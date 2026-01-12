「橫」掃珠海！橫琴 8 大必去景點：過橋即到，平玩世界級樂園

橫琴好去處

自從港珠澳大橋開通之後，由香港去珠海真係快過返工！而講到珠海最正、最好玩嘅地方，一定係發展得超成熟嘅橫琴新區。橫琴唔單止有世界級嘅樂園設施，最吸引港人嘅肯定係佢「高性價比」嘅消費水平。喺呢度，你可以用超抵價錢玩轉長隆，仲可以順便嚟個「珠澳一日雙城」體驗，一次過感受兩地截然不同嘅文化風情。無論係想帶小朋友去「放電」，定係兩口子想搵個地方「Chill 吓」，橫琴都係你 2026 年必朝聖嘅熱點！

想知橫琴有咩好去處？Trip.com 已經幫你整理好 8 個必訪景點，連埋最詳盡嘅交通攻略，幫你規劃一個完美嘅週末 Short Trip。

廣告 廣告

香港去珠海交通

跨境巴士 （最方便）：

喺太子、尖沙咀、荃灣或觀塘等地搭乘「環島中港通」 或 「永東巴士」，經港珠澳大橋直達橫琴口岸或長隆度假區酒店門口。

港珠澳大橋「金巴」：

由香港口岸搭金巴去珠海口岸，過關後轉乘市區巴士（如 K10、K11）或的士直達橫琴。

中港客運碼頭（坐船， 噴射飛航、金光飛航 ）：

由尖沙咀中港碼頭坐船去珠海九洲港，再轉乘穿梭巴士或的士前往橫琴。







珠海旅遊必備

橫琴交通攻略

去橫琴玩，交通選擇多到你唔信！無論你想舒服直達，定係想平平哋過關，以下呢幾個方法都係香港人最常用嘅：

經港珠澳大橋（最推薦：快、靚、正！）

如果你追求速度同舒適度，行港珠澳大橋係首選。

直通巴士： 喺市區（如尖沙咀、太子、沙田）直接搭跨境巴士，一車直通 橫琴口岸 或者 長隆酒店 ，唔使拎住行李轉嚟轉去。

「金巴」接駁： 先搭金巴去到珠海口岸，過關後轉乘：

的士/網約車： 大約 20-30 分鐘就到，最啱一家大細。 公共巴士： 搭 B9 或 K10 號線，幾蚊人幣就到，經濟實惠。



經拱北口岸（適合想先食嘢、行街嘅朋友）

如果你打算先喺珠海市中心行吓，可以經拱北口岸入境：

公共巴士： 喺拱北口岸站搭 K10、K11 或 K12 號線。

車程： 大約 40 至 60 分鐘。

車費： 只係 RMB 2-4，平到你唔信！

💡 小貼士： 記得預先下載好 「支付寶」 或 「微信支付」 ，搭巴士掃一掃就得，唔使搵散銀。

想慳時間？建議盡量揀橫琴口岸過關，人流相對較少，過關之後直達橫琴核心區！





橫琴好去處 | #1 長隆海洋王國

講到橫琴「名氣最大」嘅景點，點可以唔提長隆海洋王國？呢度唔單止係大灣區最強嘅主題樂園，更加係親子遊同打卡嘅天堂。樂園劃分咗 8 大主題區，由充滿動感嘅海洋大街到極地探險，每一區都有驚喜！

