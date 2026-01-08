權相佑與仔女分隔兩地 靠睇孫泰英頻道解思念

【on.cc東網專訊】韓國男星權相佑昨晚（7日）亮相「國民MC」劉在石主持的訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，宣傳本月14日上映的新年喜劇片《我們長大了》。

權相佑過往拍過《天國的階梯》、《悲傷戀歌》及《壞愛情》等愛情劇，近年則拍喜劇為主，劉在石自爆是權相佑喜劇的忠實觀眾，權相佑便笑說：「最近的年輕人不知道我的傳奇時代，大家都覺得我是搞笑演員，其實我以青春明星活動就只有6至7年，我結婚不知不覺已經有18年，隨着年紀增長，每拍一部作品就覺得離懸崖更近了。」他坦言演員一年最多只能夠拍一至兩部作品，所以時間很緊迫，只能夠用盡全力去拍攝。

談到家庭，權相佑指父親在他出生後6個月便離世，由母親獨自養大他和哥哥，他坦言因為在沒有父愛的環境下長大，他照顧一對子女時特別努力不讓他們感到寂寞。而現時妻子孫泰英與一對子女正居於美國，權相佑表示在韓國沒有拍攝時會留在家中看老婆的個人頻道，也要在影片下留言：「頻道就像家族相簿一樣，因為有時差，所以很難通電話，我想念孩子的時候就會看影片，獲得心靈的安慰。」權相佑又指現在一對子女已經17歲和11歲：「我想和他們開玩笑，但他們已經長大了，不理我了。」

