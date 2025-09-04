習近平普京閒談「器官移植、長生不老」
權恩妃「水彈女王」10月駕臨香港WaterBomb音樂節！「最強防水妝」全靠這支LM定妝噴霧，Threads大推好用定妝噴霧推薦
被譽為「水彈女王」的權恩妃確認會來到10月香港Waterbomb音樂祭！說到是「水彈女王」，權恩妃在韓國元祖級的Waterbomb表演都非常驚艷，她以一身火辣造型在水花中勁歌熱舞，即使全身濕透，妝容仍保持無瑕，完美得彷彿剛上妝一樣。到底她零脫妝的秘訣是甚麼呢？即為大家揭曉權恩妃的最強防水底妝秘密！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
權恩妃「水彈女神」舞台再封神！
在《Waterbomb 2025》音樂盛會中，權恩妃一登場即成為全場焦點，紅白格紋短款襯衫配上健康性感的米色三點式泳裝，大展完美好身材。她更與《單身即地獄4》的參加者李時安聯手重現7年前的經典舞台《RUMOR》，為觀眾帶來滿滿的回憶殺！除了舞台出圈外，她那絲毫不脫妝的完美妝容瞬間引發全網熱議。妝容不但沒被「水戰」沖花，反而在鏡頭下更顯光澤透亮，讓網民直呼：「到底怎麼做到的！」
權恩妃揭防水妝秘密 「這一步」成關鍵
對於需要在Waterbomb這類水戰音樂祭中又唱又跳的藝人來說，妝容的持久度更是至關重要。從權恩妃公開的影片中能清楚看到她的定妝秘密，片中可見化妝師在完成大致妝容後，便在權恩妃臉上均勻噴灑大量定妝噴霧，隨後再以電風扇快速吹乾，形成一層牢固的輕薄保護膜。不僅有效控油抗汗，提升持妝力，還具備防水功能，讓權恩妃在極端條件下依然光彩照人。這方法也特別適合夏季戶外活動，大家不妨試著參考這技巧，輕鬆應對夏日高溫挑戰。
權恩妃定妝噴霧推薦：Laura Mercier 輕感持久定妝噴霧 HK$320
這款在Threads上備受熱議的定妝噴霧，以98%的護膚成分打造，搭配升級噴頭釋放細膩水霧，帶來全天保濕與控油效果。它的24小時鎖妝能力令人驚艷，同時具備抗氧化與防藍光功能，讓肌膚在定妝之餘更顯自然光澤。
好用定妝噴霧推薦：SO NATURAL All Day Tight Make Up Setting Fixer HK$148
在韓國幾乎是人手一瓶的定妝人氣王！這款來自SO NATURAL的全天候噴霧以超細緻水珠著稱，噴灑時能均勻覆蓋全臉，輕盈無負擔卻牢牢鎖妝一整天。價格親民加上強大定妝力，連韓國化妝師也頻頻推薦，是CP值最高的定妝入門神器！
好用定妝噴霧推薦：CHARLOTTE TILBURY AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY HK$320
CHARLOTTE TILBURY的這款定妝噴霧深受藝人與化妝師喜愛，無酒精、無油的配方彷彿為肌膚施了魔法。一噴即能保濕、柔焦並隱藏毛孔，打造長達16小時的持久妝效。不管是用於化妝前打底還是定妝的最後一步，都能讓底妝更加穩固貼服，呈現無瑕美肌。
好用定妝噴霧推薦：MAKE UP FOR EVER 極持妝保濕噴霧 HK$130
這款極持妝保濕噴霧含有超過93%的天然成分，噴霧細密如雲霧，能提供長達24小時的持妝效果，卻毫無厚重感，在任何場合都能自信展現完美妝容。
好用定妝噴霧推薦：PONY EFFECT 絕對持久定妝噴霧
其水珠細膩無比，噴上後能緊密貼合肌膚，帶來高級霧面妝感，同時具備出色的控油與防水效果。不論氣候如何變化，這款噴霧都能確保妝容整天完美無瑕。
好用定妝噴霧推薦：MAC Fix+ Stay Over 長效定妝噴霧 HK$265
這款定妝噴霧的霧感細膩如絲般柔和，噴上後有如給肌膚披上一層隱形保護膜。富含多種植萃保濕成分，能在定妝的同時給予肌膚全天水分補給與油水平衡，特別適合乾肌或長時間待在冷氣房的用家。無論是烈日下騎車還是到海邊玩水，也能輕鬆守護底妝。
同場加映：權恩妃同款化妝品推薦
權恩妃同款化妝品推薦：SHISEIDO 養膚亮澤修護精華粉底 SPF 30 PA+++ HK$470
為了打造權恩妃的零死角舞台妝感，化妝師選用這款精華粉底，並混搭Espoir的be velvet粉底，兼顧遮瑕與光澤感。它的「精華裹妝科技」融合菸鹼醯胺 B3 與活酵克菲爾萃取物，能淡化細紋與暗沉，24小時持續滋養肌膚，即使面對高溫挑戰，底妝也能穩定不脫層。
