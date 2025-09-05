機電署上月巡大廈淡水冷卻塔 2樣本退伍軍人桿菌濃度超標

【on.cc東網專訊】本港不時出現退伍軍人症個案，為防止相關病菌孳生，機電工程署定期巡查建築物的淡水冷卻塔。署方今日(5日)公布，在8月的例行巡查中發現，2個淡水冷卻塔水樣本驗出退伍軍人桿菌總濃度等於或超過每毫升1,000菌落的上限值。

涉事的2宗個案分別西貢普通道3號和深水埗北河街201號及大埔道222-230號快樂大廈。機電署已按《公眾衞生及市政條例》向冷卻塔擁有人發出「妨擾事故通知」，要求採取適當消毒措施。全部個案的冷卻塔擁有人已完成消毒工作。

