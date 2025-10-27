機票優惠｜HKexpress 12週年優惠！全線航點$12起 超前部署2026年、2027年旅遊計劃

HKexpress突發推出12週年機票優惠，全線航點$12起，日本/韓國單程$112起、其他航點如中馬越泰低至$12，出發日期覆蓋2026年4月至2027年3月，讓大家超前部署來年櫻花季、暑假、紅葉季及聖誕節等旅遊計劃！

HKexpress突發推出12週年機票優惠，全線航點$12起。（相片來源：HKexpress@IG）

全線航點$12起 有經濟飛/隨心飛可選

HKexpress今日（10月27日）早上突發推出「香港快運12週年 Ultra Offer」活動，全線航點低至$12起，日本/韓國包括東京（羽田／成田）、大阪、名古屋、福岡、廣島、仙台、高松、小松、石垣、沖繩、首爾、釜山、濟州、大邱，經濟飛低至$112、隨心飛低至$212；其他航點如台北、台中、高雄、花蓮、曼谷、清邁、布吉、河內、峴港、富國島、三亞、北京（大興）等，經濟飛低至$12、隨心飛低至$112，出發日期覆蓋2026年4月至2027年3月，票價未包相關稅項及附加費。

日本/韓國包括東京（羽田／成田）、大阪、名古屋、福岡、廣島、仙台、高松、小松、石垣、沖繩、首爾、釜山、濟州、大邱，經濟飛低至$112。（相片來源：HKexpress@IG）

不適用於單程機票

留意今次優惠不適用於單程機票，一定要揀來回或者多城市行程才會有超抵優惠票價；另只能於其官方網站及或微信小程序入手，而手機應用程式不適用此優惠，優惠機位有限，售完即止。編輯見到Facebook網民表示「買到了，今次算易買到，唔使再等咁耐」，相信都有足夠數量讓大家買到心儀旅行目的地，祝大家好運！

今次優惠不適用於單程機票，一定要揀來回或者多城市行程才會有超抵優惠票價。（相片來源：HKexpress@Facebook）

小編排緊隊，還有23分鐘便進入網頁。（相片來源：HKexpress官網）

「香港快運12週年 Ultra Offer」活動

預訂日期：即時至2025年10月29日11:45pm

旅遊日期：2026年4月14日至2027年3月17日（各航點可能有所不同）

航點：北京（大興）、常州、貴陽、寧波、三亞、義烏、台北、台中、高雄、花蓮、吉隆坡（梳邦）、亞庇（沙巴）、檳城、馬尼拉、克拉克、曼谷、清邁、布吉、河內、峴港、富國島

價錢：

「經濟飛」包括一件隨身物品及一件登機行李，低至$12；

「隨心飛」包括一件隨身物品及一件20kg寄艙行李，低至$112

航點：東京（羽田／成田）、大阪、名古屋、福岡、廣島、仙台、高松、小松、石垣^、沖繩、首爾、釜山、濟州、大邱

價錢：

「經濟飛」包括一件隨身物品及一件登機行李，低至$112；

「隨心飛」包括一件隨身物品及一件20kg寄艙行李，低至$212

預訂網站︰按這裡

