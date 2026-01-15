渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
櫻井海音時尚假面月9崩潰！ 粉絲狂熱下時尚模特兒假面？
173cm帥鼓手櫻井海音：從搖滾節奏到戲劇旋風的搞怪進擊
喂，日本娛樂愛好者們！今天來聊聊這位173cm高挑男藝人櫻井海音，他不僅敲鼓敲得人心跳加速，還在銀幕上耍帥耍到粉絲暈頭轉向。
從樂團小鮮肉變身演技派，他的路子像場即興表演，滿是意外笑點和亮眼轉折。準備好笑著看完他的冒險記嗎？保證每段都像新鮮出爐的爆米花，脆脆的讓你停不下來！
搖滾起家的意外鼓聲
櫻井海音這傢伙，2001年春天在東京落地，就註定不平凡。父親是Mr.Children的靈魂人物櫻井和寿，母親則是前偶像吉野美佳，家裡瀰漫音樂味。
他2019年組了インナージャーニー樂團，當起鼓手Kaito，參加未確認フェスティバル那種比賽，節奏一敲就圈粉。
誰料，這只是暖場，2020年他跳進NHK劇《エール》，首次當演員，彷彿鼓棒換成劇本，生活瞬間變調。
改名宣言的搞笑十字架
2021年5月，櫻井海音丟下Kaito藝名，改回本名開官方網站。他說這是20歲的自我挑戰，像背起十字架般嚴肅，但聽來超逗趣。血型O型的他，牡羊座衝勁滿點，
事務所Sony Music Artists推波助瀾，讓他從音樂圈跨到戲劇。改名後，他接了《逃げるは恥だが役に立つ》新春特輯，民放初登場，接著《ナイト・ドクター》月9初體驗，
連續劇也首度當常客，簡直像升級版遊戲解鎖新關卡。
銀幕挑戰的聲光狂歡
櫻井海音的戲路野得很，173cm身高讓他鏡頭前超搶眼。2022年電影《嘘喰い》銀幕初秀，接著Netflix《君に届け》和《アオハライド》系列，浪漫到讓人心癢。
2023年《VIVANT》演青年乃木憂助，氣場爆棚；2024年《推しの子》當主角星野アクア，包含劇場版，初主演就轟動。還有聲優處女作《100日間生きたワニ》，聲音演技意外討喜。
近期《僕らは人生で一回だけ魔法が使える》和《お嬢と番犬くん》，聽說是魔法與溺愛的混搭，粉絲等著看他如何搞怪。
時尚模特的街頭閃耀
除了演戲，櫻井海音還當ファッションモデル，173cm比例完美，穿什麼都像走秀。Instagram上，他po Dior服裝照，宣傳《お嬢と番犬くん》舞台挨拶，
呼籲大家去劇院感受「他沒有」的浪漫喜劇。粉絲互動熱烈，他常回「感想等著喔」，親民到像鄰家男孩。脫團後，音樂仍是他的後盾，雖然2023年離開インナージャーニー，最後演出在1000 CLUB，粉絲感慨卻支持他新方向。
日常趣事的魔法泡泡
私底下，櫻井海音生活像輕鬆漫畫，O型血讓他隨和，牡羊座則添點衝動。他愛分享Instagram日常，26.1萬粉絲追著看，從電影宣傳到隨手拍，總帶點幽默。
官方網站放影片，讓人窺探他的多面，像是鼓手時的節奏感，轉到演員的細膩眼神。這些小片段，讓他不只帥，還多層親切感，粉絲圈像個快樂派對，大家邊笑邊追他的下一步。
Japhub小編有話說
哈哈，櫻井海音這位鼓手轉型高手，從搖滾到銀幕，簡直是娛樂界的變形金剛！他的故事告訴我們，人生就是一場即興秀，抓住機會就能閃光。
如果你迷上他的節奏或演技，趕緊上Instagram逛逛，說不定下個po文就藏驚喜。告訴小編你最愛哪部作品吧，來聊聊～
請加入【日本集合Facebook】、【日本集合2.0Facebook】及【IG: Japhub】隨時接收我們的最新資訊！
其他人也在看
鄭伊健蒙嘉慧拍拖去平民麵店 微小舉動盡顯恩愛 婉拒與粉絲合照仍被讚親民
