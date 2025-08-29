天文台：6 時 10 分取消所有熱帶氣旋警告信號
歐倩怡以註冊運動營養學家亮相HOYTV 分享囡囡曾因轉校情緒崩潰
一直被認為係模範夫妻嘅郭晉安與歐倩怡（Cindy）於去年無預警下宣布結束18年婚姻，離婚後二人寄情工作，簽約新經理人嘅歐倩怡重返幕前，以註冊運動營養學家身份為HOY TV拍攝《健康關注組》，近日在一次以嘉賓身份上節目分享如何開解女兒轉校後嘅焦慮情緒。
近日《健康關注組》以「防止學童自殺6大要訣！自殺前大部分有跡可尋？」為主題，邀請歐倩怡作客做嘉賓，除咗講到現時香港學童嘅飲食模式及壓力影響學童食慾之外，佢亦有分享作為媽媽嘅親身經歷，佢憶述細女郭以雅喺入讀幼稚園時，曾因轉校而情緒崩潰。當時細女由國際學校轉往傳統本地學校，可能唔適應嘅關係，囡囡開學時出現肚痛及嘔吐嘅身體反應，初頭Cindy以為囡囡食錯嘢，後來醫生判斷可能源於壓力。
之後Cindy仲話細女情況愈來愈嚴重：「因為試過有一次，校服洗乾淨和熨好，當我預備掛返去衣櫃嘅時候，佢啱啱經過房門口，見到我攞住佢嘅校服，佢以為要返學，佢即刻好驚同喊，拉住我隻腳跪喺地下度喊，係咁喺度話：『唔返學呀！唔返學呀！』」喺嗰一刻Cindy就意識到囡囡喺校園承受好大嘅壓力，可能係與同學溝通或學業有關嘅壓力，之後就帶囡囡睇醫生，尋求專業意見。而Cindy亦有用好多時間陪伴住囡囡，之後佢亦都慢慢適應，成功過渡到學校生活。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
黃紫恩重拾跳舞熱誠 獲朋友夾上堂等舞功歸位
【on.cc東網專訊】無綫小花黃紫恩（JoJo）多年來熱愛跳舞，早年更參加無綫節目《全城一叮》與拍檔大展舞技，但近一年卻放低一身好舞功。最近JoJo重拾對跳舞的熱誠，但坦言感到生疏，自覺舞姿搞笑，她在社交網說：「放低成年冇跳，多謝朋友s熱心夾我一齊上堂，年冇跳生東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
郭富城包遊艇出海玩 方媛着真絲睡衣8個月巨肚曝光
天王郭富城太太方媛依家懷有第3胎，早前就腹大便便出動送兩個囡囡開學，見其孕肚顯眼，上圍升Cup，不過四肢依然纖瘦，而且行動敏捷。巨肚瞞唔住，方媛索性公開懷孕保養，更表示依家懷胎8個月，仲帶一對愛女飛上海悠享假期時光，首晒三胎孕肚！東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
玫瑰戰爭︳陳自瑤祝「老公錫晒」 楊茜堯想回「你都係」立即煞掣 馬國明陳豪旁邊陰陰咀笑
曾令本來打算離婚嘅藝人艾威同太太陳美玲言歸於好嘅內地綜藝《再見愛人》 最近開拍新一季，內地有網民期待見到婚姻狀況有如霧裡看花嘅王浩信同陳自瑤參加Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
謝霆鋒和18歲兒子Lucas出遊！「插口袋走路」背影複製貼上 網笑：根本雙胞胎
近日，謝霆鋒和18歲大兒子Lucas（謝振軒）在迪拜度假的同框照掀起熱烈討論！父子倆不僅穿上同款紅色賽車服，在卡丁車場飆速較勁，動作默契十足，更被捕捉到黑衣、墨鏡、雙手插口袋的街拍畫面，神似度高到讓網友驚呼：「根本是雙胞胎！」姊妹淘 ・ 4 小時前
約會詐騙案｜酒店約會變詐騙案？自稱「律師」男子餐後消失 女方付8萬餐費？
