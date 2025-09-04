3間檳城喬治市必訪優質咖啡廳！人生品嘗過的最美味蛋糕｜Anton安冬晴《Yahoo「旅」朋友》

平日居於香港的我，並不喜食甜點，總覺其過於甜膩，不適合日常飲食。然而，一到旅行之際，這習慣便全然改變！我會盡情品嘗當地甜點，感受異國風情。此次造訪檳城，我發現3間優質咖啡廳，每一間皆值得一訪，其蛋糕更讓我體驗到人生最美味的滋味！不僅甜點出色，環境與其他菜餚亦屬一流。

檳城喬治市擁有眾多文青風格咖啡廳，主要源於其獨特的歷史文化遺產、多元民族融合、街頭藝術氛圍以及旅遊產業的蓬勃發展，還有許多其他風格迥異的咖啡廳！以下分享我的親身經歷，如果大家到訪檳城都可以一試。

檳城喬治市必訪咖啡廳1. 檳城Norm

這是我從網友推薦中得知的檳城咖啡廳！我們旅行中的第一餐，本無意點了蛋糕，卻見每位顧客皆點一份巴斯克焦糖芝士蛋糕，最終忍不住一試。何謂一款美味的巴斯克芝士蛋糕？其外層微微焦香，內裡奶油芝士濃郁，入口即溶，不會過甜膩，平衡得恰到好處！我特別鍾情那種中間融融的巴斯克芝士蛋糕，用湯匙輕輕一刮，軟綿綿的內裡就流出來，那種異樣的滿足感，簡直讓人心癢癢的。

位於檳城的NORM咖啡廳，由觀眾熱心推薦給我們！這家隱藏在喬治市巷弄中的小巧天堂，以特色咖啡與舒適氛圍聞名，讓人彷彿置身於溫馨的庇護所。

在檳城NORM咖啡廳品嘗的巴斯克芝士蛋糕，焦香外層與綿密內裡完美融合，令人難以抗拒其誘惑！搭配一杯冰咖啡與熱拿鐵，午後時光格外愜意。

據說手工意粉與意大利飯皆為招牌菜，份量充足，風味鮮美，適合作為正餐，今次無緣品嚐，下定一定會再嘗嘗。整體而言，Norm是一家微烘焙咖啡館，環境寬敞明亮，適合悠閒小憩，絕對是旅行首站的完美選擇。

Norm

地點：260C, Lebuh Carnarvon, 10100 George Town, Penang, Malaysia

開放時間：星期一至日，10am-12:30am

檳城喬治市必訪咖啡廳2. 檳城Narrow Marrow

我們點了4種提拉米蘇，份量頗大，極為划算！何謂一款美味的提拉米蘇？其手指餅浸漬入味，咖啡苦甜平衡，馬斯卡彭芝士滑順不膩，並帶有酒香點綴。此處提供原味、百利甜酒、咖啡酒及鹹焦糖瓜拉椰糖等品種，每款酒香濃郁，份量大到四人點四塊蛋糕仍食之不盡，絕對推薦一試！

位於檳城的Narrow Marrow咖啡廳，甜點櫥窗內陳列著多款精緻芝士蛋糕，從經典口味到創意變奏，層層誘人，滿足每位甜食愛好者的味蕾饗宴！

在檳城的Narrow Marrow咖啡廳，與友人共享甜點的溫馨時刻。

樓底高聳，工業風格的個性咖啡廳，座位舒適，裝潢充滿藝術感，別具一格的擺設宛如走進藝術館，適合緩緩品嘗咖啡與甜點。週末限時營業，建議早些前往排隊，以免客滿。

Narrow Marrow

地點：312, Lebuh Pantai, 10300 George Town, Penang, Malaysia

開放時間：3pm-11pm

檳城喬治市必訪咖啡廳3. The Founders Hutton

這是一家貝果專賣店，一見其獨立西式建築，便覺其裝潢別具個性，充滿藝術氣息且適合拍照，感覺猶如歐洲小屋，內裡質樸而舒適。此間咖啡廳不僅甜食出色，鹹食亦一流，適合整日休憩，從早餐享用到晚餐。品嘗貝果、全天早餐，亦有西式菜餚可選；貝果據稱達世界級水準，配以洋蔥或奶油芝士，口感酥脆；西餐如比薩或意粉亦一應俱全。

這座融合殖民風格建築與熱帶綠意的咖啡廳，宛如一處隱秘花園，提供舒適的戶外座席與精緻烘焙，邀請旅人停駐品味島嶼的悠閒時光。

在檳城的The Founders Hutton咖啡廳，桌上陳列著誘人的肉桂捲與芝麻芝士蛋糕，灑上酥脆穀物與餅乾碎，搭配心形拉花拿鐵及純黑咖啡，營造出愜意而療癒的午後饗宴。

在檳城的The Founders Hutton咖啡廳，這款層層捲繞的肉桂捲，表面覆滿酥脆肉桂碎屑與綿密奶油霜，散發濃郁香氣，搭配一杯熱拿鐵，帶來暖心而滿足的午後甜點體驗。

在檳城的The Founders Hutton咖啡廳，這道灑滿黑白芝麻的貝果，佐以脆香培根、新鮮菠菜、香蕉切片，淋上草莓果醬，甜鹹交融的創意組合，帶來層次豐富的味覺享受。

The Founders Hutton

地點：17, Jalan Hutton, 10050 George Town, Penang, Malaysia

開放時間：每日9:00 am - 11:00 pm

這三間cafe的蛋糕真的令人回味無窮，每一天只嘗到一間真的是人生遺憾！

Yahoo Travel《Yahoo「旅」朋友》專欄作家Anton安冬晴