🌟 三大必睇、必玩推介：

海洋奇觀（鯨鯊館）： 呢度擁有 世界級巨大水族箱 ，企喺玻璃面前睇住巨大嘅鯨鯊同魔鬼魚喺身邊過，震撼程度真係要親身感受先知！

精彩表演： 除咗招牌嘅 海豚、海獅表演 ，每日下晝嘅 大型花車巡遊 都非常有氣氛，小朋友見到一定超興奮。

璀璨煙花匯演： 臨走前記得睇埋壓軸嘅海洋保衛戰煙花騷，結合咗水幕投影、火龍同無人機演出，為全日行程劃上完美句號。

💡 小貼士：

避開人潮： 建議一入園就先衝熱門嘅動感設施（如鸚鵡過山車），或者趁表演進行期間去排隊，時間會好使好多。

室內降溫： 橫琴夏天都幾曬，鯨鯊館同極地探險區係避暑、涼冷氣嘅最佳選擇。

橫琴好去處, 長隆海洋王國

Shop Now





橫琴好去處 | #2 橫琴國際馬戲城

如果你以為馬戲只係俾小朋友睇，咁你就大錯特錯喇！緊鄰海洋王國嘅橫琴國際馬戲城，係全球最專業、規模最大嘅馬戲劇場之一。遠遠望過去，嗰個好似巨型白色帳篷嘅外觀已經好吸睛，入到去更加係另一個世界！

✨ 點解一定要睇？

360 度立體舞台： 呢度採用咗水、陸、空三位一體嘅舞台設計，配埋世界級嘅燈光音響，無論你坐邊個位置，感官體驗都係極致級別。

高難度特技騷： 雲集全球頂尖馬戲精英，由驚險嘅 空中飛人 、 電單車極速飛車 到高難度雜技，每一分鐘都睇到你心跳加速，全場觀眾尖叫聲不斷。

互動氣氛超正： 除咗驚險動作，仲有惹笑嘅小丑表演同動物互動，全場氣氛極之熱烈，大人同小朋友都會睇得好投入。

💡 專業編輯小貼士：

揀位攻略： 雖然舞台設計無死角，但建議預訂 一等座或 VIP 座位 ，因為視覺效果最中心，同表演者互動嘅機會亦都大啲。

換票安排： 門票通常係分場次嘅，建議早少少到場拎飛，順便喺門口影相打卡，嗰度嘅建築風格影相好有Feel！

橫琴好去處, 珠海長隆國際馬戲城

Shop Now





橫琴好去處 | #3 星樂度·露營小鎮

如果你想搵一個可以「住得特別、玩得盡興」嘅地方，佔地 28 公頃嘅星樂度·露營小鎮絕對係首選！呢度以「琴島奇航」為主題，最啱鍾意戶外活動同埋想搵特色住宿嘅朋友。

🌟 必玩亮點：

星奇塔無動力樂園： 唔靠電力，全靠體能同智力！入面有超大型繩網迷宮、立體攀爬架同埋沙坑遺跡，小朋友玩到唔捨得走，大人都可以一齊挑戰。

海盜船主題酒吧： 充滿冒險氛圍嘅打卡位，夜晚同朋友 Chill 住飲返杯最有 Feel。

🏡 夢幻住宿體驗：

呢度嘅住宿唔係普通酒店房，而係充滿驚喜嘅特色單元：

新潮房車 (RV)： 體驗美式自駕遊風格。

創意集裝箱別墅： 鮮艷配色加上室內滑梯房型，係小朋友嘅最愛。

溫馨木屋 & 戶外營位： 真正融入大自然，仲有專屬「樂園管家」服務，享受五星級嘅露營樂趣。

橫琴好去處, 星樂度露營小鎮

Shop Now





橫琴好去處 | #4 星奇塔無動力世界

如果你想小朋友暫時放下手機、平板，擁抱大自然，咁就一定要去呢個佔地極廣嘅星奇塔無動力樂園！呢度以「奇幻海洋」為主題，劃分咗 12 大主題遊樂區。最特別嘅係，入面所有設施都係「無動力」——即係唔靠電力，全靠小朋友自己郁手郁腳去玩，絕對係「體力消耗」嘅最佳場所！

