香港國際機場。（資料圖片）

機場警區發生盜竊案。

昨日（20日）一班由阿布扎比飛往香港的航班上，有兩名乘客發現放在座位上方儲物櫃的個人財物不翼而飛，懷疑被人盜去。機場警區人員接報後到場，經初步調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕一名52歲的內地男子，他現正被扣留調查。調查顯示，該名男子懷疑盜取機上兩名乘客的信用卡。案件交由機場警區刑事調查隊第三隊跟進。

為防止和打擊機艙盜竊案，機場警區將持續宣傳及教育，並與機場持份者，包括香港機場管理局、機場保安有限公司及航空公司保持緊密聯絡，加強以情報為主導的執法，收集情報作罪案分析；同時加強與航空公司交流情報，及早鎖定較高危航線及犯案時段，並透過舉辦定期防罪講座，提醒航空公司留意這類航線，提高機組人員的警覺性，防止罪案發生。

廣告 廣告

警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁十年，市民切勿以身試法。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/-機艙老鼠-阿布扎比抵港航班偷信用卡-52歲內地漢被捕/621000?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral