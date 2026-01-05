歌手羅啟聰涉製毒被捕 參加《全民造星》被指態度差 為做音樂負債6位數 曾與許靖韻拍拖3年

ViuTV《全民造星6》尋日舉行決賽之際，多間傳媒報導指，警方於上周六（3日）喺元朗一間村屋單位搗破懷疑製毒工場。據報道指，其中一名被捕35歲男子，係參加過2018年第一季《全民造星》、綽號狗毛嘅男歌手羅啟聰，警方表示有人因欠債鋌而走險，被不法分子以幾萬至十幾萬元酬勞招攬犯案。根據香港法例，「製造危險藥物」及「販運危險藥物」一旦罪成可判終身監禁。

狗毛最迎 一個IG Post喺幾日前發出，當時佢寫道「Goodbye 2025 ~ I m ready !!!!」

羅啟聰

羅啟聰（狗毛）修讀高級文憑後曾出社會工作2年，期間參加過音樂比賽並喺唱片公司工作，後來獲唱片監製方樹樑賞識簽為旗下歌手，狗毛亦於香港知專設計學院（HKDI）修讀音樂相關課程。2018年，狗毛參加ViuTV首次舉辦嘅選秀節目《全民造星》，同屆參加者包括MIRROR 12子。其中狗毛曾於現時MIRROR成員Lokman楊樂文、Ian陳卓賢、Tiger邱傲然等人同組，但喺節目中狗毛曾被Lokman指佢為人自我中心，幕後人員都認為狗毛喺團隊表演時過於著重自己嘅演出，令成件事好唔平衡。最終狗毛喺二十強止步，未能晉身決賽。羅啟聰後來曾經喺訪問透露已經對《造星》時嘅批評有所反省。《全民造星》後，羅啟聰參加過多個音樂選秀節目，包括東方衛視《下一站傳奇》、廣東電視台《粵語好聲音》、hmvod嘅《敗者重生戰》等。

狗毛參加《造星》時曾被批評為人自我中心

羅啟聰多年前受訪時表示，曾經因為做音樂冇錢而打好多兼職工作幫補生計，試過拍MV要親自搬器材去場地，更欠下經理人方樹樑6位數字，而且每次做新歌都有開支，自言舊債未清新債又嚟。狗毛話參加《造星》落敗後，得到側田鼓勵叫佢「唔好唔唱歌，唔好懷疑自己」。

羅啟聰參加過《全民造星》

2014年羅啟聰正式入行前，同英皇女歌手許靖韻曾經合作拍微電影《假真界世》，後來二人撻着並拍拖3年，最終於2017年分手。

許靖韻

