星二代櫻井海音的演員路，【我推的孩子】暗藏什麼陰謀？

足球場到鼓手台，星二代的酷帥開場

櫻井海音，2001年4月13日生，東京人，O型血，身高174公分，爸爸是大名鼎鼎的Mr.Children主唱櫻井和壽（姓氏漢字有點不同）。小時候他可是足球場上的小將，

加入過知名俱樂部少年隊，跑起來帥氣滿分！⚽ 2019年，他用藝名Kaito加入Inner Journey樂團當鼓手，還參加《未確認フェスティバル2019》，敲鼓的模樣迷倒一票粉絲。

IG上有人留言：「Kaito打鼓那專注的眼神，超會電人！」2023年他退出樂團，專攻演藝，這音樂底子讓他自帶搖滾范。從足球少年到鼓手，這起點已經夠酷了！

真人秀圈粉無數，晨間劇點燃演員夢

2020年，櫻井海音的星路正式開跑！他在AbemaTV戀愛真人秀《別被狼君所欺騙》登場，陽光笑容讓粉絲瘋喊：「這新人太可愛了！」

同年11月24日，他在NHK晨間劇《歡呼》第117集演根來，第一次當演員就上了大舞台。🎬 2021年5月20日，他宣布用本名「櫻井海音」搞演藝，還開了網站kaitoweb.net。

他說：「20歲是新開始，我要讓這名字變成我的招牌！」這決心讓粉絲感動到不行。2021年他接連演TBS《月薪嬌妻 新春特別篇》相場，富士電視台《Night Doctor》新村風太，

首次挑戰「月9」。他在ORICON訪談笑說：「月9像夢一樣，我每天都在片場偷學！」這小鮮肉的拼勁，真是讓人想為他鼓掌！

男一到大片配角，演技進步超神速

櫻井海音的演員路簡直像開了掛！2021年10月，他在東京電視台《我只是想說喜歡妳》當男主角藤代瀨那，青春氣息讓粉絲心動：「Kaito演戀愛劇也太會！」

2022年電影《噬謊者》演切間創一，2023年Netflix《只想告訴你》演真田龍，TBS《VIVANT》第5話演18歲的乃木憂助/丹後隼人，演技細膩到炸。2023-2024年，

他跟出口夏希雙主演WOWOW《閃爍的青春》，演馬渕洸，直接拿下2024年第17回東京ドラマアウォード助演男優賞！🎭 X上粉絲喊：「Kaito的馬渕洸笑中帶淚，太有感染力！」

2024年電影《BUZZY NOISE》演慶二，12月《【我推的孩子】》（Amazon Prime Video及電影版）演阿奎亞/星野愛久愛海。2025年他在TBS《御上老師》演津吹隼人，

電影《大小姐和看門犬》演田貫幹男，9月《尋找身體 THE LAST NIGHT》演一之瀨陸人。他的作品多到數不清，簡直是新一代演技王！

綜藝廣播樣樣行，MV也超會搶鏡

櫻井海音不只會演戲，還超能跨界！2021年4月3日起，他當TBS《國王的早午餐》固定成員，機智回答讓觀眾笑翻。😄

他還搞廣播：2021年5月31日-6月3日主持TOKYO FM《SCHOOL OF LOCK!》的《BOYS LOCKS!》，7月2日起主持J-WAVE《PIA SONAR MUSIC FRIDAY》。

音樂上，他在2021年出演SEKAI NO OWARI《YOKOHAMA blues》MV，鼓手背景讓他超有螢幕魅力。同年7月9日，他配音動畫電影《鱷魚君最後的100天》バンドマン，

粉絲讚：「Kaito的聲音好有少年味！」一位Sponichi記者說：「櫻井海音的多才多藝，讓他成為年輕演員的黑馬。」這全能表現，誰看了不愛？

社群超親切，年輕偶像的真心魅力

櫻井海音的社群就是粉絲的快樂源泉！他的Instagram @kaito_0413有25.7萬粉絲，愛po時尚照、片場趣事和日常點滴，像2025年8月《御上老師》拍攝花絮和品牌活動。😎

X上沒官方帳號，但粉絲頁@kaito_0413轉載他的IG，熱議2024年東京ドラマアウォード和《【我推的孩子】》預告，留言：「Kaito的演技越來越強！」

他的YouTube頻道也超活潑，分享《閃爍的青春》幕後Vlog，粉絲留言：「Kaito的日常好療癒！」官方網站kaitoweb.net有最新作品資訊，強調他的演員和模特兒身份。

粉絲在X說：「從鼓手到演員，Kaito的成長太棒！」這真誠又親和的模樣，讓人越追越上癮。

