權恩妃「水彈女王」最強防水妝全靠Laura Mercier定妝噴霧，「不脫妝恩物」防護及鎖水且透薄

還記得去年在Waterbomb，「水彈女王」權恩妃的最強防水妝，點用水噴都唔甩妝的神奇化妝技術嗎？秘訣就是用了一支超強、來自Laura Mercier的定妝噴霧，未上架經已在Threads掀熱話，就算不在夏天，都會想買來定妝。

之前一支難求的定妝噴霧，現在品牌都補貨了！Laura Mercier定妝噴霧定妝力強，同時更透薄兼防水，想要定妝而不會太厚妝感的話，也許這款定妝噴霧會成為你的妝櫃旁身好物！

官方圖片

Laura Mercier輕感持久定妝噴霧（$320），匯聚多重保濕成分及依克多因（Ectoin），糅合革新「水分子引力」定妝概念，有效同步傾注及凝聚水分子，於觸膚瞬間快速形成防護及鎖水屏障，使妝容與肌膚完美貼合，顯著提升妝效持久度與貼服度。

圖片來源：Instagram@silver_rain.__

圖片來源：Instagram@silver_rain.__

定妝噴霧還有助對抗日常溫度變化、都市污染及藍光侵害，為肌膚築起多重防護防線。同時，98%純淨護膚配方糅合白百合萃取、維他命B3、透明質酸及法國礦物水，為肌膚深層保濕，同時持續抗氧修護，煥發肌底剔透水光。

官方圖片

在使用定妝噴霧前，也可以選用皇牌的Laura Mercier極致持久粉鑽煥亮氣墊粉底（$550），質地透薄得來又易上面，很貼妝，而且顏色也很適合亞洲人士。粉鑽煥亮氣墊是分了兩層顏色，中間是蜜桃色，有助修正暗沉與蠟黃膚色，外面圈圈就是基本粉底色，柔肌而且遮瑕度也高，用來化韓國奶油肌妝，顯好氣息之餘又不會太油膩。

官方圖片

官方圖片

Translucent Loose Setting Powder Ultra-Blur（$420）碎粉也是品牌中的熱賣單品，小編自己都有回購，粉粒細滑、很貼妝，顏色也是適合亞洲人士可選，完妝後輕輕掃一層就可以減走油光，令妝容透薄也啞緻。

官方圖片

