞，唔會復發，叫粉絲們放心。不過，田蕊妮於昨日（12日）發文分享指，堂家姐對佢嘅身體狀況及杜汶澤經濟情況感到擔憂；田蕊妮公開與堂家姐對話，直言：「反白眼反到去後腦」。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前