權恩妃同款化妝品推薦：OFRA Highlighter #Out of this World US$21（約HK$165）
權恩妃的妝容之所以立體透亮，秘密在於這款高光粉。以電光綠與金色雙色調為特色，粉質細緻如絲、貼膚不顯毛孔，只需輕掃便能打造出舞台級的立體光感，顯得臉部輪廓更立體。此外，適合各種膚色使用，無論日常或上鏡都能瞬間提亮氣色。
權恩妃同款化妝品推薦：TONYMOLY Shocking Lip Tint #7 Burnt Rose Shocking HK$158
這款唇釉以乾燥玫瑰色調展現溫柔氣質，顯色力強、持久力驚人。水感凝露質地輕盈不黏膩，不沾杯、不卡紋。就算連唱帶跳也不掉色，完美維持整場活動的精緻唇妝，日常使用同樣出色，CP價極高！
WATERBOMB HONG KONG 2025｜表演詳情
日期：2025年10月4日至5日
時間：2pm-10pm
地點：中環海濱活動空間
WATERBOMB HONG KONG 2025｜表演票價
1 DAY PASS: GA - HK$880 / VIP - HK$2,080
2 DAY PASS: GA - HK$1,380 / VIP - HK$3,280
票價：（每張門票需另外收取HK$12手續費）
WATERBOMB HONG KONG 2025｜表演公售詳情
KLOOK有售
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
45歲孔孝真「鬆弛感女神」率性魅力法則！隨意自在愛原本的自己：做自己喜歡的事時，感覺最強大！
43歲孫藝珍「靚到發光」亮相威尼斯影展！「孫仙」大曬白滑美背，每個造型都靚到要收藏起來
其他人也在看
怎麼穿UNIQLO才好看？男生3大穿搭公式 告別「頹Tee」牛仔褲造型/學會「這招」秒變韓國Oppa！
UNIQLO價格親民，而且很多設計師的加入令UNIQLO成為不少時尚人的尋寶之地！究竟UNIQLO要怎麼穿才好看呢？需要有跟許光漢一樣的顏值才能將這些服裝變好看嗎？絕對不是！普通人也可以透過層次搭配、造型上的改變讓日常服裝變得有質感。此外，男生習慣隨性的T恤配牛仔褲穿搭，讓人感覺欠缺變化，風格過於單調。其實只要學會3大公式，只要多加一步驟就能讓日常造型立刻升級！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
莊梅岩長文指控演藝學院招生拓展部門抽起訪問 黎海珊出任主管 曾以「失魂菲」一角深入民心
本港著名編劇家莊梅岩尋日發長文，指去年因母親離世及父親患病而謝絕受訪，但仍接受母校香港演藝學院學生招募拓展處訪問。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《港樓》藍田半山KOKO MARE加推6個特色戶 周日起招標發售
會德豐地產位於藍田半山的KOKO MARE昨日(3日)招標售出1伙花園特色戶，為第9座1樓J室，採三房一套+工作間連洗手間(梗廚)間隔，成交價1,384萬元，呎價19,063元。 會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，為回應市場對特色戶之需求，項目上載全新銷售安排，加推6伙天台特色戶及平台特色戶，周日(7日)起招標發售。 是次推售之特色戶涵蓋兩房(開廚)及兩房(梗廚)，實用面積由388至529平方呎不等，天台面積由294至423平方呎不等，平台面積則由41至163平方呎不等。 黃光耀續指，整個KOKO HILLS發展項目至今售出930伙，套現逾92.1億元。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
爽膚水Toner 10大隱藏用法，最後一個方法超實用！5折起入手Olive Young熱賣化妝水
你有沒有試過買了一瓶期待已久的爽膚水，結果發現它不太適合你的膚質，想要丟掉又不太捨得，只好一直放在家裡封塵？其實這些爽膚水還能搖身一變成為生活小幫手，從清潔家局、保養皮件，到滋潤乾燥髮尾，這些爽膚水隱藏用法不只讓你物盡其用，還能減少浪費，環保又省錢！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Cardi B上庭影片意外爆紅！家中有專門放Hermès手袋的櫃、她的名牌手袋收藏有多瘋狂？
