檳城升旗山與The Habitat之旅：自然與文化的交響曲｜Anton安冬晴《Yahoo「旅」朋友》
在2025年5月一個溫暖的早晨，我懷着對自然與文化的期待，踏上了前往檳城升旗山的旅程。這座聯合國教科文組織認定的世界遺產城市，以其多元文化和自然景觀聞名，而升旗山與其生態公園The Habitat，正是這片土地上歷史與自然的完美交匯處。我渴望在這片1,300萬年的古老雨林中，尋找片刻寧靜與冒險的火花。
市區轉入郊區、登上亞洲最陡峭纜車
旅程從喬治市開始，我選擇搭乘Grab，車資約RM20-30，沿途經過熱鬧的市區，逐漸進入綠意盎然的郊區。約30分鐘後，我抵達位於Air Itam的纜車基站（Jalan Bukit Bendera）。車站人聲鼎沸，多是外地遊客。我在現場購買了纜車票，成人來回RM30，順利登上這條亞洲最陡峭的纜車。
纜車緩緩啟動，沿著2公里的軌道攀升，我選擇了前車廂，窗外景色如畫卷展開。鬱鬱蔥蔥的雨林、點綴其間的殖民時期別墅，以及遠處隱約可見的喬治市天際線，讓我感到一陣興奮與好奇。
升旗山的360度景觀盛宴
抵達山頂後，我被眼前的景象震撼。
我漫步於觀景台之間，每個角度都帶來不同的驚喜。陽光穿透雲層，灑在遠處的海面上，閃耀如金。從山頂遠眺，附近的山頭還有一些歷史遺跡，如英國殖民時期的別墅，靜靜訴說著過往的故事。我的目光在這些老建築間穿梭，試圖想像百年前的殖民者如何在這片清涼的高地上尋求避暑。這種歷史與自然的交融，讓我對檳城的多元文化有了更深的體會。
The Habitat：雨林的秘密花園
從山頂沿著步道慢走，僅15分鐘便抵達The Habitat生態公園的入口。這是聯合國教科文組織認定的檳城升旗山生物圈保護區的門戶。我一早在klook購買了門票，準備深入這片1,300萬年的古老雨林。
一踏入公園，我便被大自然的氣息包圍。1.6公里的步道平坦易走，適合各年齡層的遊客。我選擇了葉猴樹冠步道（Langur Way Canopy Walk），這座230米長的雙跨拉索橋懸於樹冠層，帶來既刺激又安全的體驗。
當地獨有的生物真的十分可愛，是可遇不可求，緣份到了才看見的! 我看到一群灰葉猴，牠們的白眼圈和靈活的身姿令人忍俊不禁。雨林中，蟬鳴聲此起彼伏，鳥兒的歌聲與樹葉的沙沙聲交織成一首自然的交響曲。
步道的盡頭，便是那柯蒂斯山頂樹頂步道（Curtis Crest Tree Top Walk），檳城最高的觀景台了。站在這兒，眼光得放遠些，腳底下是億萬年的古老森林，蒼翠欲滴。細心一看，可真高啊，高得叫人心頭一緊。要治這畏高的毛病，其實也不難，不看下面記好了。緊記要大步邁開往前走，目光再放遠一點兒，自然就忘卻了恐懼，天地開闊，人生也就豁達了。
旅遊景點也是個教育平台
在展版的講解中，我了解到馬來西亞的熱帶雨林覆蓋約58%的國土，是全球生物多樣性熱點之一。這裡孕育了超過15,000種維管植物和無數動物物種，從微小的昆蟲到靈活的葉猴，每一種生物都在生態系統中扮演著不可或缺的角色。雨林不僅調節氣候、淨化水源，還為人類提供藥材和旅遊資源。然而，伐木和棕櫚油種植的威脅讓這些寶貴的生態系統岌岌可危。The Habitat的保育工作讓我深受啟發，它不僅是一個旅遊景點，更是一個教育平台，提醒我們保護自然的重要性。
這次郊外漫步不僅是一場視覺盛宴，更是一次心靈的洗禮。升旗山與The Habitat讓我感受到自然的偉大與人類的責任，而檳城的多元文化則為這段旅程增添了獨特的色彩。
行程意外加插「七層寶塔」
在返回喬治市之前，我順道拐了趟極樂寺。
極樂寺以那七層寶塔出名，混雜了中泰緬的建築風格，氣勢磅礴，確實壯觀得很。可惜去到時天已擦黑，對於我這不怎麼迷佛教的人來說，只在門口拍了幾個鏡頭，湊湊熱鬧，就打道回府了。若你對佛教沒啥興趣，這地方其實大可不去，省得浪費時間，留給更喜歡的地方或去開箱其他Cafe吧。
