機電署督察涉隱瞞債務騙遮仔會84萬元 被控3項欺詐罪 准保釋候訊

機電署機械督察涉 2023 年至 2024 年間，隱瞞欠下至少兩間財務公司債務，詐騙署方儲蓄互助社（遮仔會）向他批出 3 筆貸款，合共 84 萬元。他被控 3 項欺詐罪。案件周三（7 日）在觀塘裁判法院首提堂。



被告暫時毋須答辯。辯方申請押後，指被告已收妥文件，現需時索取法律意見，另為被告申請保釋。控方不反對押後，亦不反對保釋申請。署理主任裁判官鍾明新押後至 3 月 4 日再訊，期間被告獲准以現金 5,000 元保釋，條件包括不得直接或間接觸控方證人。

被告羅俊洪周三（7 日）離開觀塘法院。（《法庭線》記者攝）

被控 3 項欺詐罪

被告羅俊洪（50 歲，報稱機械督察），被控 3 項欺詐罪。

控罪指，他於 2023 年 3 月 31 日、2024 年 1 月 5 日及 2024 年 9 月 27 日，在香港，藉作欺騙，即向機電署儲蓄互助社訛稱，他在上述 3 個日期的貸款申請表格上的所有陳述均為真確及完整，以及他沒有其他未清還的債務，並意圖詐騙而誘使儲蓄互助社作出一連串作為，即批核及向其發放港幣 27.6 萬元、28.1 萬元及 28.3 萬元，即合共 84 萬元的貸款，而導致被告獲得利益，及／或儲蓄互助社蒙受不利，或有相當程度的可能性會蒙受不利。

廉署在新聞稿指，被告於案發期間，至少獲兩間財務公司批出 3 筆共 35 萬元的貸款，並且尚未還清貸款。

案件編號：KTCC23/2026