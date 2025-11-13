橫財7年天堂到借貸地獄？ 伯父遺產稅款未繳曝光！

70坪老宅的意外橫財

哎喲，東京的房產本該是穩穩的傳家寶，誰知40多年前過世的伯父留下一塊離車站5分鐘的70坪土地加獨棟屋，因名義沒變更、伯母近年過世還欠稅，相關單位循線找到唯一繼承人大川！

扣稅扣費後，他到手約2億日圓（約1045萬港幣）。小編刷到週刊ポスト的報導時心想，這不就是「中樂透後的人生大翻車」的日劇嗎？來，咱們邊數錢邊聊聊這樁橫財危機，保證不羨，只添點理財小提醒～💸

跑車名錶的豪華第二人生

大川一夜暴富，決定提前退休圓夢！先砸2000萬日圓（約104萬港幣）買進口跑車，加入車友社群，每月聚餐旅行賽道玩翻天。為了不輸同儕，又添名錶精品服飾，家庭月開銷破百萬日圓。

東洋經濟報導，這5年他像開掛，帳戶從2億滑到2000萬日圓以下。網友在X調侃：「跑車名錶齊飛，錢包一去不回。」這種豪華，這揮霍總讓人看得肉痛。🚗

賣車止血的尷尬估價

發現危機，大川想賣跑車止血，誰知市場冷清，估價只剩500萬日圓（約26萬港幣）！生活水準降不下來，屋內修繕、子女支援接連來，缺口越拉越大。

產經新聞報導，他轉戰投資想翻本，結果虧更多。網友在PTT理財板po：「2億橫財7年破產，跑車變廢鐵。」香港LIHKG笑說：「大叔豪華夢，醒來變惡夢。」這種止血，這尷尬總讓人感慨：錢來得快，去得更快。📉

60歲重返職場的薪資落差

想回職場時已60歲，離職年資空窗期讓薪資談到月20萬日圓（約1萬港幣），比過去年收800萬日圓（約42萬港幣）差太多。時薪工作撐不住，他開始借貸，利息滾雪球，最終個人破產。

週刊ポスト報導，這7年從暴富到破產，教訓是「無規劃橫財等於災難」。網友熱議：「大叔的2億教訓，理財第一課。」這種落差，這破產總讓人警醒：穩穩最好。⚠

哇，這2億橫財夢碎記寫完，小編的錢包都緊起來了！從跑車名錶到破產借貸，這潮害太戲劇。

