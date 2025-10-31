Klook大派5大獨家優惠 每日優惠低至$11起
機管局「轉機停車場」將啓用 提供約1,800個泊位
【on.cc東網專訊】港府今日(31日)公布「粵車南下」的實施安排，「粵車南下」兩個部分均先開放予廣東省四個城市申請(即廣州、珠海、中山和江門)，並計劃於半年後逐步推至廣東省其他城市。符合條件並經核准的廣東私家車(粵車)可經港珠澳大橋珠海口岸前往香港口岸人工島上的自動化停車場泊車後(車輛不入境香港)，司機和乘客經香港國際機場轉乘飛機或入境並轉乘香港本地交通工具訪港；或在毋須取得常規配額下以自駕方式經大橋直接入境並駛至香港市區。
機管局的自動化「轉機停車場」將正式啓用，為跨境自駕的轉機旅客提供新體驗。「轉機停車場」將24小時運作，提供約1,800個泊位，包括自動化泊位及送機／接機泊位。機管局設有一站式預約平台，讓合資格的廣東申請人以先到先得的形式，為每次出行預約泊位。粵港政府同意就每日入境香港的車輛數目設置上限，以每天100個名額開始，每輛粵車留港最多3天。
粵港政府同意，口岸停車場的「轉機停車場」將於今年11月1日上午9時起開始接受申請，並於11月15日凌晨零時起啓用；而入境市區部分將於12月9日上午9時起開始接受申請，並於12月23日凌晨零時起開始讓已獲批的廣東私家車經大橋入境香港。
