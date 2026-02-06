機電署上月巡大廈淡水冷卻塔 無驗出退伍軍人桿菌濃度超標樣本

【on.cc東網專訊】機電工程署今日(2026年2月6日)公布，該署在2026年1月的例行巡查，共檢測54個來自34幢建築物的淡水冷卻塔水樣本，當中沒有樣本驗出退伍軍人桿菌總濃度等於或超過每毫升1,000菌落的上限值。

機電署同時公布過去三個月因退伍軍人桿菌總濃度被驗出等於或超過其上限值而收到「妨擾事故通知」的冷卻塔所位處的建築物地點，包括葵豐街38-42號Magnet Place Tower 2 及通菜街16號(地下)。

廣告 廣告

機電署提醒淡水冷卻塔擁有人有責任妥善設計、操作及維修冷卻塔，他們應按照該署發出的《淡水冷卻塔實務守則》定期檢查和適時維修冷卻塔，並定期檢測水質，以防止退伍軍人桿菌孳生。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】