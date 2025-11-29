權志龍今日出席《MAMA 2025》 捐百萬支援大埔火災 點名優先支援消防義工恢復

大埔宏福苑五級火釀成128人死亡，多人受傷，消防人員及義工連日救援。演藝圈多個活動延期或取消舉行，不過韓國音樂盛典《MAMA》如常於28及29日舉行，改以「支持香港」為主話，對演出作出修改。今日（29日），權志龍G Dragon將出席MAMA頒獎典禮，其經理人公司亦於下午宣布G Dragon將捐出百萬港元，更並特別指定優先支援參與救援的消防員及義工的身心恢復。

GD所屬經理人公司Galaxy Corporation今日下午表示：「權志龍決定向香港特別行政區政府設立的『香港大埔宏福苑支援基金』捐贈100萬港元，希望用於火災現場修復工程，並特別指定優先支援參與救援的消防員及義工的身心恢復。」

另外，由GD擔任名譽理事長的JUSTICE基金會亦透露，未來將與香港機構合作，分享針對氣候災害消防員推出的藝術療癒項目「英雄復原」（Hero Recovery）的經驗與資源：「希望透過『共同恢復』的訊息，展現跨越國界的團結力量。相信藝術的治癒能量，能幫助香港市民早日走出陰影，重回三常生活。」