🌟 點解小朋友會玩到唔捨得走？

12 大奇幻主題區： 由刺激嘅 深海迷宮（巨型繩網攀爬） 、極速滑道，到充滿活力嘅彈跳區，每一區都係新挑戰。

感官與探索並重： 設施設計融合咗感官體驗，鼓勵細路喺玩樂中探索世界，喺挑戰中建立自信。

親子共玩： 呢度唔係淨係俾小朋友玩，好多設施都歡迎家長參與，係增進親子關係、創造全家回憶嘅好去處。

💡 小貼士：

衣著建議： 因為要爬嚟爬去，記得幫小朋友著 長褲同運動鞋 ，避免擦損之餘亦玩得更盡興。

防曬與補水： 雖然樂園環境好舒服，但戶外活動難免會曬，記得帶定防曬用品同充足嘅水。

搭配住宿： 樂園就喺「星樂度·露營小鎮」入面，住喺嗰度嘅房車或木屋，行幾步就到樂園，玩到累即刻返去休息就最爽！

橫琴好去處, 星奇塔無動力世界

Shop Now





橫琴好去處 | #5 長隆飛船樂園

呢度係長隆二期嘅巨作長隆飛船樂園，將動物展示、科普教育同主題樂園完美融合，係目前橫琴最 Hit 嘅好去處。

沉浸式宇宙探索： 園區設計好似外星基地咁，帶你感受浩瀚星空嘅奧秘。

珍稀海洋生物： 你可以近距離觀賞到驚人嘅虎鯨，仲有各種珍稀海洋生物展示。

寓教於樂： 透過尖端科技同互動展區，推廣海洋生態保育，小朋友玩完仲可以學到環境保護知識。

橫琴好去處, 長隆飛船樂園

Shop Now





橫琴好去處 | #6 珠海橫琴《長隆秀》

如果你想搵一個可以令你「嘩」一聲、視覺震撼到極點嘅好去處，長隆秀絕對係橫琴嘅皇牌項目！呢場演出匯聚咗全球頂尖藝術家，唔單止係一場馬戲，更係一場穿越時空嘅文化嘉年華。

🌍 亮點：一次過玩轉世界各地

整場表演透過極致嘅舞台設計同燈光特效，帶你瞬間穿梭世界各地：

浪漫歐洲： 感受威尼斯水城嘅唯美風光。

狂野非洲： 體驗原始森林嘅強勁節奏同生命力。

激情南美： 領略阿根廷探戈嘅熱火朝天。

🌟 點解係 2026 年必睇之選？

水陸空立體舞台： 舞台設計完全打破傳統，無論係空中飛人定係水上特技，每一幕都銜接得天衣無縫。

震撼感官體驗： 頂級燈光音響配埋高難度雜技，全方位展現多元文化嘅魅力，保證大人細路都睇到目不轉睛！





橫琴好去處, 珠海橫琴《長隆秀》

Shop Now





橫琴好去處 | #7 珠海景山觀光索道

想搵個地方可以睇景，又可以玩得刺激？咁就要去橫琴最新嘅熱點——半山公園。呢度唔單止係一個可以吸氧嘅「城市綠肺」，仲有一個全橫琴最刺激嘅秘密武器！

🌟 必玩兩大亮點：

雲端纜車觀光： 坐住纜車慢慢升上山頂，一路上綠油油嘅山林同現代化嘅城市景觀喺腳下交織。去到高處，你仲可以遠眺宏偉嘅 港珠澳大橋 同無敵大海景，視野一流！

630 米森林管軌滑道： 呢個係全園最受年輕人同小朋友歡迎嘅項目！滑道全長 630 米，蜿蜒喺樹林同岩石之間，你可以自己控制速度。喺森林入面穿梭嘅快感，絕對令你大叫過癮，係舒壓放鬆嘅最佳選擇。

📸 打卡建議：

山頂景觀台： 去到山頂，唔單止空氣清新到極點，仲可以一次過睇晒珠海同澳門嘅繁華全貌。建議黃昏時間去，夕陽配埋兩岸燈火，真係靚到無朋友！

親子郊遊好去處： 呢度嘅設施動靜皆宜，玩完滑道之後，仲可以喺公園入面慢慢行吓，感受遠離塵囂嘅寧靜。

橫琴好去處, 珠海景山觀光索道

Shop Now





橫琴好去處 | #8 圓明新園

如果你想喺玩樂設施之外，感受吓深厚嘅歷史文化底蘊，咁就一定要去圓明新園。呢度係以北京圓明園為藍本、按 1:1 比例選景重建嘅大型仿古皇家園林。一入到去，你就會被嗰種清代宮廷嘅恢弘氣勢同江南水鄉嘅雅緻韻味所吸引。