58歲藝人鄭伊健近年在演藝圈近似「半退休」狀態，除了偶爾開演唱會外，甚少參與影視演出，但他於90年代主演《古惑仔》系列電影中飾演的黑道大哥「陳浩南」，至今仍經常被觀眾提起，視為他藝員生涯的代表作。鄭伊健與現年52歲的蒙嘉慧（YoYo）)與2013年結婚，至今仍恩愛如初，而近日有網民目擊這對夫婦拍拖光顧平民麵店，鄭伊健一個自然舉動，更被形容是寵妻鐵證。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 分鐘前
譚詠麟曾志偉領軍明星足球隊赴雲南 莫家淦與衛志豪被美女包圍 被「高山流水」式餵酒
成員包括譚詠麟、曾志偉、羅家英等明星的「香港明星足球隊」，早前遠赴雲南參加友誼賽，其後有不少吃喝玩樂的片段流出，當中包括在當地特色飯店包廂舉行慶功宴，其中卸任TVB總經理的曾志偉，與穿著民族服裝的雲南美女熱情互動，當中一名年輕美女叼著酒杯，以「倒身拗後」以示餵酒，而曾志偉則以口代手把酒喝光，把現場氣氛炒熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
劉嘉玲承認曾為「梁朝偉太內向」不開心多年！用包容化解尷尬：婚姻就是互相忍
1月13日，劉嘉玲在章澤天Podcast節目《小天章》中暢談與梁朝偉的婚姻生活，坦言曾因老公極度迴避社交「不開心很多年」。劉嘉玲坦言，身邊朋友聚會大多成雙成對，唯獨梁朝偉總是拒絕同行，就算勉強出席，也全程緊跟她，像是「被女王保護的迷弟」，讓她覺得尷尬。姊妹淘 ・ 4 小時前
龔慈恩還原1991年《雪山飛狐》「程靈素」造型掀網民回憶 被激讚凍齡：還是記憶裡的模樣
龔慈恩於早前播映嘅TVB劇集《新聞女王2》飾演「方太」一角，其精湛演技得到網民廣泛好評，不過最終失落《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳女配角」獎項。龔慈恩入行逾40年，曾出演多部電影及電視劇，亦有過唔少經典角色；日前，龔慈恩於社交平台分享多張換上1991年版《雪山飛狐》「程靈素」經典造型嘅照片，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 分鐘前
康子妮與林曉峰離婚回復單身5年後終遇新歡 情侶裝食茶餐廳勁貼地
康子妮（現名：康滎舫）與林曉峰育有兩名兒子林寶和林熙，於2020年被傳已結束18年婚姻關係，康子妮當年喺社交平台開Live期間坦承已離婚。回復單身後，康子妮投身保險界，業績彪炳，短短一個月就成為Top Sales，3個月後拿下百萬圓桌。除咗保險員身份，更被容祖兒、鄭伊健、黃凱芹等歌手邀請擔任演唱會和音及樂手，飛到唔同地方開騷。康子妮又傳出與年薪過千萬、保險公司上司兼大學同學陳逸汮（Garry）相戀之消息，但佢就否認戀情，表示僅當對方係自己老闆。日前，康子妮被媒體影到與一名男子以情侶裝去食茶餐廳，雖然未有承認，但有知情人士透露康子妮希望愛得低調。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
「最美亞姐」楊恭如被網民講錯年齡嬲嬲豬 拍片跳手勢舞被嘲美顏過重
有「最美亞姐」之稱的楊恭如入行後因美貌爆紅，之後參與拍攝《我向殭屍有個約會》、《行運一條龍》及《古惑仔情義篇之洪興十三妹》等影視作品為人熟悉。不過，楊恭如之後陷入第三者風波，慢慢淡出螢幕。近年搬回上海生活的她甚少有影視作品推出，相反多於社交平台分享日常生活。最近，她於社交平台分享片段，挑戰手勢舞，不過就被嘲濾鏡太重。Yahoo 娛樂圈 ・ 54 分鐘前
《愛回家》呂慧儀以新身份回母校科大 學霸身份曝光
