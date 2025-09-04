Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

權恩妃「水彈女王」10月駕臨香港WaterBomb音樂節！「最強防水妝」全靠這支LM定妝噴霧，Threads大推好用定妝噴霧推薦

被譽為「水彈女王」的權恩妃確認會來到10月香港Waterbomb音樂祭！說到是「水彈女王」，權恩妃在韓國元祖級的Waterbomb表演都非常驚艷，她以一身火辣造型在水花中勁歌熱舞，即使全身濕透，妝容仍保持無瑕，完美得彷彿剛上妝一樣。到底她零脫妝的秘訣是甚麼呢？即為大家揭曉權恩妃的最強防水底妝秘密！

權恩妃「水彈女神」舞台再封神！

在《Waterbomb 2025》音樂盛會中，權恩妃一登場即成為全場焦點，紅白格紋短款襯衫配上健康性感的米色三點式泳裝，大展完美好身材。她更與《單身即地獄4》的參加者李時安聯手重現7年前的經典舞台《RUMOR》，為觀眾帶來滿滿的回憶殺！除了舞台出圈外，她那絲毫不脫妝的完美妝容瞬間引發全網熱議。妝容不但沒被「水戰」沖花，反而在鏡頭下更顯光澤透亮，讓網民直呼：「到底怎麼做到的！」

圖片來源：Instagram@silver_rain.__

圖片來源：Instagram@silver_rain.__

圖片來源：Instagram@silver_rain.__

權恩妃揭防水妝秘密 「這一步」成關鍵

對於需要在Waterbomb這類水戰音樂祭中又唱又跳的藝人來說，妝容的持久度更是至關重要。從權恩妃公開的影片中能清楚看到她的定妝秘密，片中可見化妝師在完成大致妝容後，便在權恩妃臉上均勻噴灑大量定妝噴霧，隨後再以電風扇快速吹乾，形成一層牢固的輕薄保護膜。不僅有效控油抗汗，提升持妝力，還具備防水功能，讓權恩妃在極端條件下依然光彩照人。這方法也特別適合夏季戶外活動，大家不妨試著參考這技巧，輕鬆應對夏日高溫挑戰。

圖片來源：Instagram@silver_rain.__

圖片來源：Instagram@silver_rain.__

圖片來源：Instagram@silver_rain.__

權恩妃定妝噴霧推薦：Laura Mercier 輕感持久定妝噴霧 HK$320

這款在Threads上備受熱議的定妝噴霧，以98%的護膚成分打造，搭配升級噴頭釋放細膩水霧，帶來全天保濕與控油效果。它的24小時鎖妝能力令人驚艷，同時具備抗氧化與防藍光功能，讓肌膚在定妝之餘更顯自然光澤。

圖片來源：品牌官網

圖片來源：品牌官網

好用定妝噴霧推薦：SO NATURAL All Day Tight Make Up Setting Fixer HK$148

在韓國幾乎是人手一瓶的定妝人氣王！這款來自SO NATURAL的全天候噴霧以超細緻水珠著稱，噴灑時能均勻覆蓋全臉，輕盈無負擔卻牢牢鎖妝一整天。價格親民加上強大定妝力，連韓國化妝師也頻頻推薦，是CP值最高的定妝入門神器！

圖片來源：品牌官網

好用定妝噴霧推薦：CHARLOTTE TILBURY AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY HK$320

CHARLOTTE TILBURY的這款定妝噴霧深受藝人與化妝師喜愛，無酒精、無油的配方彷彿為肌膚施了魔法。一噴即能保濕、柔焦並隱藏毛孔，打造長達16小時的持久妝效。不管是用於化妝前打底還是定妝的最後一步，都能讓底妝更加穩固貼服，呈現無瑕美肌。

圖片來源：品牌官網

好用定妝噴霧推薦：MAKE UP FOR EVER 極持妝保濕噴霧 HK$130

這款極持妝保濕噴霧含有超過93%的天然成分，噴霧細密如雲霧，能提供長達24小時的持妝效果，卻毫無厚重感，在任何場合都能自信展現完美妝容。

圖片來源：品牌官網

好用定妝噴霧推薦：PONY EFFECT 絕對持久定妝噴霧

其水珠細膩無比，噴上後能緊密貼合肌膚，帶來高級霧面妝感，同時具備出色的控油與防水效果。不論氣候如何變化，這款噴霧都能確保妝容整天完美無瑕。

圖片來源：品牌官網

好用定妝噴霧推薦：MAC Fix+ Stay Over 長效定妝噴霧 HK$265

這款定妝噴霧的霧感細膩如絲般柔和，噴上後有如給肌膚披上一層隱形保護膜。富含多種植萃保濕成分，能在定妝的同時給予肌膚全天水分補給與油水平衡，特別適合乾肌或長時間待在冷氣房的用家。無論是烈日下騎車還是到海邊玩水，也能輕鬆守護底妝。

圖片來源：品牌官網

同場加映：權恩妃同款化妝品推薦

權恩妃同款化妝品推薦：SHISEIDO 養膚亮澤修護精華粉底 SPF 30 PA+++​ HK$470

為了打造權恩妃的零死角舞台妝感，化妝師選用這款精華粉底，並混搭Espoir的be velvet粉底，兼顧遮瑕與光澤感。它的「精華裹妝科技」融合菸鹼醯胺 B3 與活酵克菲爾萃取物，能淡化細紋與暗沉，24小時持續滋養肌膚，即使面對高溫挑戰，底妝也能穩定不脫層。

圖片來源：品牌官網

權恩妃同款化妝品推薦：OFRA Highlighter #Out of this World US$21（約HK$165）

權恩妃的妝容之所以立體透亮，秘密在於這款高光粉。以電光綠與金色雙色調為特色，粉質細緻如絲、貼膚不顯毛孔，只需輕掃便能打造出舞台級的立體光感，顯得臉部輪廓更立體。此外，適合各種膚色使用，無論日常或上鏡都能瞬間提亮氣色。

圖片來源：品牌官網

權恩妃同款化妝品推薦：TONYMOLY Shocking Lip Tint #7 Burnt Rose Shocking HK$158

這款唇釉以乾燥玫瑰色調展現溫柔氣質，顯色力強、持久力驚人。水感凝露質地輕盈不黏膩，不沾杯、不卡紋。就算連唱帶跳也不掉色，完美維持整場活動的精緻唇妝，日常使用同樣出色，CP價極高！

圖片來源：品牌官網

WATERBOMB HONG KONG 2025｜表演詳情

日期：2025年10月4日至5日

時間：2pm-10pm

地點：中環海濱活動空間

WATERBOMB HONG KONG 2025｜表演票價

1 DAY PASS: GA - HK$880 / VIP - HK$2,080

2 DAY PASS: GA - HK$1,380 / VIP - HK$3,280

票價：（每張門票需另外收取HK$12手續費）

WATERBOMB HONG KONG 2025｜表演公售詳情

29歲權恩妃「水彈女王」震撼韓國Waterbomb音樂節！「南韓第一美胸」超火辣身材是靠自律陪養出來

