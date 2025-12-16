機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月

澳洲悉尼邦迪海灘針對猶太社區的恐怖襲擊，增至最少16人死亡，包括其中一名槍手，42人仍然留院。新南威爾士州警方表示，涉案的兩名槍手是父子關係，其中50歲父親被警員擊斃，24歲兒子仍然留院，情況危殆，父親持有槍牌約10年，擁有6支槍，相信這6支槍都牽涉今次襲擊，正調查犯案動機。警方又在案發現場附近發現兩枚簡易爆炸裝置，並已安全處理。澳洲總理阿爾巴內塞形容襲擊是反猶太和恐怖主義行為，政府將動用一切可用資源應對，又讚揚勇敢的應急人員和普通民眾挺身而出，捍衛澳洲的價值觀。以色列總理內塔尼亞胡形容襲擊是冷血謀殺，又說早已警告阿爾巴內塞，承認巴勒斯坦國只會助長反猶主義。（BC)#澳洲 #反猶太 #槍擊案

infocast ・ 1 天前