呂慧儀於2006年參選港姐奪得季軍後入行，及後憑《愛．回家之開心速遞》飾演「熊若水」一角深入民心。縱然拍攝劇集時間長，呂慧儀早前亦藉空閒時間修畢牛津大學賽德商學院（Saïd Business School, University of Oxford）Executive Leadership 課程，不論於家裡、高鐵、公司，還是等接放學都會默默打開功課及做筆記，最後絕大多數課程嘅成績都喺80分（百分制）以上。日前，呂慧儀到母校香港科技大學出席校友頒獎禮，表示冇諗過過畢業後仲有機會返嚟，於社交平台寫道：「當年讀書時，從未想過畢業後仲會返嚟。今日返到母校，聽著每位得獎校友的分享，獲益良多。衷心恭喜每一位得獎者，你哋的故事令人感動又敬佩，也令人期待未來的自己。的確，母校提供了土壤讓我們成長，而我們，也可以選擇敢試、敢創新，努力發光發亮。✨」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李泳漢結婚10周年過二人世界 太太只求全家齊整
【on.cc東網專訊】藝人李泳漢與太太Conny結婚多年，一直恩愛非常，他們婚後育有1子2女，家庭生活十分美滿。日前二人結婚10周年，過二人世界慶祝「錫婚」，相當sweet。李泳漢當然早有準備，預先訂了一間浪漫餐廳，還有玫瑰花與朱古力跟太太撐枱腳。問到他送了甚麼東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
陳嘉寶一家五口Staycation慶生 3女兒玩餐飽好開心
【on.cc東網專訊】藝人陳嘉寶最近迎來36歲生日，由於3個女兒要返學沒有假期外遊，她與老公決定周末在港Staycation，一家人慶祝。原本是為媽媽慶生，最後好似變成3個女兒的生日派對，在酒店內游水、浸泡泡浴、吃自助餐，見到女兒們玩得盡興，父母看見自然都好開心東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
疑似古佩玲中學舊照曝光 網民大呼唔認得：這個真的是本人嗎
現年26歲嘅TVB上位小花古佩玲（Kelly），2019年參選香港小姐勇奪季軍入行，近年憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演租客「申瑞素」入屋，雖然出鏡率高咗，但唔少網民嫌佢嘅戲份過多兼認為佢面部僵化，臉部疑多次進化。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
夜王｜黃子華忍口操肌迎戰鄭秀文 楊偉倫被「神」點讚成新一代笑匠 導演吳煒倫：世界艱難 我哋照行！
《毒舌大狀》導演吳煒倫第二部力作《夜王》賀歲強檔上映，誓要跟大家一起尋「歡」，樂迎春。故事以夜總會為背景，美女如雲，讓大家目不瑕給，戲中一對關係錯綜複雜的拍檔黃子華和鄭秀文，既是前度，又是冤家，兩人的演出戲「魅」非凡，其中一場由賭場鬥到情場的重頭戲，連導演也拍得叫爽！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
范姜彥豐傳離婚沉迷德州撲克賭局過萬 粿粿孭800萬賠償金仍在協調
【on.cc東網專訊】台灣藝人范姜彥豐去年10月宣布和粿粿（江瑋琳）婚姻觸礁，將矛頭指向棒棒堂成員「王子」邱勝翊介入有關，有傳范姜與粿粿早前現身家事法庭調解，談妥百萬贍養費，離婚糾紛有望落幕。然而，今日（14日）有人爆料范姜彥豐出現德州撲克賽場，雖該活動已成為合東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Yanny陳考威澳洲酒莊成婚 眾星到場恭賀 星光熠熠
前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）與音樂監製陳考威（Gareth）今日完成愛情長跑，拍拖9年的二人於今日在澳洲完婚。圈中不少好友，除了同是Super Girls成員的蔡明思（Jessica）、吳嘉禧（Cheronna）、與Gareth份屬好友的余文樂外，MIRROR的AK江𤒹生、陳卓賢、Dear Jane的Jackal、梁釗鋒、吳肇軒等，都有飛抵當地出席婚禮。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
