移英潮｜今年首兩季 BNO 簽證申請 5,767 宗
權恩妃比基尼被嘲暴露 無奈回：我媽媽生的
[NOWnews今日新聞] 韓國女星權恩妃日前在「Waterbomb音樂節」（又稱：水炸彈）中的性感表演一戰成名，活動中她穿著白色比基尼以及紅色格紋短版上衣，在舞台上展現了曼妙舞姿成為全網熱搜，然而她卻因為服裝問題被嘲「過於暴露」，對於她昨（23）日登上《全知干預視角》節目時，無奈的回覆道：「我媽媽生給我的，能怎麼辦？」
權恩妃水炸彈被嘲暴露 怒回覆：我媽媽生給我的
權恩妃在節目中前往好友李時安的家中，因為兩人在水炸彈舞台上有合作表演，因此兩人也回想起了表演前的情形。對此李時安抱怨說道：「姐姐在演出前有跟我一起彩排服裝，這樣我就可以看她的衣服，來確定我要穿什麼衣服上場。她明明彩排當天穿著白色上衣，演出時卻變成比基尼了。」
針對李時安的控訴，權恩妃表示比基尼不適合穿到練習室去，且當天的服裝早就用照片給對方看過了，讓她氣得擺手說：「媽媽把我生成這樣能怎麼辦？為什麼要怪我？你們又不敢對我媽媽說什麼！」認為身材本就是生來如此，為什麼質疑自己在舞台上的服裝。
權恩妃靠鵪鶉蛋減肥暴瘦 卻失去健康正在恢復中
不僅如此，權恩妃還在節目中透露，自己為了在舞台上展現更好的狀態，一度非常拚命減肥，「只吃優格，配的還不是雞蛋，是鵪鶉蛋」超極端的減肥法雖然讓她暴瘦到41公斤，但她也坦承因為過度減肥犧牲了健康，現在正在恢復健康好好吃飯中。
資料來源：YouTube
