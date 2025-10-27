江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
機票優惠｜HKexpress 12週年優惠！全線航點$12起 超前部署2026年、2027年旅遊計劃
HKexpress突發推出12週年機票優惠，全線航點$12起，日本/韓國單程$112起、其他航點如中馬越泰低至$12，出發日期覆蓋2026年4月至2027年3月，讓大家超前部署來年櫻花季、暑假、紅葉季及聖誕節等旅遊計劃！
全線航點$12起 有經濟飛/隨心飛可選
HKexpress今日（10月27日）早上突發推出「香港快運12週年 Ultra Offer」活動，全線航點低至$12起，日本/韓國包括東京（羽田／成田）、大阪、名古屋、福岡、廣島、仙台、高松、小松、石垣、沖繩、首爾、釜山、濟州、大邱，經濟飛低至$112、隨心飛低至$212；其他航點如台北、台中、高雄、花蓮、曼谷、清邁、布吉、河內、峴港、富國島、三亞、北京（大興）等，經濟飛低至$12、隨心飛低至$112，出發日期覆蓋2026年4月至2027年3月，票價未包相關稅項及附加費。
不適用於單程機票
留意今次優惠不適用於單程機票，一定要揀來回或者多城市行程才會有超抵優惠票價；另只能於其官方網站及或微信小程序入手，而手機應用程式不適用此優惠，優惠機位有限，售完即止。編輯見到Facebook網民表示「買到了，今次算易買到，唔使再等咁耐」，相信都有足夠數量讓大家買到心儀旅行目的地，祝大家好運！
「香港快運12週年 Ultra Offer」活動
預訂日期：即時至2025年10月29日11:45pm
旅遊日期：2026年4月14日至2027年3月17日（各航點可能有所不同）
航點：北京（大興）、常州、貴陽、寧波、三亞、義烏、台北、台中、高雄、花蓮、吉隆坡（梳邦）、亞庇（沙巴）、檳城、馬尼拉、克拉克、曼谷、清邁、布吉、河內、峴港、富國島
價錢：
「經濟飛」包括一件隨身物品及一件登機行李，低至$12；
「隨心飛」包括一件隨身物品及一件20kg寄艙行李，低至$112
航點：東京（羽田／成田）、大阪、名古屋、福岡、廣島、仙台、高松、小松、石垣^、沖繩、首爾、釜山、濟州、大邱
價錢：
「經濟飛」包括一件隨身物品及一件登機行李，低至$112；
「隨心飛」包括一件隨身物品及一件20kg寄艙行李，低至$212
預訂網站︰按這裡
更多相關文章：
國泰雙11優惠｜訂「機票+酒店」最高減$1,111！不限地點、不限酒店 即睇訂購攻略
雙11優惠2025｜最愛旅遊産品平台推介Top 3！即睇機票/酒店/門票/交通/一日遊優惠時間表
雙11優惠回顧｜2024年最多人買旅遊產品Top 5！日本USJ門票、行李箱、一口價機票最搶手，第1位經常出現減價戰？
雙11優惠2025｜KKday雙11優惠開鑼！每日快閃激抵價低至$11，兼送雙人來回機票 即睇優惠開搶時間表、優惠碼
日圓貶值入手奢侈品最佳時候！價差高達73折 5大必買品牌DIOR/LV/Celine/Loewe/BV
東京羽田機場全新美食廣場！14間名店進駐：米芝蓮海鮮丼、百年和牛便當、名廚炸豬扒
東京兩大機場邊個好？成田機場NRT VS 羽田機場HND大比拼！即睇優缺點/市區交通/最平機票價錢
泰國國喪期旅遊指南｜天燈節煙火及音樂表演取消！遊客要黑色穿著嗎？夜市/酒吧開放嗎？
台灣旅遊｜台北親子室內好去處！國家元首密道滑梯、迷幻太空主題全新Roller場、$38起喪玩XR實境樂園
其他人也在看
國泰雙11優惠｜訂「機票+酒店」最高減$1,111！不限地點、不限酒店 即睇訂購攻略
雙11又來啦，各界陸續推出大型促銷活動，國泰假期都有份，嚟緊要book機票酒店的朋友注意！由即日起至11月12日期間，經國泰假期用優惠碼預訂「機票+酒店」旅遊套票，一律即減$111！預訂二人或以上及4晚或以上「機票+酒店」旅遊套票，更可減高達$1,111！旅遊日期至明年1月31日，想趁聖誕除夕假期去旅行都適用！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
【一粥麵】魚湯皮蛋瘦肉粥 嚐鮮價$20（27/10、3/11、10/11、17/11、24/11）
由即日起至11月24日，逢指定星期一都係一粥麵「大滿粥日」，上午11點至中午12點期間，只需嚐鮮價$20，就可以試到選用鮮濃魚湯粥底熬煮而成的皮蛋瘦肉粥鮮味升級版！同時，購買魚湯皮蛋瘦肉粥可享加配優惠 +$9加配小食一款（腸粉 / 豉油皇炒麵 / 蘿蔔糕）！YAHOO著數 ・ 1 天前