美國饒舌歌手Cardi B出道以來一直都是話題女王，除了音樂作品和出位言論惹人注目，Cardi B的名牌穿搭和手袋收藏也成為熱議焦點，尤其是Cardi B對Hermès Birkin手袋的熱愛，她在IG公開家中專門放Hermès手袋的櫃子，亦不時公開十分吸睛的穿搭照，馬上解構一下Cardi B的名牌手袋收藏究竟有多瘋狂！曝光率超高的Hermès手袋 Cardi B經常在IG更新生活照，當中她的名牌手袋手袋曝光率超高，尤其是Hermès手袋，連Cardi本人也承認自己喜歡「物質的生活」！ Cardi B的老公美國嘻哈組合Migos成員Offset也送上一個Birkin和一個Kelly手袋作為禮物，選色也十分適合Cardi B的日常造型，難怪Cardi B表現得如此興奮！ 不同手袋配色演繹不同風格 除了曬新手袋，Cardi B也會示範日常手袋配搭，她的收藏中有這個亮粉紅色Birkin手袋，手袋特別之處在於袋面的刺繡圖案，由設計師Jay Ahr操刀，Cardi B穿上以絲巾併接成的露肩連身裙，加上頭髮上的絲巾配飾，整身造型十分合襯。 Cardi B在穿搭上十分花心思，以一身寶藍色套裝及短裙配ELLE.com.hk ・ 23 小時前
韓星同款「瘦臉神器」是這枚戒指？aespa寧寧、金智媛的V臉全靠它：HAUA按摩戒指，隨時按出完美下顎線
韓國護膚界再掀熱潮！一枚外型優雅、設計精巧的「HAUA 按摩戒指」，已成為眾多韓妞和人氣韓星追求精緻輪廓的必備法寶！從 aespa 的寧寧到金智媛，她們的 V 臉都離不開這款「瘦臉神器」的加持。Yahoo Style HK ・ 51 分鐘前
NBA | 快艇李安納捲「假代言合同」風暴 疑避人工規限
根據播客Pablo Torre的爆料，洛杉磯快艇及其老闆巴爾默被指控向球星李安納支付2800萬美元，作為一份「無需實際工作」的職位，以規避NBA的工資薪酬帽。Yahoo 體育 ・ 9 小時前
據報電視廣播(00511.HK)附屬向小紅書興訟 涉侵害作品資訊網絡傳播權
據天眼查顯示，近日，小紅書經營商「行吟資訊科技(上海)有限公司」被電視廣播(TVB)(00511.HK)旗下的「上海翡翠東方傳播有限公司」起訴，案由是侵害作品資訊網絡傳播權糾紛。AASTOCKS ・ 18 小時前
阿拉斯加帝王蟹盛宴$415起！Hotel ICON全新自助餐88折 豪食火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯、即燒阿拉斯加蟹腳
喜歡海鮮自助餐的朋友注意了！因為唯港薈酒店Hotel ICON突發推出超高質「阿拉斯加帝王環球蟹宴」自助餐優惠，只要輸入優惠碼【KKDAWARD88】就可享受自助餐88折優惠，自助午餐人均低至$415起，嘆火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯、蟹肉燉蛋、各式刺身/壽司、一系列冰鎮海鮮，另外自助晚餐人均只需$811起，即可任食香煎鴨肝、即燒阿拉斯加蟹腳、香炒加勒比海野生龍蝦！9月4日中午十二點上KKday入手優惠，豪邁食法國蜘蛛蟹、本地藍花蟹、阿拉斯加帝王蟹，吃過夠本！Yahoo Food ・ 50 分鐘前
旅行機場造型靚行李箱+1：日本設計LOJEL Voja「網紅行李箱」全新象牙白色亮相
以設計美學與實用功能為核心的生活品牌LOJEL，其Voja行李箱系列相當受歡迎，近日亦推出了全新象牙白色，仙女色超有氣質，一眾白色控要忍不住手去試試看！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
綠置居淪銀主盤！青富苑兩房118萬拍賣 五年蒸發三成 呎價低同屋苑49%
銀主盤蔓延至資助房屋，青衣一個綠置居單位近期淪為銀主盤。青富苑一伙兩房單位以118萬元（未補地價）推出拍賣，折合呎價約4,155元，較同屋苑現有二手市價大幅折讓近三成。上述單位為青富苑A座高層32室，實用面積約284平方呎，兩房間隔，可望部分海景。該單位早於2020年由原業主一手向房委會購入，買入價逾164萬元（未補地價）。惟最近該單位被銀行接管，目前由接管人以開價118萬元（未補地價）推拍，較原買入價低約46萬元，帳面貶值約28%，五年間樓價蒸發近三成。根據市場資料，青富苑屬房委會綠置居計劃屋苑，於2023年3月落成。屋苑至今錄得僅兩宗二手成交，成交戶型為一房及開放式，成交呎價介乎6,093元至8,105元；今次拍賣開價的呎價約較二手市價低約32%至49%。閱讀更多：阿媽引「郎」入室｜港女買綠置居想棄12萬訂金「止蝕」？ 網民一致支持：撻訂！「綠置居樓王」麗玥苑首錄撻訂損失8.9萬 「居屋樓王」啟欣苑拆牆風波後累計錄得74宗撻訂 延伸閱讀: 啟欣苑 青富苑 青衣 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前
BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲
BLACKPINK Lisa與Minnie東京銀座逛街被野生捕獲！焦點全在Lisa身上那條美國潮牌Praying的工裝褲，腰間赫然印著嗆口中文標語，意外地直戳打工人心聲！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜Soler專訪 當年退出全因「冇人聽我哋」 如今復出卻獲支持「起碼出嚟呢一剎那畀到少少回憶大家」
千禧年代爆紅的樂隊Soler，是不少歌迷的集體回憶，〈失魂〉、〈海嘯〉更是街知巷聞的金曲。神隱多年，最近兩兄弟Julio、Dino又再度現身，拍廣告、出新歌，更即將在澳門開演唱會Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
生日會場地推介2025｜7大小朋友最愛生日會派對場地 最平每位低至$100、10人成行、送角色主題禮品
家長想為小朋友舉行開心、好玩的生日派對，即使人多或人少，預算有限都同樣有選擇！Yahoo著數專員整合了全港多個生日派對場地收費，最平低至每位$100都有交易；超過一半都是每人$200以下，有派對基本裝飾，有得玩或有得食，甚至兩樣都同時滿足到。即睇內文介紹！YAHOO著數 ・ 21 小時前
【屈臣氏】買指定牙膏4枝滿$199 送$295.9禮品（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列個人護理好物，買指定舒適達/牙齦適牙膏4枝滿$199獨家送$295.9禮品！同時，精選 Kotex 極緻綿柔系列單件裝買1送1、精選頭髮護理產品第2件半價、CLEAR男士去屑洗髮乳 750克買1送1，雅培保兒加營素3+ 850克只需 1000 易賞錢積分 + $199 換購 (原價 $269)！YAHOO著數 ・ 1 小時前
經濟學者聯名挺庫克 反對川普撤職
（法新社華盛頓2日電） 近600名經濟學者與卸任官員，今天聯署聲援美國聯準會理事庫克（Lisa Cook）。庫克是首位出任聯準會理事的非裔女性，目前正對川普的解職提告，華盛頓特區法院的法官已於8月28日舉行首場庭訊。法新社 ・ 20 小時前
51歲大馬女嫁26歲男！談五年師生戀結婚爆紅
[NOWnews今日新聞]馬來西亞一段相差25歲的師生戀，最終突破世俗偏見開花結果。丈夫阿克馬（Aqmar，26歲）與妻子蘇哈娜（Suhana，51歲）結縭五年，不僅感情穩定，更在事業上攜手並進，成為...今日新聞 ・ 1 天前
Lisa最愛Tabi分趾鞋台灣買得到、快閃店開在這！還有PUMA x可頌夢幻聯名，根本吃貨＋時尚控最愛
Lisa愛鞋Tabi台灣也能買到、MaisonMargiela快閃店登台韓國天團BLACKPINK Lisa都愛穿，怎能不來朝聖？Maison Margiela快閃店正式空降微風廣場，鞋控們準備淪陷吧！近期連BLACKPINK的Lisa都無法抗拒Tabi魅力，穿著Tabi平底拖鞋在東京與米蘭鬆弛街頭漫步，把日常實穿＆前衛風發...styletc ・ 1 天前
最高法院成川普關稅最終戰場 總統權力vs國會權責大對決
川普政府以國家安全為名，對全球徵收高額關稅，此舉引發的法律訴訟正將美國最高法院推向一個關鍵時刻。 這場爭端的核心，在於總統在何種程度上可以行使單方面權力，繞過國會立法程序。儘管川普政府先前在下級法院屢次受挫，但白宮樂觀預期，由保守派佔多數的最高法院將支持其權力主張，這場法律戰也鉅亨網 ・ 23 小時前
首爾剪頭髮｜首爾聖水洞剪髮只需$28起！編輯親測著名美容院HOSU DOSAN新分店 鄰近首爾地鐵建大入口站
韓式妝髮造型深受港人喜愛，相信不少人都希望外遊時體驗剪頭髮，但又擔心言語不通。這次Yahoo購物專員親身體驗首爾聖水一間新開幕的Salon，距離地鐵站只是幾分鐘路程，開業優惠低至0.4折！頭髮造型服務只需$17起、理髮亦只是$67起，價錢超值。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前