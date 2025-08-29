歐倩怡以註冊運動營養學家亮相HOYTV 分享囡囡曾因轉校情緒崩潰

一直被認為係模範夫妻嘅郭晉安與歐倩怡（Cindy）於去年無預警下宣布結束18年婚姻，離婚後二人寄情工作，簽約新經理人嘅歐倩怡重返幕前，以註冊運動營養學家身份為HOY TV拍攝《健康關注組》，近日在一次以嘉賓身份上節目分享如何開解女兒轉校後嘅焦慮情緒。

近日《健康關注組》以「防止學童自殺6大要訣！自殺前大部分有跡可尋？」為主題，邀請歐倩怡作客做嘉賓，除咗講到現時香港學童嘅飲食模式及壓力影響學童食慾之外，佢亦有分享作為媽媽嘅親身經歷，佢憶述細女郭以雅喺入讀幼稚園時，曾因轉校而情緒崩潰。當時細女由國際學校轉往傳統本地學校，可能唔適應嘅關係，囡囡開學時出現肚痛及嘔吐嘅身體反應，初頭Cindy以為囡囡食錯嘢，後來醫生判斷可能源於壓力。

之後Cindy仲話細女情況愈來愈嚴重：「因為試過有一次，校服洗乾淨和熨好，當我預備掛返去衣櫃嘅時候，佢啱啱經過房門口，見到我攞住佢嘅校服，佢以為要返學，佢即刻好驚同喊，拉住我隻腳跪喺地下度喊，係咁喺度話：『唔返學呀！唔返學呀！』」喺嗰一刻Cindy就意識到囡囡喺校園承受好大嘅壓力，可能係與同學溝通或學業有關嘅壓力，之後就帶囡囡睇醫生，尋求專業意見。而Cindy亦有用好多時間陪伴住囡囡，之後佢亦都慢慢適應，成功過渡到學校生活。