【九龍香格里拉酒店】人氣「日本匠藝麵包早餐放題」再加場次！今日3點起開放訂座 即睇詳情
九龍香格里拉大堂酒廊的「日本匠藝麵包早餐放題」人氣十足！上次book唔到位的話，機會又來了！九龍香格里拉酒店麵包放題再加開場次，包括星期四，週末及公眾假期更設兩輪入座，即將在10月27日下午3點開放預訂，預訂連結同樣將於10月27日下午3時生效。YAHOO著數 ・ 1 天前
【KFC】抵Deal星期二 E肚仔餐($222)買一送一
KFC抵Deal星期二，「快脆送」 E肚仔餐($222)買一送一，「快脆送」E肚仔餐($222)有12件家鄉雞 / 香辣脆雞 / 狂惹香燒雞 + 6客辣汁蘑菇香飯 (大) / 家鄉雞皇飯 (大) + 6客馬鈴薯蓉 / 粟米杯 / 巴辣香雞翼 / +6罐罐裝汽水，價錢仲要包埋運費，和親朋好友一齊分享！YAHOO著數 ・ 32 分鐘前
雙11優惠2025｜KKday、Klook等四大飲食平台優惠合集！自助餐/大閘蟹放題/食物禮盒限時買一送一（持續更新）
雙11就快到！許多網站都有推出超抵雙11優惠，參考上年雙11回顧數據中，最多Yahoo讀者喜愛的是三個飲食及旅遊平台，包括KKday、Klook和Trip.com，KKday、Klook有超抵自助餐、放題優惠，有機會搶到買1送1甚至更大折扣優惠；而Trip.com上除了旅遊產品，更有香港本地手信以及飲食優惠券。此外，更有入手禮盒、零食低至8折的Pinkoi，這些網上平台優惠比起現場購買更便宜。提提大家，即日起至雙11期間，Yahoo購物專員每日第一時間在此Update最新推出的雙11優惠，等大家開賣時可以用最快速度搶購！Yahoo Food ・ 23 小時前
【HK Express】12週年限時優惠 指定航點低至$12（即日起至29/10）
HK Express香港快運為慶祝12週年，即日起至10月29日，推出Ultra Offer震撼優惠，只要預訂來回機票，日本/ 韓國航點單程票價低至$112；其他航點更低至$12，出發日期覆蓋2026年4月至2027年3月，優惠機位有限，售完即止，齊齊同香港快運慶祝生日啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜各大網購折扣情報大合集！最抵名牌手袋／波鞋／美妝／超市優惠推薦（不斷更新）
雙11優惠2025，不只淘寶與京東，名牌網都在熱烈加入優11優惠戰團，名牌手袋、家品電器、運動服飾、酒店staycation等通通有折！Yahoo!編輯部今年繼續為大家整合所有雙11優惠網購攻略，務求大家可以最方便、最抵價買到心水item，在聖誕節前掃平貨！Yahoo Style HK ・ 59 分鐘前
本地｜香港快運12周年推限時優惠 單程機票最低12元
國泰航空(00293)旗下香港快運成立12周年，特別推出12周年Ultra Offer，包括限時優惠「經濟飛」單程票價最低12元(包括一件隨身物品及一件登機行李)；「隨心飛」單程票價最低112元(包括一件隨身物品及一件20公斤寄艙行李)。 由今日(27日)上午10時起至10月29日晚上11時45分，只需登入其網站或微信小程序，即可獲有關優惠，優惠數量有限。出發日期涵蓋明年4月14日至2027年3月17日，適用於所有由香港出發的來回航班。航點包括泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、中國內地、台灣；以及日本及韓國。Fortune Insight ・ 1 天前
雙11優惠2025｜金光飛航船票單程低至$1！另有$11/$111優惠 夜航、週末出發適用
新一輪澳門船票優惠送到！KKday推出金光飛航優惠，「超狂價」單程船票低至$1，優惠更適用於夜航及週末航班，原價高達$220！如果搶不到$1船票，亦有單程$11及$111優惠，記得校鬧鐘10月28日6PM開搶。澳門最近活動多籮籮，特別是11月中的年度盛事：第72屆澳門格蘭披治大賽車，建議大家趁平入手，免得到時沒有船飛「過大海」！Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
【一田】日本秋祭り‧ 応援SALE 精選「日本一」受賞級美食（即日起至05/11）
一田日本秋祭り‧ 応援SALE登場，以好價直送日本各縣秋日滋味！受賞級或滿載匠人精神嘅「日本一」美食包括日本晴王提子、近江牛牛肩胛火鍋拼盤、日本廣島地御前珍寶蠔5L (6隻裝)、夢王雞蛋(10隻裝)、祇園辻利 抹茶味奶油蛋捲 (8包入)、JA日本秋田咲花米(2公斤)、越後雪室屋滴漏咖啡(10克X5包裝): 榮獲 Innovation Net Award2015日本農林水產大臣獎，由食材、飲品到甜點應有盡有！YAHOO著數 ・ 1 天前
