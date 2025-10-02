焦點

靈長類動物學家珍古德逝世終年 91 歲　黑猩猩研究震撼學術界

權威靈長類動物學家Jane Goodall逝世享年91歲 以研究證明黑猩猩具情感智慧 改變過去科學界對動物認知

【動物專訊】著名靈長類動物學家Jane Goodall於10月1日逝世，享年91歲。她一生為野生動物付出，專門研究黑猩猩，證明他們是有智慧情感及複雜社會結構的生物，一舉改變當年科學界對動物的無知與傲慢偏見。她全力投入動物和大自然保育，直到離世前一刻，她仍然在巡迴演講的路途中。

The Jane Goodall Institute在社交平台上發出訃告，指當地時間10月1日，Jane Goodall在美國加州進行巡迴演講期間，因自然原因離世，享年91歲。消息一傳出，國際科學界和動保界均表達哀悼。

Jane Goodall可說是生物學界的傳奇人物，她生前以研究黑猩猩聞名於世，1960年7月，26歲的Goodall走進坦桑尼亞的國家公園Gombe Stream National Park，開展對野生黑猩猩的研究，她一改當時科學界對動物行為學研究的刻板做法，對每隻黑猩猩都加以命名，而不是作出編號，她採取自然環境觀察方法，詳細紀錄黑猩猩的社交行為、家庭結構、情感交流等。

她其中一項最著名的研究成果，是觀察到一隻名為David Greybeard懂得從樹枝上剝下樹葉，用來從白蟻丘中釣白蟻，證明了黑猩猩能夠製造和使用工具。她在1964年在《自然》（Nature）雜誌發表該項研究成果，震驚了當時動物行為學和人類學界，因為製造及使用工具被視為人類的本質特徵，而該研究證明，黑猩猩並非像人們所以為的冷酷無情和愚昧無知。

她的研究撕破了當時人類對動物的傲慢和偏見，揭示了黑猩猩有複雜的社會結構，會親吻、擁抱、握手，也會拍背安慰，會展現出愛和利他主義，有時又像人類般殘酷暴力，甚至發動戰爭。

沒有學士學位的Goodall，因為她走進叢林的研究方法和珍貴成果，破格獲准攻讀劍橋大學博士學位，也啟發更多女性進入科學領域。她曾在電視節目中講到，自己最初只是夢想在非洲大自然與動物一同生活，為動物寫書，她當時從沒想過要做科學家。

當她得知黑猩猩不但面臨偷獵和棲息地破壞，還被用於醫學實驗，她決心走出田野研究，開展保育倡議活動，多次巡迴演講，為黑猩猩和自然環境保育發聲。

Goodall在1977年創立Jane Goodall Institute，並在1991年啟動Roots & Shoots計劃，教育青少年保護和尊重自然世界，她一直站在環保第一線，公開關注氣候危機及鼓勵減少碳排放等，並在2002年獲被任命為聯合國和平使者，又授予英國女爵士（DBE）頭銜，成為世界未來委員會的榮譽成員，並在非人類權利項目（Nonhuman Rights Project）的董事會任職。她在今年1月，她獲得時任美國總統拜登頒發的總統自由勳章。

Goodall和黑猩猩最經典的畫面，是2013年她參與一隻獲救黑猩猩Wounda野放的過程，當時Wounda跳上籠子上，主動對Goodall擁抱，該影片在網上廣泛流傳，感動很多人。

她曾在電視節目中坦言自己時日不多，希望即使自己有天離世，仍然有人延續她的工作，不要因為困難而放棄。

權威靈長類動物學家Jane Goodall日前離世，享年91歲。Photo credit: Marko Zlousic
Goodall兒時夢想是在非洲與動物生活，沒想到因此成為改變科學界對動物認知的權威學者。
Goodall跳出實驗室，在自然環境下近距離觀察黑猩猩的社會行為。
她不但證明黑猩猩懂得製造和使用工具，還證明他們有複雜的社會結構。
當她得知很多黑猩猩被偷獵、虐待及關進實驗室，即全力投身救助黑猩猩和大自然保育倡議運動。
獲救及野放到保護區的黑猩猩Wounda，主動擁抱Goodall，場面十分感動。
Goodall直到離世前，都不懈地為動物和自然保育發聲。