酒店約會變詐騙案？消息指，一名31歲女子疑在網上認識一名自稱做律師的男子，雙方在文華東方酒店中菜廳約會吃飯，男方在餐後突然消失，女方要找朋友求救，並支付8萬元餐費。Yahoo Food ・ 2 小時前
楊千嬅被指多年前拍戲與客戶合照黑面 網民解構當時情境認為「正常發揮啫」？
林家謙日前喺演唱會上邀請楊千嬅做嘉賓，引來唔少觀眾議論紛紛，畢竟近年千嬅嘅言行同北上發展嘅取態，都令佢承受唔少負評。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
張佳添否認戀甄采浠稱屬「膊頭之交」 鄧兆尊從攬抱姿勢看穿已得米：女仔獻身定有所求
現年54歲的著名音樂製作人張佳添，因擔任《中年好聲音４》評審而為人熟悉，早前被網媒拍到跟黃宗澤舊愛、曾演《愛．回家》「高小姐」的甄采浠（原名甄穎珊、甄詠珊)在商場攬抱和搭膊，又在餐廳撐枱腳，一杯咖啡兩份飲，親密關係不言而喻，二人更被指已發展地下情一年。不過，張佳添事後否認戀情，形容雙方是「膊頭之交」，又稱很享受單身，強調：「我單身八年，但係永不孤單。」Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
女神配對計劃︳百萬律師劉啟進post梁敏巧童年「合照」官宣得米？網友笑「準備緊擺酒用嘅成長片段」
TVB《女神配對計劃》節目中早前拍攝完畢，不過似乎堅係令幾對男女感情突飛猛進，即使節目未播晒，羅毓儀、葉蒨文等女神都被網民見到同節目中嘅追求者出街。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
Netflix《最後復活戰》荒井陸「小巨人」人氣急升！從奧運水球國手到戀綜抱得美人歸，首戰即奪第一超全能
Netflix體能競技節目《最後復活戰》一推出便引爆話題，節目集合了25位曾經因淘汰或受傷而暫別舞台的運動員，挑戰極限體能的遊戲，最終贏家將獲得3,000萬日圓的巨額獎金！參賽者之中，討論度最高的當屬日本水球王子荒井陸，他多次代表日本參加奧運，如今在節目中登場，首集便以第一名的姿態勝出，人氣再次急升！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
何遠東近況曝光圓潤身型消失 透露年初離巢後最新去向
何遠東畢業於香港演藝學院戲劇學院，曾出演多套TVB劇集，包括《心理追兇Mind Hunter》、《十八年後的終極告白》、《老表，你好嘢！》、《心路GPS》、《巨輪》、《降魔的》及《忠奸人》等等，當中以劇集《衝呀！瘦薪兵團》中飾演古怪租客「刁生」一角為人熟悉。今年年初，何遠東宣布離巢TVB，自嘲自己係一名工人姐姐，形容雖然對公司百般服從，但始終難以真正融入「屋企」。坦言吪TVB多年嘗試過各種角色，仲笑指自己連「雪櫃」都試過，係一段完整嘅人生體驗，何遠東當時就透露正忙於教育工作。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
「御用外國人」布偉傑入圍《中年好聲音4》海選 離巢多時回歸娘家盼找知音重組樂隊
曾為御用外國人的布偉傑最近入圍了TVB節目《中年好聲音4》的「香港賽區最終海選」，久未於TVB岀現的布偉傑成為了焦點之一。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
華姐冠軍廖碧兒轉戰商界近日歸隱田園自給自足 備受TVB力捧曾被冠上拜金之名
