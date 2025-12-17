歌舞伎町深夜大久保公園！ 警方巡邏車一來全鳥獸散！

公園邊的低姿勢轉移：從站街到坐等的巧妙應對

大久保公園本是歌舞伎町的綠洲，白天辦拉麵節或咖哩市集，晚上卻常見年輕女性散坐在路邊或酒店牆根，手機不離手，等著潛在客人上門。

據2025年報導，這裡的客待ち女性不只本地人，還有不少外國遊客慕名而來，SNS上「Okubo Park」熱搜不斷，甚至被戲稱「買春景點」。警方上半年就抓了75人，比去年翻倍，

動機多半是還ホスト債或生活費。她們坐著的原因簡單——站太顯眼，容易被私服警或輔導員盯上，坐低了看起來像普通路人，巡邏車一過就繼續營業。這招聽來機靈，卻也讓周邊居民搖頭：「公園本該是休憩地，現在晚上繞道走。」

廣告 廣告

酒店街的快速交易圈：談價進房，循環到天亮的節奏

公園北側護欄早被拆，姐妹們索性移師旁邊的酒店區，直接背牆坐等，客人一出現，幾句話談好價，閃電進附近短時酒店，完事再回位子。

2025年夏天，円安效應加持，外國男性客戶暴增，有人訪談說「一半以上是韓國、中國或歐美觀光客，用翻譯App問價超直接」。交易快狠準，從深夜延燒到清晨，警車一來大家鳥獸散，

手機群組叮叮響「車來了，快閃」，車走後又聚回，簡直是永不散場的夜間派對。支援團體指出，很多女孩背後是ホスト或地下偶像的債務壓力，體感八成動機相關，讓這場遊戲更添心酸味。

手機情報網的即時閃避：群組通報與巡邏的貓鼠對決

這些女性超會用科技，手機群組像雷達網，誰看到警車就播報位置，大家瞬間散開躲巷子或便利店，等風頭過再歸位。警方雖加強巡邏和逮捕（2025年上半年75人，包含外國買客案例），但她們總有新招，轉坐或移點，讓取締像打地鼠。

報導提到，有人甚至被ホスト強迫或監控GPS站街，支援團體抗議媒體曝光臉部是二次傷害。公園周邊事件多，從美食節到夜間異象，2025年還辦咖哩祭和拉麵博，吸引白天遊客，晚上卻是另一番光景，讓人感慨這片土地的多面性。

外國遊客湧入的円安效應：從SNS熱搜到買春景點的轉變

2025年円安大放送，讓大久保公園在海外SNS爆紅，台灣、韓國、歐美遊客專程來「觀光」，女性客戶比例也漲，有人說「老外付錢爽快，不囉嗦」。

但這也帶來亂象，詐騙或搶劫案偶發，警方抓外國買客，支援團體呼籲別只罰女性，買方也該負責。公園本是文化發信地，辦活動推歌舞伎町再生，卻因夜間問題成熱議焦點，讓町會頭痛不已。

Japhub小編有話說

嘖嘖，歌舞伎町大久保公園這夜間小劇場，看得人一邊搖頭一邊感慨，坐等模式聽來機智，背後卻是各種壓力堆疊。

希望警方和支援團體多管齊下，讓女孩們有更好出路，公園早日回歸純粹休憩地。有去歌舞伎町的夜遊經驗，留言分享你的無驚嚇版故事，一起聊聊這霓虹下的城市傳奇吧！