檀健次風波後首現身自認「堅強」 細16年舊愛割席：各不相干

【on.cc東網專訊】內地小生檀健次近日捲入桃色風波，被爆疑約炮網紅，再爆出曾戀細16歲女星劉一諾，昨日（10日）他經歷事件後首度公開露面，現身品牌直播，雖然全程避談私人事，但在玩遊戲食辣條時面不改容，突然衝口而出稱：「知道我有多堅強了吧」，即被網民解讀話中有話。

另邊廂，劉一諾亦頻頻發聲，先發表聲明指確實曾與檀健次交往，指與對方已經好聚好散，不希望再被對方粉絲糾纏及抹黑。及後，她亦開直播再度提起此事，表明與檀健次河水不犯井水：「我希望我不提你，你也不要提我，有些事你心裏有數，我心裏也有數，你要是提我，或者說你身邊你讓誰來提我，我肯定會回應。我無論他對我怎樣，我沒有啥可報仇的，我覺得過去的事就過去了，買單離場」，又強調從來沒有爆對方料，只是舊照被翻才不小心令舊情曝光。