2001年華姐冠軍廖碧兒 （Bernice）近年投身商界，並忙於經營紅酒生意。她最近於小紅書分享田園生活的點滴，自給自足的她親田下田種植，又親身示範煮岀農家菜。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
陳伶俐再婚隱形富豪進駐過億獨立屋 背山面海宮廷風裝潢曝光極奢華
陳伶俐於1996年參選香港小姐競選，雖然未能奪冠但仍成功簽約TVB入行。陳伶俐於一次訪問中與林敏驄結緣，於1997年認愛，翌年結婚，育有兩子林肯和林善，不過婚姻僅維持10年。2012年，陳伶俐再婚新加坡隱形富豪、胡嘉烈後人劉頌銘，婚後搬入山頂價值過億嘅獨立屋。日前，陳伶俐分享家居照令豪宅花園曝光。獨立屋面積約3,000呎，背山面海，其裝潢以宮廷風格為主，設雲石地板，並掛有水晶吊燈，無論是視覺還是藝術層面都極盡奢華。另外，豪宅設過千尺戶外花園空間，適合泳池派對或戶外燒烤，陳伶俐不時邀請好友到訪。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
網上熱話｜菲傭飛的稱去「鯨魚醫院」？司機解謎揭真正目的地
的士業界向來奇聞趣事多。近日有的士司機在社交平台分享一張照片，指自己在沙田接載了一名菲傭，其後對方用手機向他展示目的地，當中竟然顯示「a同e鯨魚王子醫院」。該名司機「幽默」地指「以為自己湊女湊到有幻覺」，再認真一望當中的英文「prince whale hospital」，才知悉是「威爾斯親王醫院」。由於「wale」誤串am730 ・ 19 小時前
向海嵐大談當年加入TVB瀕臨崩潰邊緣 坦言壓力超大：半夜一直哭
50歲向海嵐於1998年參選香港小姐競選，以冠軍、最上鏡小姐、環球美態大獎「四料冠軍」姿態入行動感都會大使，曾參演多部經典劇集如《楊貴妃》、《無頭東宮》；2008年向海嵐毅然拋下一切到上海轉行擔任公關工作，直至2015年重返幕前，簽約內地經理人公司及參演內地電視劇，同時發展珠寶生意。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
潘氏一家捲入噪音糾紛 樓下鄰居點解要打官司？
現時噪音已有投訴機制，何解該名鄰居仍要花錢打官司？要拆解此疑團，先要了解投訴噪音的流程。Yahoo財經 ・ 9 小時前
網絡熱話| 31歲女子文華受騙 男網友飯局後借尿遁 網民好奇8萬元究竟食乜
香港中區文華東方酒店昨日(28日)發生一宗涉及高額消費的約會詐騙案件。一名31歲陳姓女子報警求助，指其在酒店中...BossMind ・ 2 小時前
同楊千嬅驚喜同台勾集體回憶 吳彥祖孖Lisa S.賀七夕
【on.cc東網專訊】型男吳彥祖、楊千嬅、陳偉霆尋日（28日）以代言人身分於內地驚喜亮相服裝品牌展，港風男神女神同框，隨便企埋一齊就已經係經典老電影重現，自備質感濾鏡！楊千嬅同吳彥祖身著品牌機能風服飾，還原電影舊作《新札師妹》經典CP互動，搞到陳偉霆都忍唔住表示東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
消息：馬鞍山男警失蹤 曾到內地 身在柬埔寨致電回港求救｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】《Yahoo 新聞》獲悉，一名男警近期失蹤，現正身在柬埔寨。他在當地致電回港，向駐守警署求助。《Yahoo 新聞》已經向警方查詢，正待回覆。Yahoo新聞 ・ 59 分鐘前
推三餸飯｜稻香轉盈為虧求自救 將會推出「兩餸飯」外賣 稻香：兩餸飯人氣極高
飲食集團稻香控股（0573）昨日公佈中期業績，期內轉盈為虧。集團表示中港餐飲行業面對嚴峻挑戰，下半年將會在香港...BossMind ・ 4 小時前