The Boring Company 自動駕駛 Tesla 提供平穩無需手動操作的乘坐體驗
目前在拉斯維加斯大道上運行的電動車，正為遊客提供往返主要景點的服務，未來有可能將服務範圍擴展至機場。這項計劃將 […]TechRitual ・ 17 小時前
屯門緹岸一房腰斬價成交！6年巨蝕275萬 無咗半層樓！
新一代「蝕讓之城」屯門緹岸又錄大幅蝕讓個案，屋苑一伙一房戶新近以280萬元沽出，原業主持貨6年樓價腰斬。更多消息：西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」湯文亮家姐5,100萬沽赤柱豪宅 持貨8年蝕1,500萬 上月沽舂坎角洋房勁賺9,475萬上述成交個案為緹岸二座高層F室，實用面積311平方呎，屬一房間隔，享有開揚山景，原本開價320萬元，外區上車客議價後最終以280萬元承接，呎價9,003元。至於原業主為一手買家，於2019年11月以555萬買入單位，是次易手賬面蝕讓275萬元，單位期內貶值49.5%。翻查資料，緹岸本月錄得9宗二手成交個案，成交呎價介乎8,329至9,901元，全部均低於1萬元。其中有3宗蝕讓幅度介乎42至48%。中原上月發布的統計報告指，市場上2018年或之後一手買入的私人住宅，屯門緹岸蝕讓宗數及蝕幅均為最高，平均蝕幅約45.02%。 延伸閱讀: 洋房 緹岸 山景 赤柱 西貢 屯門 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 20 小時前
在房間內盡享美景～神奈川渡假飯店5選：箱根、鎌倉等東京近郊地區
最近東京首都圈內相當流行小旅行，其中最受注目的便是擁有箱根大自然、湘南海岸等觀光勝地的神奈川縣。這一次我們就以台灣人也很常去的「箱根、鎌倉」等神奈川地區為主題，幫大家挑了5家距離東京交通超方便的度假飯店！ 飯店內設施豐富且樂趣無窮，光是泡在飯店就很有旅行情懷，說是會讓人捨不得離開都不為過，再加上這5間飯店的防疫措施也都做好做滿，安心入住絕對沒問題，一起來看看吧！LIVE JAPAN ・ 42 分鐘前
聯合航空開通每日往返香港與曼谷及胡志明市航線
聯合航空(UAL.US)宣布，正式開通每日往返香港與曼谷及胡志明市的兩條全新航線。新航線將與聯合航空來往洛杉磯及三藩市的航班無縫銜接。聯合航空亦成為唯一提供香港直飛曼谷及胡志明市航班的美國航空公司。 新增航班UA820將於每日早上9時20分從香港出發，並於當地時間11時25分到達曼谷。UA152則於每日晚上9時15分從香港出發，於當地時間10時55分到達胡志明市。兩條新航線將由波音787-9客機營運，機艙共設有257個座位，包括48個United Polaris商務艙座位。 聯合航空國際航線網絡的高級副總裁帕特里克奎爾(Patrick Quayle)表示，加入曼谷與胡志明市的航線，進一步鞏固了聯合航空作為跨太平洋地區的領先航空公司的地位。 此外，今日起，聯合航空來往馬尼拉與三藩市的直航航班增至每日兩班。截至今年底，聯合航空共提供由美國飛往亞太地區32個城市的航班，為其他美國航空公司的四倍。 香港機場管理局航空樞紐發展總監方瑞文指，擴展航線不僅加強美國與東南亞之間的連繫，亦有助鞏固香港國際機場作為亞洲領先國際航空樞紐的地位，更充分展現了香港國際機場持續拓展全球航空網絡的決心。(sl/u)AASTOCKS ・ 20 小時前
許紹雄逝世︳出身非凡做新人揸靚車返工被稱Benz雄 《使徒行者》歡喜哥成代表作
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 59 分鐘前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院
現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 1 天前
55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因
一代性感女神鍾麗緹曾有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張，不過，呢段姊弟戀婚姻一直以來引來唔少議論，張倫碩曾被標籤「軟飯男」、「利益交換」等等。於5月直播中，張倫碩直言：「能走過十年真的不容易。」日前，有網民於社交平台PO出喺機場偶遇鍾麗緹與張倫碩嘅片段，竟驚見張倫碩全程黑面。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！Yahoo Style HK ・ 4 小時前