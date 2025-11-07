機電署上月巡大廈淡水冷卻塔 3樣本退伍軍人桿菌濃度超標

針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
【on.cc東網專訊】機電工程署今日(7日)公布，今年10月的例行巡查共檢測了92個來自48幢建築物的淡水冷卻塔水樣本，當中3個樣本驗出退伍軍人桿菌總濃度等於或超過每毫升1,000菌落的上限值。
該3宗個案的冷卻塔位於南區香港仔大道234號富嘉工業大廈、九龍城梭椏道15B號及沙田積福街104號天寶樓。機電署按《公眾衞生及市政條例》向冷卻塔擁有人發出「妨擾事故通知」，要求他們採取適當消毒措施。全部個案的冷卻塔擁有人已完成消毒工作。
機電署提醒淡水冷卻塔擁有人有責任妥善設計、操作及維修冷卻塔，他們應按照該署發出的《淡水冷卻塔實務守則》定期檢查和適時維修冷卻塔，並定期檢測水質，以防止退伍軍人桿菌滋生。
