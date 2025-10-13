Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

機票優惠｜馬尼拉來回機票連稅只需$588！旅遊期橫跨聖誕、除夕假期

Trip.com 8週年狂歡優惠一連5日開始啦！當中一口價機票優惠最炙手可熱，若你愛探索新舊交錯、東西文化交融的城市，推介大家去菲律賓首都馬尼拉。Trip.com將於10月15日9pm起推出菲律賓航空香港飛馬尼拉來回機票一口價$588優惠，票價已包含所有稅項及附加費，並可於26年1月31日前出發。想趁聖誕、除夕假期來個快閃之旅，記得mark實時間開搶！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

馬尼拉來回連稅機票$588！橫跨聖誕、除夕假期

平機票可遇不可求！Trip.com 將於10月15日9pm推出菲律賓航空香港來回馬尼拉經濟艙機票優惠，一口價只需$588。大家只需到 Trip.com app頁面並點選附有「一口價」優惠標籤之價格，即有機會搶到優惠。機票出發日期由10月15日起至2026年1月31日，橫跨聖誕、除夕假期，可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準，旅行期以航班起飛當日計算最短為2天，最長為7天，想快閃旅行又得，想深度旅遊亦得！

馬尼拉來回機票連稅$588起（航空公司：菲律賓航空）

優惠推出日期：2025年10月15日9pm

旅遊日期：2025年10月15日至2026年1月31日

每張訂單只可使用一次特價機票優惠且每張訂單最多只能有一位乘客

在推廣活動期間，合資格的參與者通過APP頁面可以連稅（含燃油費等稅費）價格預訂附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）。

可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準，其他資訊請查看活動頁面。

Trip.com 將於10月15日9pm推出菲律賓航空香港來回馬尼拉經濟艙機票優惠，一口價只需$588！ （圖片來源：Trip.com）

以10-12月平均票價作對比，菲律賓航空香港來回馬尼拉經濟艙機票最平1,168起，12月底機票飆升至$3,121起，如今$588即可搶到機票，可以說是大劈價。而且由香港飛往馬尼拉最快只需2小時5分鐘機程，即可遊覽馬尼拉熱門景點如聖地牙哥堡、王城區及聖奧古斯丁教堂等名勝古跡，值得大家去挖秘！

大家可遊覽馬尼拉熱門景點如聖地牙哥堡、王城區及聖奧古斯丁教堂等名勝古跡！（圖片來源：Trip.com）

機票出發日期由10月15日起至2026年1月31日。（圖片來源：Trip.com）

