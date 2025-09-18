檔案揭侵華日軍強徵中國勞工 731部隊普及讀物首發

【on.cc東網專訊】《侵華日軍731部隊史實揭秘》和《七三一部隊細菌戰史圖錄》新書首發儀式，周三（17日）在位於黑龍江哈爾濱的侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館舉行，這兩本普及讀物系統收錄了731部隊罪證。黑龍江省檔案館周四（18日）依法首次向社會公布「侵華日軍強徵及奴役中國勞工」專題檔案，共計62件。

侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館館長金成民及其團隊，搜集整理了數千萬字的731部隊罪證史料，精編成《侵華日軍731部隊史實揭秘》，收錄大量原始檔案文獻等，全面揭露731部隊實行細菌研究、生產、實驗和細菌戰的罪行。《七三一部隊細菌戰史圖錄》則收錄150多幅歷史圖片，多摘選自中、日、美、俄等國家公共收藏機構，逾半為近年新發現、新資料。這兩本普及讀物旨在幫助公眾了解歷史真相，樹立正確二戰史觀，警示世人銘記歷史，促進和平理念傳播。

「侵華日軍強徵及奴役中國勞工」專題檔案則揭露日本帝國主義在侵華期間實施的「勞動統制」政策，有計劃、有組織地掠奪、奴役中國勞工的歷史真相。此檔案形成於日偽統治時期，內容涵蓋勞動使用與統制政策、勞工掠奪計劃與實施、勞工非人待遇與反抗鬥爭等多方面，包括731部隊供出勞工及強徵戰俘修築軍事要塞的原始檔案。檔案顯示，日本通過偽滿政權頒布《軍需徵發法》將勞工徵用合法化，可鎮壓反抗者，又將俘獲的中國士兵押送至東北從事軍事要塞等危險勞役、嚴密監視、殘酷虐待。

