橫濱新酒店2026｜OMO5橫濱馬車道by星野集團開幕！星野集團首間公寓式酒店、154米高回廊空間飽覽橫濱港灣美景
星野集團旗下的「OMO」品牌再度為橫濱帶來驚喜！全新「OMO5橫濱馬車道」已於2026年1月15日正式開幕，這不僅是品牌在橫濱的最新力作，更是星野集團首度嘗試「公寓式酒店」概念。選址於充滿歷史氣息的馬車道地區，酒店座落於高層建築頂端，讓旅客在享受如家般便利的同時，亦能將港都美景盡收眼底。
360度雲端航行｜盡顯地利優勢
「OMO5橫濱馬車道」的設計理念為「360° Sky Voyage」，酒店佔據了「橫濱北仲KNOT」大廈的46至51樓。最令人震撼的是位於46樓、離地154米高的回廊式公共空間「OMO Base」。旅客可以在此全方位俯瞰橫濱港、紅磚倉庫及橫濱球場，不論是清晨的湛藍海景或是新日本3大夜景的璀璨燈火，皆是一覽無遺。
交通方面，酒店與港未來線（Minatomirai Line）的「馬車道站」2a出口直接連通，免受日曬雨淋之苦。由羽田機場乘車前來約需30分鐘，而前往JR櫻木町站亦只需步行約8分鐘。對於想探索橫濱開港歷史、或是到港未來區購物的旅客來說，地點簡直完美，真正做到「玩轉街頭，住進雲端」。
船艙風公寓｜客房配備洗脫烘
酒店共有175間客房，涵蓋9種房型，設計靈感源自優雅的「豪華郵輪」。房內運用了皮革背帶床頭板及黃銅金屬飾件，細節處流露經典航海質感。作為星野集團首間公寓式酒店，全客房均標配了全套廚房設備（如IH爐、微波爐、洗碗機）及洗脫烘一體洗衣機。
特別推介面積達136平方米的「OMO House Corner Suite」，設有中島式廚房及3間獨立臥室，非常適合家族旅行或長期留宿的旅客。即便在旅途中，亦能像在地人一樣到附近購買鮮美食材，於高空美景下享受烹飪樂趣。這種「如同生活般」的住宿體驗，徹底顛覆了傳統觀光酒店的侷限。
高空餐廳｜融入地道港口風味
酒店的餐飲中心位於46樓，設有「OMO Dining」及周邊居民亦能使用的咖啡廳。早餐以「輕食與美景」為核心，提供融合橫濱特色的和洋式料理，旅客可以在透明玻璃窗旁，伴隨著港灣晨曦享用美食。由於橫濱是不少西洋料理進入日本的發源地，餐廳菜單亦致敬了這些飲食文化。
到了晚上7時，「OMO Base」的部分空間會變身為住客專屬的夜景酒吧。這裡提供各式精緻的小食與飲品，其中不乏以橫濱地標為靈感的創意雞尾酒。在黑色鏡面設計的點綴下，室內燈光與窗外夜色交相輝映，是結束一天旅程後，與旅伴把酒言歡的最佳去處。
深入巷弄｜體驗最正宗的橫濱
來到「OMO」，絕對不能錯過標誌性的「Go-KINJO」周邊活動。專業的「OMO Ranger（周邊嚮導）」會帶領住客穿梭於馬車道的歷史街道，分享隱藏於百年建築中的老字號西餐廳與精品店。此外，酒店內亦設有「Play Zone」及藝廊，展示著橫濱開港以來的文化變遷，甚至還有放映懷舊西洋電影的微型劇院。
酒店更特別設計了「夜景導覽服務」，利用「OMO Base」360度的優勢，向住客介紹橫濱璀璨燈火背後的故事。這種結合高空絕景與在地深度探索的體驗，讓入住酒店不再只是單純的睡眠，而是一場全方位的城市文化巡禮。
OMO5橫濱馬車道by星野集團
地址：神奈川縣橫濱市中區北仲通5-57-2（橫濱北仲KNOT 46至51F）（地圖按此）
交通方法：港未來線「馬車道站」2a出口直達；JR「櫻木町站」步行8分鐘。
參考房價：$1,210起
官方網站：按這裡