🌟 必睇亮點：

重現萬園之園： 園內分為 皇家宮殿區、江南園林區同西洋景區 。漫步喺紅牆綠瓦之間，好似變咗古裝劇主角咁，打卡效果極佳！

大型實景表演： 呢度最出名嘅係佢定期上演嘅大型歷史劇同民俗活動，透過震撼嘅舞台效果，帶你領略清朝嘅盛世輝煌。

福海湖水上遊： 你可以坐住特色遊船喺福海湖上面盪漾，欣賞兩岸嘅亭台樓閣，享受遠離喧囂嘅寧靜。

💡 小貼士：

地理位置： 圓明新園位於珠海市中心嘅蘭埔路（近拱北），由橫琴搭車過去大約 30-40 分鐘。建議可以將佢排喺行程嘅第一日或最後一日，近近哋玩埋拱北商圈。

橫琴好去處, 圓明新園





橫琴酒店推介

心動不如行動！Trip.com 獨家優惠限時開跑，即日起至售完為止，凡透過 Trip.com 官方網站或手機應用程式註冊成為會員，即可立即享有高達 8% 的專屬折扣！機會難得，數量有限，立即點擊下方連結，預訂您的橫琴精彩旅程，把握這不容錯過的優惠，開啟您的夢幻之旅吧！此處查看更多！

如果你追求「極致方便」，呢間酒店嘅位置簡直無敵。 就喺拱北口岸對面，行路去口岸、城軌珠海站或者口岸購物廣場都係幾分鐘嘅事，去橫琴長隆亦有直通巴士。

適合人士： 追求快閃、唔想搬住行李周圍行、或者係第二日要趕高鐵嘅朋友。

風格： 設計比較時尚現代，整體感覺好新淨，性價比極高。

珠海龍珠達國際酒店（拱北口岸高鐵站店）

Shop Now





呢間係拱北嘅「老牌五星級」代表，服務同配套都非常穩陣。 同樣係喺拱北口岸隔離，最正係佢好多房都可以直接望到港珠澳大橋同澳門海景。

適合人士： 一家大細親子遊，或者鍾意五星級酒店服務、想喺房入面睇靚景嘅旅客。

風格： 雖然開咗一段時間，但近年有翻新，設施比較大氣，自助餐亦都好受港人歡迎。

珠海來魅力假日酒店（拱北口岸高鐵站店）





Shop Now





如果你想遠離一下拱北口岸嘅喧囂，感受返「度假 Feel」，海灣大酒店係另一個層次。位於情侶南路，正對住大馬路同海景。佢最大特色係有個無邊際戶外泳池，影相打卡一流。

適合人士： 情侶出遊、度假放鬆、鍾意行海濱長廊散步嘅朋友。

風格： 風格優雅精緻，服務水準好高，係珠海經典嘅豪華酒店，景觀比拱北市中心開揚得多。

珠海海灣大酒店

Shop Now









橫琴旅遊攻略

常見問題

Q：橫琴有咩必去景點？

橫琴好玩嘅地方真係多到數唔晒！最熱門一定係 長隆海洋王國、最新嘅 長隆宇宙飛船，仲有睇馬戲嘅 橫琴長隆秀。親子遊嘅話，星奇塔無動力樂園 絕對係小朋友放電首選。如果仲有時間，去埋附近嘅 圓明新園 或者坐 石景山纜車 影相都好正！

Q：橫琴啱唔啱帶小朋友去玩？

非常適合！ 橫琴可以話係為親子遊而設。好多景點都有專屬小朋友嘅區域，例如海洋王國入面嘅動物展館、星奇塔嘅互動攀爬區，仲有飛船樂園入面嗰啲寓教於樂嘅科普設施，保證細路玩到唔捨得走，大人又唔使煩。

Q：去橫琴玩幾多日先夠？

建議安排 2 日 1 夜 或者 3 日 2 夜。因為橫琴啲樂園都好大，一日根本玩唔晒。留宿一兩晚，你可以第一日玩樂園，第二日去 創新方 玩 VR 或者去 星樂度 體驗露營，咁樣玩就最舒服、最 Chill！



