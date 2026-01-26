錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
機艙內禁用尿袋！一文睇清中港日韓台航空公司外置充電器最新規定＋Wh數值換算法
近年，外置充電器（俗稱「尿袋」）頻頻在機上出事，試過冒煙、起火甚至爆炸，令各國及各航空公司不斷收緊外置充電器的使用規範。今次為大家整理2026年最新中港日韓台的上機規定及特殊要求，包括機艙使用限制、寄艙禁令等，助你妥善預備行李，同時建議乘客出行前務必查閱所乘航班的具體政策。
韓國：2026年1月26日起全面禁止機內使用外置充電器
韓國5間航空公司包括大韓航空（Korean Air）、韓亞航空（Asiana Airlines）、真航空（Jin Air）、釜山航空（Air Busan）、首爾航空（Air Seoul），於2026年1月26日起全面禁止機艙內使用外置充電器為手機、平板電腦、筆電、數碼相機等任何電子產品充電。旅客在上機前需將符合容量的外置充電器放入密封袋中，或在充電口貼上絕緣膠帶，手提帶入機艙後，必須隨身攜帶或放置於座位下方，不能置於上方行李架。
韓國5大航空公司最新規定：
香港：2025年4月航班上禁用外置充電器
香港民航處於2025年4月7日起實施最新規定，乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電或為外置充電器充電，而且外置充電器必須隨身攜帶，不得放入寄艙行李中，亦不能放置於行李架上。因此本港多間航空公司包括國泰航空、香港航空、香港快運、大灣區航空均已跟隨相關規定執行。
香港4大航空公司最新規定：
中國：2026年3月起3C認證外加一要求
中國民航局（CAAC）自2025年6月28日起禁止旅客攜帶沒有CCC（俗稱「3C」）標識、CCC標識不清晰、被召回型號或批次的外置充電器乘坐境內航班，所有從內地機場出發的航班包括國內線及回港航線均受此限，而2026年3月1日起，新出廠的外置充電器除須具備CCC標誌外，亦必須加註「追溯二維碼」，作為產品「數字身份證」。外置充電器只限隨身攜帶，禁止放入寄艙行李；而外置充電器在機艙內必須關閉電源，且不得連接機上電源充電。
中國4大航空公司最新規定：
台灣：多間航空公司全程禁用
自2025年3月1日起，台灣多間航空公司如長榮航空、中華航空等宣佈航程中全程禁止使用外置充電器及為其充電；外置充電器及備用鋰電池不得寄艙，應隨身攜帶及妥善包裝，而電池容量及數量也受到限制。
台灣6大航空公司最新規定：
日本：2025年7月數量及容量設限制
日本國土交通省航空局（JCAB）宣布自2025年7月8日起搭乘全日空（ANA）、日本航空（JAL）等日本航空公司班機時，不能將外置充電器放置於行李架上，需隨身攜帶，也就外置充電器之數量與容量設有相關限制。
日本2大航空公司最新規定：
如何換算Wh數值？
每家航空公司就能帶上飛機的外置充電器之數量與容量規則各有不同，但大多數都有一個共同點，就是不能超過某個瓦時（Watt hour、Wh）。一般而言，航空公司會禁止攜帶電池160Wh以上的大型鋰電池，101至160Wh及100Wh或以下都有件數限制。若想確認外置充電器是否符合規定，可依公式計算：瓦時 (Wh）＝電壓（V）× 毫安時（mAh）÷ 1000 。例如一個 10,000mAh、標示電壓3.7V的外置充電器，其Wh值為（3.7V × 10,000mAh）÷1000＝37Wh。
