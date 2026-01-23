櫻田日和童年NG到新人獎！ 小模特蛻變女王社群熱潮！

童年意外闖入娛樂圈：從小模特到熒幕初體驗

哇，櫻田日和這位2002年生的小妮子，從千葉縣出發，本來可能只是個普通女孩，誰知2009年就誤打誤撞當上童星！原名成田ひより的她，一開始只是拍拍廣告，

沒想到很快就接演電視劇，像2014年的《明日、ママがいない》裡飾演那個調皮的Piami，讓觀眾記住她的水汪汪大眼。血型A型的她，據說個性認真又細膩，

158公分的嬌小身材卻總能在鏡頭前爆發大能量。回想她小時候的訪談，總是笑說「本來想當醫生，結果變成演醫生的那種人」，這轉折也太逗了吧！

青少年時期的角色挑戰：從配角磨練到主演爆發

進入青少年階段，櫻田日和沒閒著，2017年直接主演《咲-Saki-》系列，飾演那個熱血的Shizuno Takakamo，讓粉絲見識到她的演技深度。

同年她在電影《東京喰種》裡變身Hinami Fueguchi，那種楚楚可憐卻堅韌的模樣，簡直讓人想抱回家！隸屬Ken-On經紀公司的她，

這時期還客串《AIBOU: Tokyo Detective Duo》，從配角一步步累積經驗。想像一下，158公分的她站在高大男演員旁邊，卻能用眼神搶鏡，

這技巧可不是天生就有，得靠無數次NG練出來。她的訪談提到，拍動作戲時總是偷偷吃糖補充體力，聽起來超可愛的。

聲優與跨界嘗試的趣味插曲：不只演戲還會配音

除了真人演出，櫻田日和還跨足聲優界，2019年在動畫電影《薄暮》主演Sachi Koyama，那柔軟的聲線配上情感戲，粉絲直呼療癒！

2023年她為《我是什麼》的日文配音版獻聲Juan，讓更多人發現她的多才多藝。158公分的嬌小外表下，藏著一顆冒險心，她還參與哈利波特工作室之旅當大使，跟吉川愛一起訪談，

聊起魔法世界時眼睛閃閃發光。2024年出版首本風格書《櫻田日和1st Style Book Hiyorigoto》，書裡分享穿搭秘訣和搞笑日常，像是「拍戲NG時的尷尬臉」，讓讀者笑翻天。

近年領銜作品的華麗高峰：獎項加持與新劇預告

來到2023-2025年，櫻田日和事業如火箭般竄升！她在《交換謊言日記》飾演Nozomi Kuroda，那種青春戀愛的糾結表情，拿下第47屆日本電影學院獎新人獎。

2024年主演《Buzzy Noise》的Ushio和《藍色時期》的Maru Mori，又抱回Elle Cinema Awards的Rising Star獎。158公分的她，在《我的女友的孩子》裡飾演Sachi Kawakami，

處理複雜情感時細膩入微。2025年還有《逃亡》主演Yui "Hachi" Yagami，以及電影《捕捉今夏的星星》飾演Asa Tanimoto，預告片一出就引爆討論。

她在訪談笑稱「拍逃亡戲時跑得氣喘吁吁，但獎項讓我覺得值了」。

社群互動的親民魅力：X與IG成為粉絲天堂

說到櫻田日和的社群影響力，簡直是年輕偶像的模範！她的X帳號@Hiyori_Staff有9.22萬追隨者，專門po工作公告和幕後趣事，像劇組的搞笑合照。

Instagram @hiyori_sakurada_official則有92.3萬粉絲，bio簡單寫「2002.12.19」，裡面滿是生活自拍和活動預告，從穿搭到寵物照，總能讓人感覺像朋友般親近。

158公分的她，常在故事分享「今天吃什麼」的日常，互動率超高。據報導，她還出演真人秀《HASHTAG HOUSE》，在節目中展現真實的一面，

像是吐槽自己延遲症，粉絲留言區瞬間變成吐槽大會。

私人生活的小謎團：低調卻充滿驚喜

雖然工作滿檔，櫻田日和的私人生活保持神秘，沒有太多緋聞曝光。她在訪談中提到，星座射手座的她愛自由，休假時喜歡逛街或看書，偶爾分享Instagram上的旅行照。

158公分的嬌小身材，讓她在街頭自拍時總顯得俏皮可愛。2025年她獲TAMA電影獎最佳新人女演員，證明演技已獲業界肯定。

雖然沒公開戀愛，但粉絲猜測她理想型是「會笑的暖男」，這點從她的角色選擇就能窺見一二。

Japhub小編有話說

哎呦，挖完櫻田日和的故事，小編覺得她是那種從小可愛到大的典範，從童星到獎項常客，每步都走得穩穩的！

158公分的她，用演技征服大銀幕，如果你還沒追她的IG或X，趕緊去瞧瞧那些趣味日常吧。追星記得保持理性，下次我們聊其他日本明星，掰啦！

