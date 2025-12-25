機艙冒白煙傳異味引乘客恐慌 立榮航空致歉

【on.cc東網專訊】台灣立榮航空一架ATR-72型客機周三（24日）晚在台北松山機場跑道滑行即將起飛期間，艙內疑似冒出白煙並伴隨異味，部分乘客憂慮有起火情況。機長最終決定返回停機坪檢查，立榮航空周四（25日）稱對造成不便深感抱歉。

乘客透露，涉事航班編號B7-8619，前往澎湖機場，原定較早時段起飛，後調整為晚上7時40分出發。乘客登機後覺得機艙偏熱，客機滑行至跑道附近時陸續有人聞到異味，並注意到艙內煙霧瀰漫，隨即向機艙服務員反映。機長廣播指是空調因素造成，問題已排除，約2至3分鐘後情況可望緩解。但有前排乘客以快無法呼吸為由要求落機，更有人提出打開安全門逃生。機長再度廣播宣布，決定滑行回停機坪檢查。

廣告 廣告

立榮航空指，客機返回停機坪後已由地面人員檢查，同時立即調派另一架航機接載乘客，等候期間提供點心與飲料，航班已於當晚抵達澎湖。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】