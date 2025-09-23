連假機票怎麼買最便宜？內行人推1招省時省力，可輕鬆省下3萬元

隨著國定假日新增，不少民眾開始規畫出國旅遊，但機票價格往往成為旅行預算的一大負擔。近日有旅遊專家分享，只要善用搜尋技巧避開航空公司的大數據追蹤，就能找到超值機票。另外一位專家也分享，他運用ChatGPT協助搜尋機票，竟意外省下將近３萬台幣的機票費用。

機票怎麼買最便宜

據《每日時報》報導，Vibra Media創辦人理查·愛德華茲指出，許多人習慣在搜尋欄直接輸入目的地找機票，但這種做法容易被旅遊網站、航空公司掌握需求量，導致機票價格快速上漲。

避開大數據追蹤

他表示，航空公司採用動態定價機制，價格會隨市場需求變動，因此建議民眾在Google搜尋航班時，輸入出發地後，先不要輸入目的地，改用地圖模式瀏覽各地機票價格，以避免目的地的搜尋量快速增加，還能設置價格提醒功能。

ChatGPT查便宜機票省下３萬

旅遊專家卡斯帕·奧帕拉則分享另一個省錢妙招，就是利用ChatGPT協尋便宜機票，因為AI能找到Google未收錄的網站資源。他之前就透過這個方法，成功以68.52英鎊（約新台幣2,800元）購得原價783英鎊（約新台幣３萬2,000元）的機票，節省費用相當可觀。

▲買機票時利用小技巧就能省下不少錢。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