《尋秦記》票房破6600萬！古天樂寄望票房衝破1億後推加長版 家庭篇有一定比重
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，自 2025 年 12 月 31 日上映以來票房勢如破竹，屢創佳績。港澳票房截至 2026 年 1 月 12 日已突破 6600 萬，錄得$66,206,741，氣勢持續高漲。為答謝觀眾支持，主創團隊近日連日謝票，並於昨晚舉行慰勞宴，與台前幕後人員共聚一堂。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
「Benz雄」喪禮細節被男星洩露 許蕙菁指對方仍未道歉 揭公開原因：佢有騷擾過啲朋友
「Benz雄」許紹雄去年因病離世，囡囡許惠菁（Charmaine）今日（13日）出席活動時提及爸爸時表示與媽媽仍會有情緒失控時候，更直言今個農曆新年失去爸爸「唔容易過」，幸好有一班親朋好友陪伴渡過，亦透露曾經夢到爸爸數次。Charmaine亦回應早前發文指有男星洩露爸爸喪禮細節，透露公開事件原因，直指對方仍未有道歉。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港電影金像獎公布年度片目 《不赦之罪》、《送院途中》等多部電影疑被抽走 據了解內部會議未參與討論︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港電影金像獎近日公布年度「香港電影正式公映片目」，名單一出即引起電影界關注，多部曾於去年上映、並被視為具競逐力的作品疑未被列入片目，包括黃秋生主演的《不赦之罪》、游學修主演的《送院途中》、《今天應該很高興》，相關作品因此不具備今屆香港電影金像獎提名資格。Yahoo新聞 ・ 1 天前
治癒讀者外 他也能「自癒」嗎？—— Dustykid 作者陳塵直面癌症
在社交媒體、到書店看書，或是經過港鐵站，你都可能見過一隻擁有圓滾滾的大眼睛，總是咧嘴而笑的「灰塵」，它是Dustykid，亦是陳塵筆下的插畫角色。陳塵創作了「Dustykid塵」十多年，被網民稱為「塵爸」。他每天都在社交媒體上連載「塵故事」，以簡單的插畫加上勵志語句，為身心疲憊的香港人帶來一點溫暖。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
《魔髮奇緣》真人版「尤金」網民超心動！24歲191cm高Milo Manheim，「壞男孩」不羈氣質直接封神
《魔髮奇緣》真人版官宣選角，長髮公主樂佩（Rapunzel）由21歲澳洲新生代女星Teagan Croft飾演，而壞壞的盜賊「尤金」則由24歲美國男星Milo Manheim當上。兩位選角都得到網民喜愛，擁有191cm身高、「壞男孩不羈氣質」的Milo Manheim更成為少女們心動的選角，一起來認識這位男星吧！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
陳志雲電視城留影被誤會離開商台返TVB 長文解釋原因兼自爆試過向商台遞信
早前商台首席智囊及商業一台《在晴朗的一天出發》主持陳志雲喺節目中倒數日子，加上佢喺社交平台Post咗電視城外影嘅相，唔少網民都估做過TVB總經理嘅志雲大師，係咪會重返TVB接替宣布離任嘅總經理曾志偉。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳慧嫻武漢開Show秒速售罄 預告巡迴仲有下文
《陳慧嫻The Fabulous 40演唱會》武漢站日前圓滿落幕。雖然巡迴到普通話城市演出，而演唱會亦以廣東歌為主，但門票一早賣清光，慧嫻之後更特意於社交媒體出post多謝fans，她興奮地說：「多謝每一位支持我嘅樂迷朋友，我武漢站演唱會全部飛賣晒啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前