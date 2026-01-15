櫻井海音時尚假面月9崩潰！ 粉絲狂熱下時尚模特兒假面？

173cm帥鼓手櫻井海音：從搖滾節奏到戲劇旋風的搞怪進擊

喂，日本娛樂愛好者們！今天來聊聊這位173cm高挑男藝人櫻井海音，他不僅敲鼓敲得人心跳加速，還在銀幕上耍帥耍到粉絲暈頭轉向。

從樂團小鮮肉變身演技派，他的路子像場即興表演，滿是意外笑點和亮眼轉折。準備好笑著看完他的冒險記嗎？保證每段都像新鮮出爐的爆米花，脆脆的讓你停不下來！

搖滾起家的意外鼓聲

櫻井海音這傢伙，2001年春天在東京落地，就註定不平凡。父親是Mr.Children的靈魂人物櫻井和寿，母親則是前偶像吉野美佳，家裡瀰漫音樂味。

他2019年組了インナージャーニー樂團，當起鼓手Kaito，參加未確認フェスティバル那種比賽，節奏一敲就圈粉。

誰料，這只是暖場，2020年他跳進NHK劇《エール》，首次當演員，彷彿鼓棒換成劇本，生活瞬間變調。

改名宣言的搞笑十字架

2021年5月，櫻井海音丟下Kaito藝名，改回本名開官方網站。他說這是20歲的自我挑戰，像背起十字架般嚴肅，但聽來超逗趣。血型O型的他，牡羊座衝勁滿點，

事務所Sony Music Artists推波助瀾，讓他從音樂圈跨到戲劇。改名後，他接了《逃げるは恥だが役に立つ》新春特輯，民放初登場，接著《ナイト・ドクター》月9初體驗，

連續劇也首度當常客，簡直像升級版遊戲解鎖新關卡。

銀幕挑戰的聲光狂歡

櫻井海音的戲路野得很，173cm身高讓他鏡頭前超搶眼。2022年電影《嘘喰い》銀幕初秀，接著Netflix《君に届け》和《アオハライド》系列，浪漫到讓人心癢。

2023年《VIVANT》演青年乃木憂助，氣場爆棚；2024年《推しの子》當主角星野アクア，包含劇場版，初主演就轟動。還有聲優處女作《100日間生きたワニ》，聲音演技意外討喜。

近期《僕らは人生で一回だけ魔法が使える》和《お嬢と番犬くん》，聽說是魔法與溺愛的混搭，粉絲等著看他如何搞怪。

時尚模特的街頭閃耀

除了演戲，櫻井海音還當ファッションモデル，173cm比例完美，穿什麼都像走秀。Instagram上，他po Dior服裝照，宣傳《お嬢と番犬くん》舞台挨拶，

呼籲大家去劇院感受「他沒有」的浪漫喜劇。粉絲互動熱烈，他常回「感想等著喔」，親民到像鄰家男孩。脫團後，音樂仍是他的後盾，雖然2023年離開インナージャーニー，最後演出在1000 CLUB，粉絲感慨卻支持他新方向。

日常趣事的魔法泡泡

私底下，櫻井海音生活像輕鬆漫畫，O型血讓他隨和，牡羊座則添點衝動。他愛分享Instagram日常，26.1萬粉絲追著看，從電影宣傳到隨手拍，總帶點幽默。

官方網站放影片，讓人窺探他的多面，像是鼓手時的節奏感，轉到演員的細膩眼神。這些小片段，讓他不只帥，還多層親切感，粉絲圈像個快樂派對，大家邊笑邊追他的下一步。

Japhub小編有話說

哈哈，櫻井海音這位鼓手轉型高手，從搖滾到銀幕，簡直是娛樂界的變形金剛！他的故事告訴我們，人生就是一場即興秀，抓住機會就能閃光。

如果你迷上他的節奏或演技，趕緊上Instagram逛逛，說不定下個po文就藏驚喜。告訴小編你最愛哪部作品吧，來聊聊～

