機艙毒氣致機師變漸凍人 波音曾遭索償庭外和解

民航客機機艙毒氣問題持續多年，在 2017 年，一群機組人員曾在德國法蘭克福機場示威，促請飛機生產商及航空公司正視問題。(Photo by Arne Dedert/picture alliance via Getty Images)

《華爾街日報》報道指出，民航客機的機艙存在毒氣洩漏隱患，對機組人員帶來災難性後果，包括心臟病、神經組織退化疾病、腦部受損，甚至自殺等。過去已錄得數以百計機師及空中服務員針對毒氣引致嚴重不適的報告，部分個案引起訴訟，波音公司需要向死者家屬賠償和解。

54 歲美國機師喪失說話能力 三年後不治

54 歲美國航空公司機師 Ron Weiland 在 2016 年突然患上動作協調障礙，出事前數月，他曾投訴其駕駛的波音 767 客機在邁阿美機場滑行時釋出強烈的機油氣味及濃霧。其後他被確診脊髓側索硬化，成為漸凍人，病情在翌日急轉直下，連說話能力也喪失，需要使用 iPad 溝通，其妻子說他曾重複打出「煙霧」（fume）這個字。

至 2019 年，Ron Weiland 不治，其遺孀起訴波音公司，指稱其亡夫暴露於受污染的機艙，引致疾病。至 2022 年，在陪審團作出裁決前夕，波音公司與遺孀達成和解，賠償金額沒有公開，但波音公司否認任何過失。

美國跨黨派國會議員去年提出立法保障機組人員及乘客，免受有毒化學物質傷害。 (Photo by Michael A. McCoy/Getty Images)

另一宗個案涉及 53 歲的廉航精神航空機師 James Anderberg，他在 2015 年 7 月駕駛空中巴士 A319 期間吸入毒氣，在駕駛艙昏迷，副機師馬上為他及自己戴上氧氣罩，當時飛機正降落波士頓。Anderberg 自此患上顫抖症、精神錯亂、動作協調能力退化，至 50 日後更死於心臟病。醫生未能診斷他的死因，無法確定機艙毒霧是否有關。

Anderberg 的副手 Eric Tellman 其後去信工會，指出機艙煙霧導致Anderberg 精神錯亂，擔心他會失去知覺，「要不是我戴上氧氣罩，恐怕飛機上所有人都會喪生」。Tellman 本身也在事後嘔吐及肚瀉，事後曾與 Anderberg 一同執勤的機師發現，Anderberg 失去了手眼協調能力，在一次降落後未能停泊在適當位置。

波音公司及航空公司一直否認機艙毒氣導致嚴重疾病或死亡，指稱煙霧事故很罕見，現有的調查未有結論，堅持機艙內的氣體符合聯邦安全標準。波音表示一直支援業界評估空氣質素，並研究空氣淨化及空氣質素感應技術，亦強調波音飛機的機艙空氣安全，又說沒有室內環境是免於污染的。