橫濱新酒店2026｜星野集團旗艦級酒店OMO7橫濱4月開幕！鄰近中華街、紅磚倉庫及橫濱球場

繼「OMO5橫濱馬車道」後，星野集團旗下的都市觀光酒店品牌「OMO」再度進駐橫濱！全新旗艦級酒店「OMO7橫濱」預計於2026年4月正式開業，選址鄰近JR關內站的舊橫濱市廳舍，將經典建築活化再生成為城市新地標，帶領旅客深度體驗充滿異國情調的港都魅力。

活化歷史建築 盡享地利優勢

「OMO7橫濱」的核心概念為「Groove to Yokohama-ism」，意指讓旅客隨着橫濱獨有的城市律動起舞。酒店最受矚目之處，在於其基座為1959年落成的舊橫濱市廳舍行政大樓，這座由建築大師村野藤吾設計的建築，被列為橫濱市認定歷史建築。酒店完美保留了極具代表性的螺旋大階梯與泰山磁磚壁畫，將懷舊美學與現代舒適融合。

交通方面，酒店地理位置極具競爭力。從JR根岸線「關內站」南口步行僅需1分鐘，由橫濱市營地下鐵藍線「關內站」亦只需步行約5分鐘。旅客下機後由羽田機場乘車前往，車程約30分鐘即可抵達，前往橫濱球場、中華街及紅磚倉庫等熱門景點亦非常便捷，絕對是觀光客的首選住宿點。

「OMO7橫濱」的核心概念為「Groove to Yokohama-ism」，意指讓旅客隨着橫濱獨有的城市律動起舞。（圖片來源：星野集團）

酒店前往橫濱球場、中華街及紅磚倉庫等熱門景點亦非常便捷。（圖片來源：星野集團）

客房配色大玩懷舊英倫風

酒店提供276間客房，涵蓋9種房型，設計靈感源自舊市廳舍的經典色調。客房配色巧妙運用了代表行政大樓的「紅地毯」、外牆的「藍磁磚」以及議會廳的「綠色座椅」，營造出一種摩登而優雅的氛圍。特別推介品牌標誌性的「Yagura Room（櫓居室）」，利用高床架設計騰出寬敞的沙發空間，最多可容納6人入住，非常適合好友或家族旅行。此外，考慮到毛孩家長的需求，酒店更設有專屬寵物房及「OMO Dog Garden」，讓旅客可以帶同愛犬一同入住，享受悠閒的毛孩假期。

酒店提供276間客房，涵蓋9種房型，設計靈感源自舊市廳舍的經典色調。（圖片來源：星野集團）

品牌標誌性的「Yagura Room（櫓居室）」，利用高床架設計騰出寬敞的沙發空間，最多可容納6人入住。（圖片來源：星野集團）

酒店更設有專屬寵物房及「OMO Dog Garden」。（圖片來源：星野集團）

重新詮釋橫濱美食

餐飲方面，酒店設有「OMO Dining」及「OMO Bakery」。橫濱作為日本咖哩與拿坡里意大利麵的發源地，「OMO Dining」的大廚特別在菜單中加入創意元素。早餐提供精緻的和洋式自助餐，旅客可以品嚐到現做的橫濱風味點心。「OMO Bakery」則供應多款融合中西文化的特色料理，例如「龍蝦麻婆批」及特製的「紅皮羊肉餃子」。此外，旅客絕對不能錯過酒店自家研發的創意咖哩麵包。入夜後，更推薦到露天中庭一邊享受海風，一邊品嚐在地釀造的精釀啤酒，感受港都夜晚的浪漫氣息。

餐飲方面，酒店設有「OMO Dining」及「OMO Bakery」。（圖片來源：星野集團）

爵士樂與星級導賞體驗

橫濱是日本爵士樂的搖籃，酒店特別將此文化注入體驗活動中。位於頂層的「HAMAKAZE Terrace」擁有開揚視野，能俯瞰橫濱球場及繁華市景，晚上更會舉行爵士樂即興演奏會。而OMO品牌最有名的「OMO Ranger（周邊嚮導）」自然亦是重點推介，專業嚮導會帶領旅客走訪關內、馬車道及中華街一帶，介紹隱藏於巷弄間的老字號店舖及旅遊書以外的私房景點。不論是想尋找最正宗的西餐廳，還是探索開港時期的歷史足跡，跟著嚮導走準沒錯。

位於頂層的「HAMAKAZE Terrace」擁有開揚視野，能俯瞰橫濱球場及繁華市景，晚上更會舉行爵士樂即興演奏會。（圖片來源：星野集團）

專業嚮導會帶領旅客走訪關內、馬車道及中華街一帶，介紹隱藏於巷弄間的老字號店舖及旅遊書以外的私房景點。（圖片來源：星野集團）

OMO7橫濱by星野集團

地址：神奈川縣橫濱市中區港町1-1（地圖按此）

交通方法：JR根岸線「關內站」南口步行1分鐘；橫濱市營地下鐵藍線「關內站」1號出口步行5分鐘。

參考房價：$1,041起

官方網站：按這裡

